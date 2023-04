La obra del apartadero ferroviario de la Plisan atrae a las mayores constructoras nacionales

Máximo interés por la construcción del nuevo apartadero ferroviario de la Plisan. La terminal proyectada por la Autoridad Portuaria de Vigo en la Plataforma Logística de As Neves y Salvaterra do Miño por 36,18 millones de euros se ha convertido, en sus fase de licitación, en la mayor obra pública del sur de Galicia para los próximos meses.

Desde la publicación del proyecto en el Portal de Contratación el pasado 8 de marzo –y cuyos detalles adelantó FARO– las solicitudes de información sobre el mismo superaron con creces las expectativas de la entidad de Praza da Estrela.

El apartadero ferroviario del Puerto Seco comenzará sus obras antes del mes de julio y, en un plazo de ejecución de apenas dos años, permitirá el estacionamiento de trenes de hasta 750 metros.

Es por ello que las “gigantes” de la construcción se encuentran entre las diez Uniones Temporales de Empresas (UTE) que ya han presentado la documentación para una adjudicación que deberá resolverse antes de que finalice mayo.

Entre las mismas figuran seis de las primeras cien empresas del sector en el mundo por ingresos. Se trata de Acciona (de la mano de Prace), Ferrovial (con Orega y Xestión ambiental de contratas), FCC (junto a Convensa y Covsa), Sacyr (con la gallega Extraco) o San José (que concurre con la sevillana Azvi, que levantó la primera línea del AVE). También está presente Vías y Construcciones, perteneciente al grupo ACS de Florentino Pérez.

Las claves del contrato 1 Rápida ejecución y 36,18 millones El presupuesto final eleva a la terminal dentro de las obras públicas. El 25% de los fondos llegará de Europa y tendrá que estar lista en 2025. 2) Gran interés por el proyecto Las numerosas solicitudes de información sobre la misma se traduce en la presencia de seis de las mayores constructoras del mundo. 3) Obra clave para la Plisan y el Puerto El despegue definitivo del polígono de As Neves y Salvaterra servirá también para ganar almacenamiento tierra adentro.

A ellas se suman ASHC (antigua Constructora Hispánica) junto a Lantania y la ingeniería madrileña Tría, especializada en ferrocarril; Civis Global con COMSA, Dragados con TECSA o la unión de la gallega COPASA con COSFESA, perteneciente al Grupo Ortiz.

La Mesa de Contratación está convocada nuevamente para este jueves 28 a las doce del mediodía para que, una vez se tenga la evaluación técnica, se proceda a la apertura de las ofertas económicas.

Oxígeno para el Puerto

Este apartadero ferroviario capaz de acoger trenes de hasta 750 metros de longitud en el corazón de la plataforma logística de As Neves y Salvaterra do Miño tendrá al tráfico de contenedores como principal beneficiario al reservar cinco vías y 23.339 metros cuadrados pasa su acopio junto a las mismas.

El desarrollo del “Centro Intermodal” abarca un ámbito de más de 360.000 metros cuadrados en dos fases, centrándose la primera en los accesos básicos a la terminal y la renovación de los sistemas de señalización hacia las primeras vías.

En la segunda, que se construirá dentro de este mismo contrato, se levantará una playa de siete vías para la carga y descarga de mercancías especializadas que será clave para descongestionar la terminal de Guixar al dedicarse cinco de ellas al tráfico de contenedores.

El pasado año el Puerto logró aumentar un 6% este tráfico a pesar de los evidentes síntomas de “estrés” en su logística. Con longitudes útiles entre los 550 y los 813 metros –siendo cuatro de ellas de más de 700 metros– se pretende mejorar las exiguas 12.470 toneladas en tren descargadas en el Puerto en 2021 lo que supone una cuota del 0,28% frente a la supremacía del transporte por carretera.

Las operadoras cifran en unos 31.000 metros cuadrados el déficit actual de almacenamiento para asumir el alza de tráficos sin saturación, por lo que sumando los 23.339 m² repartidos en dos áreas de la Plisan a los 15.000 m² reorganizados dentro de los propios muelles se lograría sin nuevos rellenos al mar.

El proyecto se encuentra entre las 98 propuestas del Programa de Apoyo al Transporte Sostenible y Digital, ha logrado financiación para “impulsar la descarbonización y digitalización del transporte de mercancías”.

De esta manera, algo más del 25% de la inversión necesaria para ponerla en marcha –8,15 millones– está ya garantizada por Europa, siempre y cuando se acredite el inicio de las actividades antes del 30 de junio de 2023 y la finalización de la ejecución material antes del 31 de diciembre de 2025.