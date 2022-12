El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Jesús Vázquez Almuiña, no ha querido despejar este lunes su futuro como posible candidato a la Alcaldía de Baiona, pero ha indicado que en cualquier caso el Puerto "está bien cubierto". El político del Partido Popular ya fue regidor de su localidad de origen entre 2004 y 2015, cuando asumió la Consellería de Sanidade, de la que salió en septiembre de 2020.

En un desayuno informativo llevado a cabo en el Hotel Ciudad de Vigo, Vázquez Almuiña ha subrayado que no es "preocupante" para el Puerto su salida o no hacia otros compromisos profesionales, ya que la entidad cuenta con un "magnífico equipo", por lo que "no va a influir" si el presidente es él u otra persona ya que "es uno más".

Vázquez Almuiña: "El día que haya candidato en Baiona se dirá"

Así ha salido al paso tras ser preguntado por los rumores que apuntan a su regreso a la política local de Baiona. Vázquez Almuiña ha insistido en que el Puerto cuenta con proyectos "sólidos" y con "proyección de futuro".

"El día que haya candidato en Baiona se dirá", ha reivindicado, destacado que tanto el Puerto como el municipio "no tendrán problema" sea quien sea el cabeza de lista.

El actual presidente de la Autoridad Portuaria ha añadido que en los últimos meses ha habido varios cambios en la dirección de diferentes puertos de España y ha puesto en valor los "valiosos profesionales" con los que trabaja cada día en la organización de preside.