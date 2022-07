La movilidad, un estudio más en el Conservatorio Superior

Composición, Interpretación, Musicología, Pedagogía del lenguaje musical, Producción y gestión... y Movilidad. En la última década, no podía entenderse el Conservatorio Superior de Música de Vigo (CSM) sin sus programas Erasmus, convirtiéndose en una pieza clave a la hora de confeccionar y planificar toda la programación y curso lectivo. A lo largo de este tiempo ha consolidado los diferentes proyectos de atracción de alumnado pero será el próximo curso cuando reviente todos los registros. Y es que para el periodo lectivo 2022/2023, la institución musical de O Castro ha recibido la friolera de 73 solicitudes de estudiantes extranjeros para cursar sus estudios en Vigo. “Es un bum de solicitudes, años anteriores rondábamos las 30 o 32 solicitudes, y ahora son 73. El Conservatorio Superior ha tenido un efecto llamada brutal, favorecido por todos estos años de trabajo y también por los congresos que hemos realizado, como el Congreso anual de Coordinadores de Relaciones Internacionales en el mes de septiembre”, explica Esteban Valverde, su director.

Un porcentaje mayor que la Universidad

Tan elevado es el número de solicitudes que alguna incluso se quedarán fuera, asumiendo el centro en torno a “60 o 62”. Atendiendo a la cifra global del alumnado –325 estudiantes–, supone un porcentaje en índices de movilidad muy superior a cualquier otra institución académica. Por ejemplo, la Universidad de Vigo recibió el año pasado 277 estudiantes de Erasmus de un total de 16.000 alumnos de Grado que están matriculados en la UVigo. “La puesta en marcha de estos programas de movilidad en el CSM fue una apuesta que colocó a la ciudad en el mapa europeo; está logrando hacerse un nombre”, amplía Valverde.

Más de 200 movilidades

Es más, el año pasado (curso 21/22) entre alumnos y profesores del Conservatorio , se tramitaron un total de 206 movilidades, superando el récord hasta entonces fijado en 163 movilidades anuales. A lo largo de la década que lleva apostando por este proyecto de movilidad internacional fueron más de 700 los intercambios practicados.

Países de procedencia

¿Y de donde procede este alumnado? Los convenios con los diferentes conservatorios no solo de Europa sino también de Asia o EE UU facilitan la llegada de estudiantes de Bosnia, Armenia, China, Albania, Italia, Alemania y también Grecia. Su próximo objetivo es el de trazar puentes y abrir el programa a Camboya, a donde ya viajó el coordinador de Programas Internacionales, José Luis Rodríguez.

Solidaridad con Ucrania

A mayores, este curso también dio muestra de una especial sensibilidad con su alumnado extranjero al acoger a un total de 14 alumnas ucranianas, alguna de las cuales ya habían cursados sus estudios en el centro de O Castro, de regreso a su país, se encontraron con el conflicto armado del que no podían escapar sin esta ayuda. “Ha sido una llamada de auxilio que no podíamos ignorar. Hemos convivido con prácticamente la mitad de ellos el primer semestre y no podíamos dejarlos allí, nos tocaba dar este paso al frente”, explicaba Valverde el pasado mes de marzo.

Estas alumnas continuarán el próximo curso –que arranca el 8 de septiembre– en el centro, que actualmente se encuentra afrontando una reforma integral que espera concluir para el inicio de las clases.