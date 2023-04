Almuiña adelanta su salida del Puerto, que se quedará sin titular hasta pasado el 28-M

Jesús Vázquez Almuiña afronta sus últimas semanas al frente del Puerto. El todavía titular de Praza da Estrela ha tomado la decisión de adelantar su cese a este mes para centrarse en su candidatura a la alcaldía de Baiona por el PP, pese a que cuando anunció su regreso a la política municipal no descartó seguir en el cargo hasta las municipales. Tanto PSOE como BNG exigieron entonces su dimisión al frente del ente portuario y el nombramiento de un nuevo presidente o presidenta, algo que no sucederá, según fuentes consultadas por este periódico, hasta después de la celebración de los comicios del 28-M. El timón de Puerto quedará hasta entonces en manos de su directora, Beatriz Colunga, y de su equipo.

La razón que habría llevado a Vázquez Almuiña a acelerar su salida de la Autoridad Portuaria no sería otra que volcarse al 100% en la carrera por recuperar la alcaldía del histórico municipio miñorano, donde considera que se han retrocedido “décadas” con el actual gobierno tripartito que lidera el socialista Carlos Gómez Prado, y no la presión de PSOE y BNG por relevarlo al frente del ente portuario, uno de los grandes motores económicos de Galicia.

El PSOE reclamó su dimisión antes del 18 de abril (dentro de una semana), fecha en la que se abre el plazo para presentar candidaturas ante la junta electoral de zona, según la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), por lo que de continuar Vázquez Almuiña sería –a juicio de los socialistas– “inelegible” por el artículo 6.3 de la LOREG. A esto, el todavía presidente portuario respondió en su momento que tiene informes que le permiten continuar hasta las elecciones y citó el caso concreto de Abel Caballero, cuya dimisión como presidente del Puerto se publicó en el BOE el día después de las municipales de mayo 2007 (aunque había ordenado su cese antes, el 10 de ese mes).

Desde hace semanas, en el entorno portuario se da por hecho que el próximo Consejo de Administración de Praza da Estrela (que por norma se celebra el último viernes de cada mes) será el último con Vázquez Almuiña al frente. ¿Nombrará la Xunta a su sucesor o sucesora antes de las elecciones? Fuentes consultadas por FARO afirman que no, que la gobernanza del Puerto quedará en manos de la directora y su equipo hasta que pasen las municipales, lo que no supondría a priori ningún problema de gestión ya que son Colunga y sus colaboradores quienes sostienen el timón de Praza da Estrela en su día a día.

Sucesor o sucesora

Aunque el Puerto de Vigo forma parte de las terminales de interés del Estado, es el Gobierno gallego el que elige quién lleva las riendas. El pasado enero, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, no dio pistas sobre quién sucedería a Vázquez Almuiña y respaldó la gestión que el baionés ha realizado en Praza da Estrela: “Tiene proyectos en marcha y, por tanto, es muy bueno que siga desarrollándolos hasta que, yo espero que sea así, pueda cambiar su destino por el de la alcaldía de Baiona, que es el que ha decidido”. “Quedan muchos meses por delante en los que no se prevé producir ningún cambio. Si se produce, que ojalá que haya esa necesidad, ya hablaremos entonces”, declaró el mandatario autonómico.

Para el PSOE, por su parte, no hay dudas sobre quién relevará a Vázquez Almuiña en el Puerto: la viguesa Marta Fernández-Tapias. Los socialistas denunciaron ya en diciembre que el movimiento del ex conselleiro de Sanidade a Baiona implicaba reservar su asiento en Praza da Estrela a la delegada de la Xunta y candidata del PP a la alcaldía de Vigo una vez pasado el 28-M, dando por hecha la reelección de Caballero como regidor. El tiempo demostrará si llevan razón o no.