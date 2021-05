Las razones por las que Vigo (sí) es la ciudad con mayor calidad de vida

Sociólogos y vecinos dan decenas de motivos que certifican que la urbe olívica es la que ofrece una mejor calidad de vida

El estudio de la OCU que reveló que Vigo es la ciudad española con una mejor calidad de vida pudo coger por sorpresas a quienes no viven en la urbe olívica o a aquellos que no la conozcan. Pero no a los vecinos ni a los expertos. Residentes y sociólogos justifican por qué Vigo es la mejor ciudad para vivir, certifican todos los motivos ofrecidos por la OCU y anotan otros a mayores que pueden ver en primera persona al estar a pie de calle a diario. Una de las claves, apunta el sociólogo de la Universidade de Vigo, Xesús Lage, es que Vigo precisamente es una urbe de tamaño mediano, que no tiene la dimensión de otras como Madrid o Barcelona, que justamente se sitúan a la cola en cuanto a calidad de vida. “Está demostrado que la satisfacción de la gente es mayor en las ciudades de tamaño medio, es decir, aquellas que no son consideradas grandes metrópolis. Viven mejor en este tipo de zonas”, explica el sociólogo.

El experto apunta a que algunos indicadores valorados por la OCU como que el sistema de recogida de basura o la limpieza puedan funcionar bien son aspectos importantes, pero que también lo pueden hacer en otras urbes. “Lo que diferencia a Vigo del resto y lo sitúa por encima son aspectos como que tiene una ría privilegiada, una calidad del paisaje inigualable, buen clima, zonas de ocio próximas al mar o muchas rutas de paseos, también por el monte. Todo ello facilita una vivencia en la calle muy gratificante, porque además hay muchas horas de luz”, apunta Xesús Lage.

Las históricas pendientes con las que cuenta Vigo siempre han estado en boca de muchos para criticar la urbe olívica. Pero esto ha cambiado en los últimos años con el programa Vigo Vertical impulsado por el Concello, con rampas mecánicas y ascensores para salvar esas cuestas en diferentes puntos. Pero también el transporte público “funciona muy bien” y permite “evitar ese histórico hándicap”.

Además de los expertos, también los vigueses que viven en diferentes zonas comparten los resultados del estudio de la OCU. Una de las que se muestra más contundente es Rosa Fernández, que reside en Castrelos. En los últimos meses apenas sale de casa debido a la pandemia (tanto ella como su marido han recibido ya la primera dosis de la vacuna) y que todavía no ha podido ver alguna de las novedades como las rampas de Gran Vía, ensalza a Vigo como una ciudad “incomparable”. Ayer estaba paseando por Samil, y está “totalmente de acuerdo con la OCU”. “Antes de la crisis sanitaria solía ir a Madrid a visitar a mis hijas, que viven allí. Y la diferencia es abismal, allí en el centro incluso se te pegan los pies al suelo de la suciedad. No sabes lo que tienes hasta que te desplazas fuera de Vigo. La limpieza, el mar, todos los proyectos nuevos que están haciendo... Y todo lo que nos queda por ver”, asegura Rosa.

Esta opinión la comparte Beatriz Vázquez, vecina de Cabral a la que le encanta salir a pasear por los diferentes enclaves de la ciudad. “El paisaje y lo que tenemos aquí es maravilloso y nos ofrece una calidad de vida como no hay en otros lugares. Tenemos una ciudad con todos los servicios que necesitamos”, defiende. Esta vecina además ensalza el rural vigués, con kilómetros y kilómetros de monte en los que se puede disfrutar de la naturaleza.

¿Y qué opina una vecina que vive en pleno Samil, uno de los enclaves más turísticos y con más encanto de la ciudad?. “El paisaje que tenemos aquí es impresionante. Me encanta vivir en Samil, la calidad de vida es muy buena. Creo que Vigo es una ciudad que tiene un ambiente único. En Madrid por ejemplo está claro cuál es el centro de la ciudad. Aquí creo que es todo más homogéneo, que hay muchas zonas céntricas y no hay tantos cambios entre unas y otras”, asegura Blanca Rodríguez, que no obstante reclama que se aumenten las frecuencias de los autobuses desde Samil.

El estudio de la OCU, realizado entre octubre y noviembre del año pasado, inquirió a 2.816 personas de las 15 ciudades españolas más pobladas sobre su valoración en torno a diez cuestiones: movilidad, seguridad, servicios sanitarios y educativos, oferta cultural, deportiva y de ocio, contaminación, empleo, coste de la vida, vivienda y limpieza urbana. Además, el sondeo incluía una conclusión final acerca de la calidad de vida en sus ciudades. Vigo se impuso como capital del buen vivir ante urbes españolas como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Alicante, Córdoba, Valladolid y Gijón.

Los vigueses otorgan las puntuaciones más altas en los ámbitos de la seguridad, limpieza urbana, medio ambiente, oferta educativa y coste de la vida. En este punto cabe destacar que uno de los hipermercados de la ciudad repite año tras año como el más barato de España. También recibe muy buena nota en el apartado de ocio, deporte y cultura, por lo que se corona como una de las mejores ciudades para familias con niños.