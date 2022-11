Consenso institucional, empresarial y técnico alrededor de la que deberá ser la segunda pata de la Salida Sur de Vigo. El “Foro sobre la conexión ferroviaria del Puerto vigués: presente y futuro” organizado por la Autoridad Portuaria este lunes en la ciudad estableció las claves de por qué la terminal de Bouzas debe contar con un ramal desde la futura línea hacia O Porriño. Empresarios, catedráticos universitarios o representantes gubernamentales y de otros agentes económicos defendieron con datos, ejemplos y argumentos esta línea que evitaría, ya en la próxima década, que este muelle sea el único de toda Galicia sin una conexión con la Red de Interés General.

Pese a no estar relacionado exclusivamente con el puerto vigués, uno de los temas más citados fueron las críticas desde Fermet a las inversiones en el Corredor Atlántico que garantizará la salida de las mercancías desde Galicia a la meseta y el resto de Europa. “Nos parece una falta de respeto y aún estamos esperando a que retiren las palabras”, señalaba el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, quien aseguró que desde el Noroeste “nunca hemos establecido una competición con el Corredor Mediterráneo ni con nadie”. Jorge Cebreiros destacó que la región “tiene capacidad suficientes” para poder ampliar los tráficos existentes pero que para ello es necesario invertir en las infraestructuras ya que “los empresarios lo único que quieren es elegir el mejor método de transporte en el mejor momento”, logrando así la aclamada intermodalidad.

Desde su posición privilegiada como expresidente de la Xunta y de Puertos del Estado, Fernando González Laxe recordó que los corredores europeos en su primer momento no eran “ni transversales ni integradores”, denunciando además cómo el lobby mediterráneo priorizó primero las conexiones con Barcelona y Tarragona antes de intentar captar a los valencianos y murcianos. “Juegan con otros puertos para que le den los números”, señaló el catedrático de Economía de la Universidade de A Coruña, al tiempo que reivindicaba que el de Algeciras desea conectarse a través de Madrid. En la misma línea ya se pronunció la semana pasada la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, quien calificó de “torpeza absoluta” estas críticas e insistió en que existe una brecha Este-Oeste en el país que debe ser subsanada.

La delegada territorial de la Xunta en la ciudad, Marta Fernández-Tapias, fue la encargada de poner encima de la mesa los principales beneficios económicos de una obra “absolutamente necesaria para el desarrollo de la ciudad y Galicia”. Según los estudios preliminares, la inversión tendría un retorno del 9,76%, “casi el doble de lo que exige el Adif” además de permitir la llegada de unos 200.000 vehículos anuales que supondrían un crecimiento del 6% en sus tráficos.

La propia construcción ya generaría un incremento del PIB local del 1% y la reducción en un 80% de las emisiones, un efecto similar al del transporte de pasajeros para el que volvió a pedir avances claros. La representante del ejecutivo autonómico citó el informe del Consello da Xunta que el pasado jueves estimó un retraso de tres años en los plazos manejados por España para la conexión del AVE entre Vigo y Oporto.

El presidente del Clúster da Función Loxística de Galicia reivindicó que gracias a la línea existente desde Durban que permite la exportación de vehículos de Toyota al resto de Europa, las empresas gallegas han tenido un volumen de cargas en estos fletes de hasta el 32% en el que lograban exportar granito, conservas o vehículos de otras plantas, abriendo “la lucha por el área de influencia” ejemplificada en los 50.000 coches de Renault en Valladolid que escogen Vigo y no Santander. Al mismo tiempo, Xoán Martínez recordó que en estos momentos las tres principales navieras del mundo –Maersk, CMA y MSC– están negociando con Renfe su participación en su división de Mercancías como socio industrial, demostrando las posiciones que están tomando en el sector.

En la misma línea, Rodríguez Bugarín recordó que a pesar de que la mitad de las mercancías que viajan en ferrocarril “nacen o mueren en un puerto”, el transporte por carretera en toneladas por kilómetro es 30 veces mayor que la cuota del tren ya que “el sector es extraordinariamente competitivo y existen problemas que corresponden a Adif y a los operadores”.

Portugal, de igual a igual

Además de la respuesta conjunta a los empresarios del Mediterráneo, el debate tuvo en Portugal al otro territorio más mencionado. A mayores de la alianza con asturianos y leoneses, los empresarios presentes insistieron en tener a los lusos como un “colaborador necesario” pero con matices. Jorge Cebreiros advirtió el riesgo de que el país vecino escoja la salida por Salamanca, lo que convertiría a “Ourense, León y Zamora en un erial”.

Martínez Reboredo, con una importante actividad económica en la Eurorregión, iba más allá y aseguraba que estas relaciones debían ser entre iguales ya que “o no fallamos o nos comen”. El CEO de Kaleido destacaba la sus fortalezas a la hora de ofertar suelo industrial y en el mapa portuario “brutal” que están desarrollando, por lo que “hay que activarse” ya que si finalmente Galicia queda atrás “no va a ser culpa de ellos y será falta de astucia por nuestra parte”.

En esta línea, el expresidente de la Xunta en los años ochenta destacó en los mercados sudamericano y africano las principales fortalezas de una Galicia que es una potencia exportadora ante un “Mediterráneo que no da más de sí”.

El ramal hacia la terminal Ro-Ro de Bouzas serviría de esta forma como complemento a la terminal de contenedores y mercancía general de Guixar o el apartadero ferroviario de la Plisan para el que el Puerto ha captado ya 8,15 millones de fondos europeos. Al mismo tiempo, el Ministerio de Transportes está realizando las mejoras necesarias en la línea convencional entre Vigo, Ourense, Monforte y León para que puedan circular por ella trenes de hasta 750 metros de longitud y el gálibo necesario en las autopistas ferroviarias.

El trazado, “un folio en blanco” pero viable Durante todo el foro de debate se recordó que el estudio informativo de alternativas de la citada Salida Sur que el Ministerio de Transportes que deberá “valorar de manera complementaria la viabilidad económica, técnica y constructiva de este ramal”. Este documento será presentado en el próximo trimestre y permitirá, con la definición de tres alternativas, licitar los estudios informativos definitivos para la prolongación del Eje Atlántico existente hasta Tui y la frontera lusa. Preguntado por los asistentes por el posible trazado que tendría el ramal en el casco urbano, el catedrático de Ferrocarriles de la UDC, Miguel Rodríguez Bugarín, aseguró que ahora mismo se trata de “un folio en blanco” al desconocerse cuál podría ser el nuevo itinerario del túnel desde la estación de Urzáiz hasta O Porriño, así como el punto exacto de la bifurcación hacia Bouzas. Sin embargo, el experto quiso insistir en que “la tecnología y la ingeniería tienen soluciones que puedan eliminar por completo las afecciones a la ciudad”. Es por ello que la opción de un único túnel desde Casablanca hasta la zona de Alcabre cobraría fuerza, siendo necesario un acuerdo entre administraciones para que pueda salir adelante ya que “cuanto más tardemos en dar ese paso, más tarde llegaremos”. Al mismo tiempo, Bugarín aventuró que esta conexión deberá tener en cuenta las pendientes válidas para los mercantes en sus rampas, así como una unión “segura y fiable” que no de problemas al resto de tráficos de viajeros o pasantes entre norte y sur. Para contextualizar la complejidad de este ramal y su propia viabilidad, el ingeniero citó que en la llegada del ferrocarril a la ciudad en 1881 se defendió la importancia del puerto vigués como uno de los motivos de peso. Sin embargo, hasta que en 1903 se inauguró el túnel bajo García Barbón hasta Areal, este transporte se realizaba con carros desde la estación de Urzáiz. Solamente con la apertura de la nueva línea desde Chapela a Guixar en 1963 se puso fin a esta problema.

El presidente de la Autoridad Portuaria señala el impacto del “último kilómetro”. Bouzas ganará 65.000 m2 de capacidad

El principal impulsor del foro y del ramal ferroviario no pudo ocultar su satisfacción al término de la mesa redonda al sacar conclusiones “mucho más consistentes” que confirman que esta conexión ferroviaria “es imprescindible”. Jesús Vázquez Almuiña señalaba que esto es así “porque nos lo pide Europa” al igual que ya hace con las zonas de pesca o hará con los peajes en las autovías, y que por lo tanto “no va a ser una cuestión de elegir”.

El presidente de la Autoridad Portuaria insistió en el potencial del tren para reducir las emisiones y vertebrar el territorio, recordando que a pesar de que el AVE a Sevilla no fuera más rentable que el de Barcelona para realizarse antes, “se hizo para cohesionar”. Al mismo tiempo, recordaba que el propio Ministerio de Transportes exige la conectividad de los Puertos del Estado. De esta forma se podría seguir el modelo de Alemania, un país que gracias a contar con mayores empresas y una mayor densidad demográfica, la cuota modal de tren alcanza el 16%, no muy lejos del 13% de Portugal con un contexto similar al español.

Durante su intervención en la clausura del “Foro sobre la conexión ferroviaria del Puerto vigués: presente y futuro” insistió en que “si no estamos, vamos a perder” y citó al tráfico de vehículos como principal ejemplo de esta necesidad. Si bien actualmente existe una demanda para unas 280.000 toneladas de vehículos que podrían llegar directamente hasta los muelles sobre raíles, el presidente de la Autoridad Portuaria advirtió del peligro de que Leixões pudiera captar los tráficos de Stellantis y las plantas de Mangualde o Figueruelas, mientras que inversiones como la acometida en Marruecos podrían beneficiar a Vigo por su posición estratégica. Al mismo tiempo, recordó cómo la patronal de fabricantes de automóviles penalizó al puerto olívico en su informe por no tener esta conexión, situándolo en el penúltimo lugar nacional.

La llegada del tren a la terminal de Bouzas obligaría a la reorganización de sus espacios para dar cabida a un apartadero con vías que permitieran convoyes de hasta 750 metros, aunque a su criterio no supondría una merma en el espacio disponible. Según el propio plan de inversiones para el próximo lustro, el proyecto para un segundo silo de vehículos y la nueva ampliación permitirían ganar más de 65.000 metros cuadrados netos para el estacionamiento de vehículos. Y es que según demuestran los datos, en el muelle ro-ro “el problema no es de espacio, es de rotación” al haberse reducido en un 17% este año los barcos; obligando a emplear los terrenos de As Gándaras y la Plisan como aparcamientos durante este otoño.

Sobre el posible impacto de la línea en la ciudad, Almuiña señaló una ya vigente y que se pasa por alto en los análisis: el último kilómetro. “¿Cuántos camiones cargan en Porriño y descargan en Bouzas?” se preguntaba, recordando que en las empresas de transporte “nadie quiere el último kilómetro al ser complicado por el tráfico y el consumo”, al mismo tiempo que la ciudad “tampoco vive adecuadamente con esos camiones circulando”.

El responsable del Puerto apuntó a que “túneles se hacen en todos lados” y citó al del Puerto Exterior de Ferrol como último ejemplo finalizado o el de Langosteira en A Coruña como próximo hito con una inversión superior a los 150 millones de euros: “Queremos estar como los otros, no empezar esa liga fuera de esos puestos”. Es por ello que agradeció el amplio apoyo de los colectivos de la ciudad –del que en los próximos días darán más detalles con una declaración conjunta y sentenció que “cuanto más sumemos, más pronto arreglaremos los problemas”.