La terminal ferroviaria de la Plisan tendrá cinco vías y 23.000 m² para contenedores

El Puerto de Vigo coge aire tierra adentro gracias al ferrocarril. La capacidad de gestión y almacenamiento de mercancías se verá reforzada con la construcción de la terminal logística de la Plisan, proyecto cuyo presupuesto base de licitación asciende a más de 36,18 millones de euros al incluir el IVA.

Este apartadero ferroviario capaz de acoger trenes de hasta 750 metros de longitud en el corazón de la plataforma logística de As Neves y Salvaterra do Miño tendrá al tráfico de contenedores como principal beneficiario al reservar cinco vías y 23.339 metros cuadrados pasa su acopio junto a las mismas.

Así se detalla en los pliegos y documentación relativa a este proyecto que el Portal de Contratación ya muestra a las empresas interesadas en la próxima gran infraestructura del sur de Galicia que deberá estar en funcionamiento antes del verano de 2025.

Sin embargo, el calendario para su adjudicación y comienzo de obras es apretado después de casi dos años de estudios preliminares. El plazo de envío de ofertas estará abierto hasta el 14 de abril a las 14:00, procediéndose a la apertura de los sobres ese mismo mes los días 17 y 27.

Las novedades del proyecto 1) Aumento del presupuesto Aunque el coste inicial se estimaba en menos de 30 millones, el encarecimiento de materiales y el proyecto definitivo lo elevan a 36 con IVA. 2) Mayor peso de contenedores El tráfico principal del Puerto y el único que puede llegar en tren contará con el 70% de las vías y el 36% del espacio de almacenamiento. 3) Nueva campa de vehículos Para aumentar los tráficos de vehículos hacia Bouzas se habilitarán dos vías en placa y 20.552 m² en la segunda fase del centro intermodal.

El desarrollo del “Centro Intermodal” abarca un ámbito de más de 360.000 metros cuadrados en dos fases, centrándose la primera en los accesos básicos a la terminal y la renovación de los sistemas de señalización hacia las primeras vías.

En la segunda, que se construirá dentro de este mismo contrato, se levantará una playa de siete vías para la carga y descarga de mercancías especializadas que será clave para descongestionar la terminal de Guixar al dedicarse cinco de ellas al tráfico de contenedores.

El pasado año el Puerto logró aumentar un 6% este tráfico a pesar de los evidentes síntomas de “estrés” en su logística. Con longitudes útiles entre los 550 y los 813 metros –siendo cuatro de ellas de más de 700 metros– se pretende mejorar las exiguas 12.470 toneladas en tren descargadas en el Puerto en 2021 lo que supone una cuota del 0,28% frente a la supremacía del transporte por carretera.

Las operadoras cifran en unos 31.000 metros cuadrados el déficit actual de almacenamiento para asumir el alza de tráficos sin saturación, por lo que sumando los 23.339 m² repartidos en dos áreas de la Plisan a los 15.000 m² reorganizados dentro de los propios muelles se lograría sin nuevos rellenos al mar.

Al mismo tiempo, las vías 4A y 4B serán en placa, lo que permitirá embarcar vehículos directamente a los trenes de mercancías. Para almacenarlos está prevista una campa de 20.552 m², superficie similar a una planta de los silos construidas en la terminal de Bouzas. Completan esta zona de almacenaje y carga una primera vía de 520 metros y 3.952 m² para mercancía general y otra para graneles de 508 metros y 15.813 m².

En la parte central entre el polígono y la línea convencional se ubicarán las tres vías de expedición y clasificación que contarán con una longitud útil de entre 715,6 y 758,8 metros. El área logística se completa con talleres y vías de estacionamiento hacia el este y oeste.

El coste de las expropiaciones para estos terrenos entre Áridos Chan de Salgosa y la actual EDAR asciende a 287.945 euros. Las principales actuaciones ferroviarias, que incluyen el montaje de vías y su electrificación, ocuparán casi el 40% de los 25,13 millones de euros de presupuesto material.

Despegue del Puerto Seco

La actuación será clave para lograr el despegue definitivo de la Plisan dos décadas después de su nacimiento. Este impulso llega tras el desembarco de Albo y las sucesivas subastas del suelo ya urbanizado, alcanzando el 70% el nivel de ocupación. En esta ocasión, además de la capacidad financiera de la entidad presidida por Jesús Vázquez Almuiña se contará con el apoyo de los fondos Next Generation.

El proyecto se encuentra entre las 98 propuestas del Programa de Apoyo al Transporte Sostenible y Digital, ha logrado financiación para “impulsar la descarbonización y digitalización del transporte de mercancías”.

De esta manera, algo más del 25% de la inversión necesaria para ponerla en marcha –8,15 millones– está ya garantizada por Europa, siempre y cuando se acredite el inicio de las actividades antes del 30 de junio de 2023 y la finalización de la ejecución material antes del 31 de diciembre de 2025.

Esta actuación se incluye en los proyectos ferroviarios en marcha en el sur de la provincia. Por una parte, permitirá la conexión con el nuevo apartadero del polígono industrial de As Gándaras, donde actualmente el Puerto almacena miles de vehículos antes de exportarlos desde Bouzas.

Además, la línea 810 de Adif a la que se conectará mediante dos ramales está incluida dentro del Corredor Atlántico de mercancías, por lo que será adaptada al ancho estándar con una nueva electrificación y se reformará para permitir velocidades de hasta 160 kilómetros por hora y trenes de hasta 750 metros que podrán circular hacia Vigo, Portugal y Ourense.