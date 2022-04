“Leixões duplicará su capacidad en 5 años hasta el millón de toneladas, sin rellenos”

Ingeniero mecánico y director del mayor conglomerado de puertos de Portugal, Nuno Araujo repite la palabra “cooperación” constantemente al hablar del encaje de las terminales de Leixões (Oporto) y Viana do Castelo dentro de la eurorregión. El exjefe de gabinete del actual ministro de Infraestructuras luso participó ayer en el Círculo de Empresarios en un almuerzo sectorial sobre logística y transporte.

–¿A qué ritmo han creciendo los puertos lusos durante el COVID-19?

–A excepción del petróleo, hemos crecido en todos los tipos de tráfico. Incluso en el Ro-Ro crecemos con dos dígitos. Hemos batido el récord de contenedores y hemos respondido a las necesidades del noroeste peninsular.

–¿Qué actuaciones tienen en marcha actualmente para ampliar sus terminales?

–Estamos trabajando con la mayor draga del mundo en el canal de acceso y ampliaremos el rompeolas 300 metros. Daremos más seguridad a los tráficos actuales y la entrada a barcos aún más grandes de hasta 6.000 TEUs de capacidad, más del doble del límite actual. Este año licitaremos la terminal multiusos tras el visto bueno ambiental.

–¿Con qué margen de crecimiento cuentan en Leixões?

–A finales del próximo año acabaremos la obras en marcha para alcanzar las 800.000 toneladas de capacidad que es duplicar la capacidad actual. En 2027 o 2030 como mucho estará lista la Terminal de Contenedores Norte, que permitiría llegar hasta el millón de TEUs. Ahí habremos alcanzado el 100% de la capacidad sin nuevos rellenos.

–Han propuesto de forma conjunta con la Cámara de Viana do Castelo una conexión ferroviaria para este puerto. ¿En qué consistiría?

–Hay 270.000 m² delimitados que permitirían ampliar el puerto para esas empresas, que piden más intermodalidad. Vamos a estudiar con ellas cuáles son las necesidades reales; sean el ferrocarril o un dragado del Puerto.

–Han puesto un gran énfasis en la creación de nuevos polígonos y del ferrocarril. ¿Por qué?

–Es una cuestión de supervivencia. Lo que queremos es crear soluciones logísticas; es una extensión del puerto. Para conseguir cargas es necesario crearlas, y el ferrocarril es el brazo armado y ambientalmente responsable para ello. La terminal rodoferroviaria de A Guarda permitirá reducir un 15% los costes de logística para quien se instale allí.

–¿Aspiran a especializarse en algún tipo de tráfico en concreto?

–Somos un puerto polivalente. Carga general, graneles sólidos, cereales, piedras... aunque en Viana se ha concentrado un clúster con aerogeneradores con empresas de todo el mundo en offshore; de energías oceánicas.

–La factoría de Stellantis en Mangualde está muy próxima a las vías del tren. ¿Podrían estar interesadas en exportar sus vehículos por Leixões?

–Ya lo hicimos en el pasado tras la huelga en Setúbal. Ahora hemos hablado con las empresas para dejar una relación regular, aunque sea quincenal. Así nos permite tener la infraestructura preparada para estos servicios, pero estas decisiones no se toman en Portugal. No fue posible y no está en nuestro horizonte, aunque si algún día alguien lo pide, naturalmente responderemos.

–¿Cómo plantean entonces su relación con los puertos gallegos?

–No hay ningún tipo de fricción. No venimos a buscar de los puertos españoles, no hay puerto A, B, C o D. Nuestro posicionamiento es dar las mejores soluciones logísticas a toda la región –el noroeste peninsular– para que las empresas continúen aquí. Nosotros tenemos relaciones comerciales con América del Sur o África que tienen que ser potenciadas y a las que otros países o España no pueden acceder. Vigo tiene puntos fuertes y nosotros tenemos puntos fuertes; y con ello hay que competir con Europa y el Mediterráneo. Todos los proyectos deben ser de cooperación, incluso en el sector aeroportuario.

–Dentro de las conexiones con la Plisan, la patronal ConfMinho apuesta por el ferrocarril y las Cámaras locales por ampliar la A-28. ¿Qué solución es preferible?

–No tengo dominio sobre el asunto, pero nuestro interés es la electrificación de la Línea do Minho –entre Porto, Viana y la frontera– para unirnos directamente con Vigo. Tenemos un objetivo claro: el ferrocarril para servir a toda la región. Después podemos ofrecer nuestras terminales para que las empresas elijan.

–Pero su salida a Europa sería por la línea hacia Vilar Formoso y Salamanca.

–Este corredor, el Corredor Atlántico, es esencial, es imprescindible. En Portugal tenemos dos conexiones a Europa, al norte y al sur. Sines explora más el corredor sur, nosotros el más próximo. Hay un territorio y empresas que quieren soluciones distintas. Nosotros vamos a trabajar para ello; pero el Estado tiene que empezar a invertir. Lo importante es poner las mercancías a circular; los datos demuestran que tenemos capacidad para crecer. Cuesta mucho ver cómo hay inversiones en el resto del país, pero lo comprendo.

–El ministro de Infraestructuras, Pedro Santos, reclamaba “dar corda aos sapatos” a España en el AVE transfronterizo. ¿Está de acuerdo?

–No me atrevo a comentar, pero es necesario cooperar,, cualquier salida a Europa que queramos pasa por España. Siempre es positivo que haya más cooperación.