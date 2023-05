Han pasado ya 10 días desde que José Miguel Fernández Roldán salió de su casa, en la Travesía de Vigo, y desde entonces no se ha vuelto a saber nada de él. Desde la familia denuncian que son ellos los que están llevando el peso de la búsqueda.

"No se está moviendo nada, somos nosotros los que rastreamos y ponemos los carteles (...) No tenemos noticias de la Policía Nacional", ha explicado la hermana del hombre, de 55 años. Tras poner la denuncia, ya el lunes pasado, el único contacto con el cuerpo policial fue una llamada de teléfono a su hermano. Un agente le preguntó si José Miguel estaba cobrando alguna prestación, le contestó que no y desde entonces no han vuelto a saber nada de las pesquisas oficiales.

Esta misma tarde la familia se desplazó a una vivienda de la Travesía de Vigo, ante una posible pista del paradero del hombre. Una conocida les había dicho que le pareció ver salir a José Miguel de una casa la semana pasada, así que acudieron a preguntar. El hombre que residía allí, que les trató con amabilidad, guarda cierto parecido con su familiar, así que es probable que se tratase de una mera confusión y todo quedó en una falsa alarma.

Los familiares han rastreado las zonas por las que suele moverse el hombre: Chapela, Teis (el parque de A Riouxa), calle Aragón y O Calvario. De momento carecen de cualquier pista que pueda indicar el paradero del hombre.