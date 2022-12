El Puerto prevé mover contenedores a la Plisan para reforzar la operativa del muelle de Guixar

El tráfico de contendores en el puerto de Vigo cerrará el año con un incremento, si se mantiene la tendencia exhibida hasta el mes de noviembre, de algo más del 6% interanual. Es un balance que constatará no solo el fortalecimiento del hinterland de Guixar –es así como se conoce la zona de influencia de una infraestructura logística–, sino también de la captación de nuevos tráficos y una gestión a prueba de escenarios postpandemia o escasez de buques mercantes. La cota de los 220.000 TEU (unidad de medida que se utiliza para calcular la actividad portuaria, que procede del inglés Twenty-foot Equivalent Unit, un contenedor estándar de 20 pies) está al alcance de la mano. Y se logrará en una localización finita, de 180.000 metros cuadrados brutos, y que ha dado signos evidentes de estrés. Es la razón por la que el Puerto ha puesto en marcha una reorganización de espacios, con la que la terminal ganará un extra de 15.000 metros cuadrados. “Suficientes de momento”, a juicio del presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Jesús Vázquez Almuiña, pero no para sostener un crecimiento constante de los tráficos. Por eso recurrirá a un sistema que aplican ya puertos como el de Leixões: trasladar contenedores fuera de terrenos portuarios. Este refuerzo lo ofrecerá la Plataforma Loxística de Salvaterra-As Neves (Plisan).

Almuiña apuntó ayer, en una comparecencia en la que hizo balance anual, que lo que aporta esa reorganización de infraestructuras en el área de Guixar es un “respaldo” a las necesidades adicionales de espacios, teniendo en cuenta las operadoras creen que hay un déficit unos 31.000 metros cuadrados para asumir el alza en los tráficos sin saturar la terminal. La adjudicación a Astilleros San Enrique de la concesión de la antigua Factorías Vulcano cerró al Puerto las opciones de crecer hacia el interior de la ría, al menos de momento, de modo que las opciones de ampliar superficie son nulas. “Desde luego, la idea nuestra es utilizar la Plisan para eso. La realidad es que el tiempo por autopista es corto y por tren también”, indicó.

El espejo portugués

En el caso de Leixões, que pretende competir con Vigo tanto en rutas que realizan gigantes de transporte de mercancías como en buques Ro-Ro –tiene en marcha la transformación de su terminal multiusos en un área para contenedores con grúas post-panamax–, este sistema funciona sin contratiempos. Esta autoridad portuaria lusa dispone de hasta once emplazamientos de distinto tamaño donde reparte temporalmente los containers, lo cual le ha permitido superar los 660.000 TEU hasta el pasado mes de noviembre, por ejemplo. Esto es, más de tres veces el movimiento registrado por la dársena viguesa en el mismo periodo. Claro que estos terrenos que complementan las terminales norte y sur de Leixões están en un ratio de cinco kilómetros en línea recta de la desembocadura del río Leça y la salida al mar, y el que separa la Plisan de Guixar roza los 27. La conectividad por tren, con lanzaderas, es la que permitirá compensar esa distancia extra y adaptar los movimientos de contenedores –la media de estancia de cada uno en el puerto de Vigo es de seis días y medio– a la demanda.

Jesús Vázquez Almuiña | Presidente puerto de Vigo: “Nosotros no confrontamos con el tren a Bouzas, que además no restaría espacio a Stellantis”

Esa conexión ferroviaria ya operativa con Guixar no es suficiente para el presidente de la Autoridad Portuaria, que ha defendido siempre como “estratégica” la llegada del tren a Bouzas. Este lunes, después de la reunión ordinaria del consejo de administración del Puerto, negó que existiese “confrontación” respecto a este proyecto. “¿Necesita Bouzas una llegada por tren? Sí, y lo va a obligar Europa”. Almuiña abundó que, pese a que existe una planificación redactada, “nosotros no nos metemos cuál ha de ser esa conexión. Que sea la que sea, que para eso hay que hacer estudios, nosotros no confrontamos”. El regidor vigués, Abel Caballero, reclamó al responsable de Praza da Estrela que apuntale la conexión ya existente. “El puerto ya tiene tren y no lo usa, y quiere llevarlo para donde no hay mercancías”, reprobó. Almuiña, que auguró un buen 2023 pese a la congestión de la dársena de vehículos o la crisis de semiconductores, rechazó la idea de que esa eventual terminal ferroviaria en Bouzas vaya a quitar espacio a su principal usuario, Stellantis Vigo. “No se va a perder porque el nuevo silo ya está en marcha”.

“O Berbés es una joya, hay que luchar por el sector”

La subida del precio de los combustibles, la huelga del transporte y el veto comunitario a la pesca de fondo han asestado un golpe severo a la actividad de pesca fresca en el puerto vigués. “O Berbés es una joya, tenemos que luchar por el sector”, enfatizó Jesús Vázquez Almuiña, quien condenó que prevalezcan posturas “demasiado medioambientalistas” sobre criterios de sostenibilidad socioeconómicos o científicos. También hizo referencia al inminente impacto sobre la pesca del jurel, que solo podrá ser accesoria para la flota de cerco, tras el recorte a cero impuesto por Bruselas. El presidente de la Autoridad Portuaria puso como ejemplo la trayectoria de la flota de capital vigués en Malvinas, con récord de capturas gracias esos mismos baremos de sostenibilidad.