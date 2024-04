El pleno de Vigo aprueba por unanimidad reclamar a la Xunta la reforma de centros educativos

Con la unanimidad de los tres grupos municipales (PSOE, PP y BNG), el pleno reclamó a la Xunta de Galicia en la sesión ordinaria de abril la reforma de los centros educativos públicos de la ciudad. La moción socialista, defendida por la concejala de Educación, Olga Alonso, pone el foco en la obligación del gobierno autonómico de garantizar que los estudiantes “poidan formarse nas mellores condicións”.

Alonso destacó la necesidad de la puesta en marcha de un plan plurianual serio, riguroso, objetivo y con dotación económica y un calendario preciso: “É unha demanda da comunidade educativa. As necesidades son moitas pola antigüidade das infraestruturas educativas públicas da nosa cidade e a falta de investimentos por parte da administración competente, a Xunta”. El PP defendió el esfuerzo económico del Ejecutivo gallego.

El pleno también validó –con el voto en contra del PP y los votos a favor de PSOE y BNG– la moción socialista para instar al gobierno de Alfonso Rueda a que apruebe las medidas normativas necesarias para eliminar el copago obligatorio del Concello de Vigo de las escuelas infantiles de titularidad autonómica y compense económicamente al Ayuntamiento por los gastos de funcionamiento de las escuelas infantiles municipales y el servicio de comedor gratuito. El concejal de Facenda, Jaime Aneiros, concretó que la entidad local asume al año un coste de 205.500 euros.

Pago a proveedores

Aneiros también defendió que el Concello de Vigo es líder en España en el plazo de pago a proveedores, con una media de 6,58 días. Indicó que, durante el primer trimestre de 2024, se desembolsaron 24 millones de euros en este capítulo. En este periodo, el Ayuntamiento olívico autorizó el gasto de 170 millones de euros del presupuesto anual, que asciende a 363 millones en total, de los que 42 millones están en fase de pago. Añadió que el gobierno local planifica ya el presupuesto de 2025, con más de 30 millones en inversiones.

La concejala del PP Patricia García apuntó que “presumir de ter un orzamento récord non ten ningún valor”. “O que debe preocupar é cumprir co grado de execución, que é dun 46% neste primeiro trimestre do ano”, sentenció. El BNG abordó la misma cuestión: denunció la “permanente inexecución” de los presupuestos “despois de que o propio goberno municipal recoñeza no marco orzamentario 2025-2027 que deixará sen gastar este ano, como mínimo, case o 20% do capítulo de persoal e máis do 40% dos investimentos previstos”.

Sin acuerdo con Peinador ni la Salida Sur

Las infraestructuras también tuvieron un papel importante en el pleno municipal. La moción en la que se reclama a la Xunta la financiación de vuelos nacionales e internacional desde el aeropuerto de Peinador salió adelante pese al voto en contra del PP y la abstención del BNG. El texto fue defendido por el edil de Facenda, Jaime Aneiros, alegó que esta promoción es necesaria ya que “es un instrumento importantísimo para la actividad económica” que necesita apoyo de todas las administraciones.

Por otra parte, la mayoría absoluta del PSOE rechazó debatir la moción urgente presentada por el PP para exigir la finalización de la Salida Sur ferroviaria y el AVE entre Vigo y Oporto antes del 2030. El portavoz socialista, Carlos López Font, afeó que llleven “3 años sin preocuparse” por esta obra –actualmente en fase de estudio informativo– y les afeó que no rechazaran las declaraciones de IsabelDíaz Ayuso sobre ella.

Es por ello que los populares promoverán un pleno extaordinario para abordar esta cuestión después de que el Parlamento Europea aprobara el mapa de la red TEN-T que fija su horizonte de finalización en el 2040 como máximo. Para poder forzar este pleno deberán contar con el apoyo del BNG, cuya moción sobre el tema fue vetada el pasado martes.