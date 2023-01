“La conexión ferroviaria es la cuenta pendiente de Vigo en general y del Puerto en particular”

Empujado por su “vocación de servicio público” y el deseo del partido y los vecinos, Jesús Vázquez Almuiña (Baiona, 1962) regresa a casa. El todavía presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo hace balance de sus dos años en Praza da Estrela, de los retos en marcha y de cómo llevará la estrategia Blue Growth a su villa natal, dejando en el aire su futuro y el del puerto olívico.

–Cuando asumió el puesto hace 25 meses. ¿Era este un paso lógico?

–No estaba para nada en mis planes. Mi idea era continuar en este proyecto, que normalmente son cuatro años.

–¿Qué balance hace?

–Muy positivo. No lo doy por rematado porque para mí aún quedan unos meses que van a ser muy importantes por obras que se van a poner en marcha. Me encontré un proyecto muy maduro, que tiene que adaptarse a la pandemia y pospandemia. Creo que este puerto tomó un rumbo muy importante que es el Blue Growth.

–¿Está plenamente recuperado? ¿Qué cifras esperamos del 2022?

–Dejó una huella muy importante, un desequilibrio a nivel mundial que afectó a todos los puertos, pero a este es de los que menos. Igual que 2020 y 2021 fueron de un crecimiento muy importante, este año hubo un pequeño freno aunque creo que en contenedores vamos a crecer por encima del 5%. Y el 2023 dependemos de muchas incertidumbres, parece ser que habrá recesión y los puertos son sensibles. Pero el de Vigo es maduro y está preparado para resistir a embates.

–La Comisión Europea los incluye en un proyecto para afrontar futuras crisis. ¿Cómo lo valoran?

–Estamos muy contentos de estar con la Universidad de Vigo y otros puertos muy importantes. Dentro del Atlántico, no somos de los de mayor volumen de mercancías, pero sí que tenemos todo tipo y queremos distribuir riqueza en nuestro entorno. Otros hacen transbordo de mercancías, aquí son exportaciones o importaciones. Creo que la UE nos reconoce con proyectos como el Julio Verne.

–Una de sus fortalezas, los vehículos, vivieron una crisis y obligaron a buscar alternativas. ¿Está resuelta?

–Nos ha afectado un problema de los puertos del norte de Europa, porque somos una cadena. El Puerto con Stellantis busca soluciones que igual no pensabas que podían existir, la otra posibilidad era paralizar la fábrica. Estamos en vía de solución y espero que en del 2023 se pueda corregir. Desgraciadamente no depende de nosotros.

–Ha anunciado una inversión récord de 84 millones para este año. ¿Saldrán todas adelante?

–A veces es más por el procedimiento administrativo que el hecho en sí. La conectividad es prioritaria, por eso el apartadero de la Plisan es un elemento diferencial al ser la mayor plataforma logística de Galicia y la mejor comunicada. Licitaremos la segunda fase de Beiramar, en dos o tres meses acabaremos O Berbés y Bouzas.

–De todos estos proyectos, ¿con cuál se queda a título personal?

–Concluir el paseo desde Areal a Bouzas. Nos dará un cambio radical a la ciudad y al puerto. Dejar de considerarlo como un hecho aislado, que la gente pueda pasear al lado del mar y disfrutar. Tienen que ser permeables y por eso me gusta.

–¿Y por importancia?

–La Plisan es un proyecto de futuro que ya es presente. Se tardó mucho en desarrollar y es lo que nos va a dar el espacio del puerto en los próximos años y va asociado a la conectividad ferroviaria porque la UE nos marca el destino. El ferrocarril es el transporte que tenemos y nos han dicho que tiene que pasar del 5% al 20%. ¿Y eso cómo se consigue? Conectando los puertos.

–¿Es su cuenta pendiente?

–Es la cuenta pendiente que tiene Vigo, que siempre tuvo problemas de conexión ferroviaria en general, y del puerto en particular. Creo que es un proyecto de todos, de Galicia en su conjunto. No puede ser que la tengan todos los demás en Galicia y nosotros no.

–¿Cómo avanza la transformación del faro de Cabo Silleiro?

–Está en trámites. El expediente hay que mandarlo a Puertos del Estado y tiene que ser el Consejo de Ministros el que lo autorice. La empresa ya presentó el proyecto y está también con las licencias municipales. Esperamos que puedan empezar la obra en unos meses. Vamos a tratar de agilizarlo.

–Es casi el último candidato de la provincia que faltaba. ¿Seguro que no costó convencerlo?

–Lo que pasa es que había buenos candidatos, pero el partido creyó que era el mejor. La marca Baiona es la más fuerte de todo el Noroeste, es decir algo concreto e importante. Y en este momento la situación es muy mala, la peor de los últimos 40 años. Mucha gente que me lo ha pedido y lo voy a intentar, es vocación de servicio público.

–¿Fue un error irse en 2015?

–No. Me voy después de estar 12 años, con una situación muy estable y un gobierno encarrilado y sólido. Y por una petición del presidente de la Xunta que creía que yo podía mejorar la sanidad. Si me dijeran de dejar el Puerto e ir a otro tema diría que no. Pero te dicen de priorizar y entiendo que el presidente o presidenta que venga en lo puede hacer bien y en Baiona la situación es mala.

–¿Repetirá equipo?

–Eso es lo que queda por ver. Ahora mismo lo importante es escuchar a los ciudadanos. Quiero plasmar lo que la gente necesita, no aquello ideológico que no pide. Y en eso voy a ir formando equipos.

–¿Qué proyectos propone?

–Tengo muchos y al presidente de la Xunta ya le pedí antes de dar el sí definitivo. Algunos son incluso de mi época. Seguiremos con las humanizaciones, bombeos que eviten vertidos en playas, abrir de nuevo el ayuntamiento que ahora está cerrado y el urbanismo.

–¿Cómo afronta estos meses?

–Ya le dije a mi equipo que vamos a trabajar más y hasta el último día, hasta el mismo 28 de mayo.

–¿Qué ocurrirá si no gobierna?

–Eso habría que verlo, yo tengo mi plaza y también tengo muchas ganas de volver a ella. Independientemente de que pueda seguir en la vida municipal. No lo tengo todavía cerrado. Porque yo tengo un objetivo que es gobernar.

–¿Quién podría sucederle?

–Hay mucha gente que lo haría muy bien. No tengo el perfil de pero estoy convencido de que tenemos, a nivel técnico y político, muy buena gente en Galicia y en el área de Vigo que lo harían perfectamente. Hay gente muy capaz.