El decano designado para crear la facultad de Enfermería insta a “no jugar en contra”

Después de que la Junta de la Escuela Universitaria de Enfermería del Meixoeiro hiciera público su malestar sobre cómo la Universidad de Vigo está llevando a cabo la creación de la futura facultad –con la integración de las cuatro escuelas del sur de Galicia–, el decano comisario que el equipo rectoral nombró para pilotar este proceso, el biólogo Rafael Durán Barbosa, ha pedido la colaboración de todos los implicados.

“El proceso es bastante complicado, con muchas aristas y vértices”, justifica y argumenta que implica a tres ciudades, a la Consellería de Sanidade –de la que dependen las escuelas del Meixoeiro y Ourense–, a la Diputación –que lleva la de Pontevedra– y a una empresa privada, Ribera Povisa. Cuenta que esta se ha incorporado la última al proceso y “está colaborando”. Relata que esto se ha intentado llevar a cabo en otras universidades de España y rara vez se consigue integrar a todos los centros que imparten la titulación en el área de influencia. Subraya que, de salir adelante, sería el primer caso en el que se incorporarían cuatro. “El contexto es complicado y el equipo rectoral ha tenido mucho valor porque ha hecho una apuesta fuerte y firme por este proyecto”, insiste.

En cuanto al cuestionamiento de que sea él quien lidere el proceso, pese a que no es enfermero, defiende que el profesorado de las diferentes escuelas no pertenece a la plantilla de la Universidad porque son centros adscritos, pero no integrados. “Están en una especie de limbo” señala y detalla que afecta a más aspectos, como que el alumnado tampoco puede votar en las elecciones. Recuerda que, además, lleva seis años como delegado de la UVigo en la escuela de Pontevedra.

También indica que para el nuevo máster de Enfermería, que comenzará en el curso 2025-2026 y está adscrito a la Facultad de Fisioterapia “mientras no se crea la de Enfermería”, se creó una comisión con un representante de cada escuela. Para la modificación del grado, igual.

No esconde su malestar por las manifestaciones realizadas desde las escuelas del Meixoeiro y Ourense, que no han aprobado la memoria del título de grado, que actualmente está a exposición pública. Sin referirse específicamente a nadie, reprocha: “Lo que no se puede es que la gente no haga nada o juegue en contra”.

Infraestructuras

En cuanto a los problemas de instalaciones de la escuela del Meixoeiro, no aclara cómo será el futuro. Los alumnos de primero y segundo reciben clases teóricas en tres aulas cedidas de la Facultad de Empresariales y talleres en aulas de simulación del hospital de Puxeiros, donde se imparte también tercer y cuarto. El Sergas lleva esperando una década a que se vacíe este espacio para la necesaria ampliación del Servicio de Rehabilitación. “Cuando una titulación empieza no siempre tiene centro propio”, justifica y remite a la memoria de creación de la facultad. En la de económica de modificación del grado solo se dice que “en el futuro se utilizarán los recursos materiales e infraestructurales de la Facultad de Enfermería (en proceso de creación), con docencia en los tres Campus de la Universidad de Vigo” y “mientras tanto, se utilizarán las instalaciones actuales”, incluso las de la empresa privada Povisa.

Sobre el liderazgo de la futura facultad, defiende que la docencia estará repartida entre los tres campus –Ourense, Pontevedra y Vigo– y el decanato estará en aquel en el que trabaje el que gane las elecciones.

La integración de las cuatro escuelas será progresiva, empezando por el primer curso en 2025-2026 y terminando con cuarto en 2028-2029. Con respecto a la incorporación de los docentes de las escuelas a la plantilla de la UVigo, advierte que casi todas las categorías –excepto la de profesor asociado– requieren el doctorado y la acreditación por parte de la Aneca y señala que no son muchos los que los tienen, así que les anima a ponerse con ello y conseguirlos.

Considera que esta integración”, sobre todo, va a ser buena para la profesión” y anima a unir esfuerzos con espíritu conciliador.

Iago Santos, Marcos Pereira y Emma Rodríguez. / FdV

“En Económicas es como si no existiéramos” Iago, Marcos y Emma son alumnos de primer curso de la Escuela Universitaria de Enfermería del Meixoeiro. Las clases teóricas las reciben en unas aulas de la Facultad de Económicas, en el campus de Marcosende, pero cuando tienen clases prácticas en las que necesitan algo del aula de simulación, tienen que desplazarse al hospital de Puxeiros. “Sería más fácil tener todo un mismo sitio y no estar dando tumbos”, señalan. Lo más engorroso para ellos son los desplazamientos entre ambos centros cuando tienen clases en ambos sitios en el mismo día. “Es el trabajo que supone moverse”, comenta uno”, a lo que otro suma “el gasto en gasolina y tiempo”. Emma, que se desplaza en autobús, tiene que coordinarse con sus compañeros para que la lleven en coche. En la biblioteca de Económicas no tienen nada relacionado con su grado. “Cuando nos piden un trabajo, nos tenemos que mover a la de Biología”, resaltan e indican que los manuales especializados están en las instalaciones del Meixoeiro. En Económicas no tienen más que unas aulas prestadas. “Si le preguntas a la gente de Económicas si sabe que está Enfermería allí, yo creo que responde que no. Solo hay un mini cartelito en la clase indicando ‘Primero de enfermería’”, señalan. “Puede parecer una tontería, pero en los tablones de la entrada, donde están todos los exámenes finales, están los de todas las carreras, menos de Enfermería”, ejemplifican y concluyen: “Es como si no existiéramos”.

