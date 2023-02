Nuevo intento del Concello para salvar el valioso patrimonio del Ensanche de Vigo, que presume de zonas públicas –como la Alameda– y edificios emblemáticos, banderas del racionalismo, el modernismo o el eclecticismo: las Casas de Manuel Bárcena Franco o las Casas de Oya, en Policarpo Sanz; el Edificio Bonín, en Areal; el Edificio Mülder, en Montero Ríos; el Museo de Arte Contemporáneo (MARCO), en Príncipe; o la Escuela de Artes y Oficios, en García Barbón. El próximo martes, la Xerencia Municipal de Urbanismo aprobará la memoria justificativa de la contratación del servicio de redacción del Plan Especial de Protección do Ensanche Histórico de Vigo (PE. 101), recogido en la revisión del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), con un presupuesto base de licitación ya con IVA de 463.327,20 euros e inicio previsto en junio de 2023. El plazo máximo es de tres años, con la posibilidad de dos prórrogas anuales.

Se trata del primer paso para la licitación de este instrumento de planeamiento, por el que espera la ciudad desde hace años. En marzo, se dará el OK al pliego. Su finalidad es ampliar la protección de la que ya gozan determinadas piezas arquitectónicas del Ensanche, la primera extensión de la urbe, realizada a partir del último tercio del siglo XIX con el protagonismo particular de los conserveros catalanes. El Plan Especial fue encargado en 2005 y su tramitación acumuló un importante retraso. La empresa Consultora Galega, la misma que redactó el Plan Xeral de 2008, tumbado por la justicia en 2015, presentó un adelanto en 2007 y, desde entonces hasta 2014, apenas se dieron avances.

El gobierno local rescindió el contrato en diciembre de 2013 y asumieron las tareas los técnicos municipales, pero, ante la complejidad que requería la revisión de los edificios, el Concello decidió encargar este trabajo a un equipo de 16 profesionales externos. Culminaron su trabajo a mediados de 2016. El Plan del Ensanche propuesto dividía el territorio en ocho zonas y los técnicos examinaron 869 edificios. Se determinó que serían 890 los inmuebles sujetos a protección parcial o integral, un número que triplica los que regula el Plan Especial e Catálogo Complementario de Conxuntos e Elementos a Conservar (PEEC), aprobado en el año 1990, instrumento que resulta insuficiente para proteger el patrimonio de esta zona y que será sustituido en su ámbito por el PE. 101.

El equipo de Abel Caballero retoma ahora el camino hacia la redacción del Plan Especial de Protección do Ensanche Histórico de Vigo para potenciar el brillo del “Ensanche de mayor calidad arquitectónica de Galicia”, según destacan desde Praza do Rei. “Vamos a actualizar el catálogo, ponerlo al día. Realizaremos una buena catalogación no solo para conservar nuestro patrimonio, sino para rehabilitar, acondicionar y ponerlo al servicio de los ciudadanos. Además, cumplimos con nuestro compromiso de que licitaríamos y contrataríamos este año”, aseveran. El Concello destaca que, “preventivamente”, las nuevas licencias que se otorgan en estas zonas “pasan por la Comisión de Seguimiento”: “Aunque no exista catalogación, se analizan”.

Av. de Beiramar Praza Compostela Colón Fuente: Concello de Vigo Rosalía de Castro Príncipe G. Barbón Delimitación del Ensanche de Vigo en el Plan Especial Ecuador Gran Vía Venezuela O Castro Simón Espinosa Delimitación del Ensanche de Vigo en el Plan Especial Av. de Beiramar Praza Compostela Colón Rosalía de Castro Príncipe G. Barbón Ecuador Gran Vía Venezuela O Castro Simón Espinosa Fuente: Concello de Vigo Av. de Beiramar Praza Compostela Colón Fuente: Concello de Vigo Rosalía de Castro Príncipe G. Barbón Delimitación del Ensanche de Vigo en el Plan Especial Ecuador Gran Vía Venezuela O Castro Simón Espinosa

Según consta en la documentación municipal, el objetivo es dar vida a un catálogo de protección de edificaciones históricas y de interés patrimonial, así como de elementos de interés, estableciendo las necesarias actuaciones de mejora del espacio público y de rehabilitación del patrimonio edificado, además de la regulación de sus determinaciones de uso coherentes con su carácter. “Queremos conservar el patrimonio, rehabilitar y vivir los edificios”, resume el alcalde, Abel Caballero.

“Queremos conservar el patrimonio, rehabilitar y vivir los edificios” Abel Caballero - Alcalde de Vigo

Las metas generales que cita el Concello son el tratamiento integral para la recuperación del Ensanche Histórico de Vigo; la conservación, valoración y mantenimiento de la estructura urbana; la regulación del acondicionamiento del espacio público y del sistema de espacios libres y su tratamiento; la conservación y rehabilitación de los edificios, protegiendo aquellos susceptibles de catalogación mediante la asignación de niveles en concordancia con lo determinado por la LPCG (Ley del Patrimonio Cultural de Galicia); la mejora de las condiciones ambientales y de los servicios a la población; o la definición pormenorizada de la volumetría resultante que tenga en cuenta las características de la trama urbana.

El Plan Especial de Protección do Ensanche Histórico de Vigo también pretende la pormenorización de la ordenación del suelo urbano, pudiendo definir ámbitos de áreas de reparto para el desarrollo de remodelaciones urbanas; abordar el tratamiento del espacio público desde la perspectiva de la movilidad sostenible y de soluciones que favorezcan los desplazamientos en los modos de emisiones neutras, como a pie o en bicicleta, así como las actuaciones que supongan la mejora de la calidad ambiental y de las condiciones de accesibilidad en el Ensanche: se tendrá en cuenta el área delimitada por las zonas de bajas emisiones, cuya creación y puesta en marcha corresponde al Concello, que ya las definió –dos en el centro y otras dos en Bouzas y O Calvario–.

Su origen se sitúa a partir de los 60 del s. XIX

La zona más céntrica del municipio olívico empezó a forjarse en la década de los 60 del siglo XIX, tras la aprobación de la ley de ensanche de las poblaciones. Burguesía y sectores más dinámicos se instalaron en el centro y pasaron a ejercer su influencia en la arquitectura. De ahí el alto número de edificios con valor patrimonial, construidos en distintas épocas y en numerosos estilos. Racionalismo, modernismo o eclecticismo son algunos de ellos. Un esbozo del Plan Especial proponía la protección de cerca de un millar, el triple de los que preserva la normativa municipal en vigor.

La intención es blindar los edificios de mayor valor para evitar pérdidas patrimoniales de lo que podrían ser actualmente emblemas arquitectónicos, como el Hotel Continental o el Mercado de A Laxe, victimas de la piqueta. La construcción naval, la industria en general y el impulso del sector pesquero y conservero incidieron decisivamente en Vigo. De menos de 10.000 habitantes cuando se impulsó el Ensanche, la ciudad pasó a 137.000 en 1950 y duplicó su población desde entonces hasta hoy. Apenas hubo oportunidad para ejecutar los distintos planes urbanísticos, como el de Ramiro Pascual (1907), Antonio Palacios (1932) y Antonio Cominges (1937).

Ahora, se intenta proteger el Ensanche con el Plan Especial. El presupuesto base de licitación alcanza el importe de 463.327,20 euros en cuatro anualidades. En 2023, 92.665,44 euros; en 2024, 92.665,44 euros; en el año 2025, 115.831,80 euros; y, finalmente, en 2026, 162.164,54 euros.