Solo un 8% de los alumnos del Conservatorio Superior abandona sus estudios musicales

Pocos estudios no obligatorios cuentan con una tasa de abandono tan baja como la del Conservatorio Superior de Música. Unos datos que avalan no solo la implicación del alumno, sino también el buen hacer del profesorado y equipo directivo, que procura año tras año, unos itinerarios a demanda de las preferencias así como actividades culturales y musicales que dinamizan la faceta menos formativa y más intelectual de los jóvenes, y no tan jóvenes, que frecuentan las instalaciones del CSM.

Menos absentismo Así, tan solo el 8,5% de los estudiantes que se matriculan en el centro ubicado en las inmediaciones de O Castro abandona sus estudios antes de terminarlos. La cifra ha ido a menos con el paso de años. Por ejemplo, en el curso 2014/2015 este porcentaje representaba al 30% del alumnado, esto es, casi uno de cada tres. Ahora el dato es prácticamente residual. Graduados También llamativa es la tasa de graduación. Y es que de los alumnos que iniciaron sus estudios musicales en el curso 2017/2018 (los estudios son de cuatro años), el 90% ya cuenta con su título. “No sé si esto es resultado de una nueva filosofía de trabajo o una mayor implicación del centro pero sí es cierto que las cifras han mejorado mucho en los últimos cinco años. Además, también contamos con un mayor filtro de selección del nuevo alumno, y esto influye mucho porque si el proceso de selección es más pormenorizado, el abandono siempre va a ser menor”, apremia su director Esteban Valverde. Más de 300 alumnos Todo este bagaje se ha visto reflejado ahora en el mantenimiento del número de alumnos año tras año. Y es que mientras otros centros musicales nacionales han denotado una pérdida constante de alumnos, el CSM de Vigo continúa un año más superando los 300. “En total tenemos 307 alumnos, rompemos con la tendencia a la baja de muchas otras instituciones. Incluso hemos recibido hace nada una petición de un estudiante de fuera de la comunidad para su traslado pero ya teníamos la matrícula cerrada”, puntualiza Valverde. Oferta académica La oferta académica del CSM de Vigo gira en torno a cinco especialidades: Composición, Musicología, Pedagogía del lenguaje musical –dirigidos a futuros docentes–, Producción y Gestión e Interpretación, con más de una veintena de itinerarios orquestales como Canto, Clarinetes, Uña, Contrabajo, Fagot, Flauta, Guitarra, Instrumentos de cuerda pulsada renacentista y barroca, Instrumentos de música tradicional y popular, Oboe, Percusión, Piano, Saxofón, Trombón, Trompeta, Tuba, Violeta, Viola da Gamba, Violín, Violín barroco y Violonchelo. “Cerca del 80% del alumnado se decanta por uno de los itinerarios de interpretación y el resto por pedagogía, musicología o composición. Cada año ofertamos 75 plazas nuevas de las que cubrimos 55 o 60 y resto se reparten entre las peticiones para que no haya lista de espera y ningún estudiante se quede fuera del itinerario escogido”, precisa el director del Conservatorio, quien afirma que piano y guitarra son los dos itinerarios más demandados por los estudiantes. Concierto de inicio de curso Ayer, estos nuevos alumnos y también los veteranos pudieron disfrutar del concierto de apertura del curso de la mano de la Orquesta del CSM así como de la Orquesta y Coro “Son das Flores”, formado por los niños del CEIP Vicente Risco. El Conservatorio participó también de su creación y desde la dirección no vieron mejor homenaje y aplauso que darle a estos valerosos niños que contar con su profesionalidad y humildad en el acto de apertura del curso. “Es un proyecto precioso en el que hemos podido participar; representan el ánimo por sacar el elitismo de la música clásica”, concluye Valverde.