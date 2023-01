Vigo es la ciudad más educada de España, según un estudio de la plataforma de 'live learning' Preply. La urbe olívica —elegida por la OCU como la ciudad española con una mejor calidad de vida— encabeza un podio en el que también se encuentran A Coruña y Valencia y al que se ha llegado a través de una encuesta a 1.500 habitantes de las 19 áreas con más población del territorio nacional.

En el extremo opuesto se encuentran Santa Cruz de Tenerife, Granada y Alicante, las ciudades donde más se incurre en comportamientos maleducados o molestos según este particular ranking.

Para llevar a cabo el estudio, Preply pidió a los encuestados que dieran su opinión sobre el nivel de educación de sus conciudadanos en 12 áreas de comportamiento, desde quedarse absortos mirando el teléfono o ver vídeos en público hasta hablar en voz alta, no dar propinas o saltarse las colas. También se les preguntó sobre otras cuestiones de urbanidad, como no aminorar la marcha cuando se conduce cerca de peatones o ser descorteses con los trabajadores que los atienden.

Una vez analizados los datos, la plataforma clasificó las ciudades según su grado de mala educación (a menos puntos, más educadas):

Vigo – 5,17 A Coruña-Oleiros-Arteixo – 5,18 Valencia – 5,28 Murcia-Orihuela – 5,30 Oviedo-Gijón-Avilés – 5,31 Las Palmas – 5,39 Zaragoza – 5,45 Sevlla – 5,45 Cádiz – 5,50 Madrid – 5,53

El estudio también arrojó el ranking de las diez urbes más maleducadas de España:

Santa Cruz de Tenerife – 6,06 Granada – 5,95 Alicante-Elche – 5,81 San Sebastián – 5,77 Bilbao – 5,73 Palma – 5,69 Barcelona – 5,64 Málaga – 5,61 Valladolid – 5,58 Madrid – 5,53

Por las respuestas de los encuestados, los autores del estudio también llegaron a la conclusión de que entre los comportamientos más maleducados de España se encuentra estar todo el rato al teléfono y no dejar pasar a otros coches cuando hay tráfico y que los vallisoletanos son los españoles que se autoperciben como más generosos.

¿Quiénes son más maleducados?

Así mismo, Preply pidió a los participantes de la encuesta su opinión acerca de quiénes pensaban que eran más maleducados, los residentes o los no residentes. Entre todas las ciudades, un 21,25 % pensaron que los no residentes eran más maleducados que los residentes; un 26,04 % indicaron que los locales eran más maleducados bajo su criterio; un 40,97 % indicó similitud en el grado de mala educación por ambas partes y un 11,74 % indicó no saber qué decir.

El resultado sobre esta pregunta en concreto es curioso ya que los vigueses se consideran más maleducados que los no residentes, al igual que los habitantes de Santa Cruz de Tenerife; Cádiz; Zaragoza y Bilbao. En cambio, las cinco ciudades donde los residentes se consideran más educados que los foráneos son Las Palmas, Granada, A Coruña , Valladolid y Palma.