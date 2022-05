La música de Muse en Vigo ha pasado de los acordes de un tema de rock a una balada. Cinco días después de que el "no concierto" del grupo británico saltara a la palestra en la ciudad, el fin de semana ha apaciguado la guerra de comunicados entre Concello, Xunta de Galicia y Celta por el mismo.

La prioridad del gobierno autonómico sigue siendo que Vigo acoja una cita que debe ser cerrada cuanto antes. Aunque el acuerdo de la Axencia Galega de Turismo con la productora Zircozine señalaba a A Coruña o el compostelano Monte do Gozo como sedes en caso de que Balaídos no fuera cedido, lo cierto es que todavía no se ha descartado la primera opción.

Así lo confirmaba esta mañana la delegada territorial, Marta Fernández-Tapias, quien pedía al alcalde "sentarnos para hablar"; algo reclamado por buena parte de los vigueses ante la posibilidad de que el concierto no se celebrara. “Voy a seguir insistiendo en que se haga en Vigo y si hay la posibilidad de que se pueda ceder Balaídos vamos a seguir peleando por él" afirmó. Y es que la urgencia de acordar una fecha y escenario con la promotora apremia al entendimiento.

Minutos después, Abel Caballero recogía el guante en rueda de prensa y reiteraba que por el momento sigue "sin tener ninguna petición para el concierto de Muse en Vigo; ni de la Xunta ni de la promotora". Sin embargo, su postura se volvía mucho más amable al asegurar en repetidas ocasiones que "si la recibo, estoy seguro de que vamos a llegar a acuerdo"; pero que primero debía conocerla.

Hace dos semanas el regidor aseguró que quedaba en manos de los técnicos el uso del estadio municipal para este evento durante las obras aunque a priori le parecía inadecuado.

La polémica quedó apaciguada cuando este sábado se anunció el concierto de C.Tangana en la ciudad el 21 de agosto. El Madrileño de pares vigueses saltará al Muelle de Trasatlánticos en el "cumpleaños" del Celta, equipo del que es seguidor confeso en una cita que promete ser histórica para la ciudad.

Al mismo tiempo, el Real Club Celta continúa con sus preparativos para la celebración de su centenario; motivo real del escrito que envió el pasado 4 de abril al Concello y en el que pedía permiso para celebrar actos en el coliseo celeste durante el segundo semestre de 2022 y el año 2023. El Concello ya anunció que apoyará al club durante lo mismos y emplazaba a una reunión entre ambos equipos en las próximas fechas.