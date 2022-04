El tapado de la Xunta para los conciertos de este verano en Vigo era Muse. La banda británica que lidera Matt Bellamy habría apalabrado su presencia en Vigo como parte de la promoción del Xacobeo 21-22, pero se encontraron, según acaba de revelar la delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, con un problema de espacio sin solución. Los promotores de Muse exigieron a la organización del Xacobeo que la actuación se celebrase en un recinto con una capacidad para 25.000 o más espectadores y la Administración gallega no lo ha encontrado.

Para Fernández-Tapias, la culpa de que Vigo perdiese este gran concierto es del alcalde, Abel Caballero, por su negativa a que el Xacobeo utilice el estadio de Balaídos, única instalación municipal cerrada con la capacidad que reclaman los promotores. La delegada de la Xunta ha asegurado que el acuerdo ya estaba cerrado y el concierto de Muse en Vigo iba a ser el tercero que los británicos iban a dar en España después de los ya confirmados en Madrid (Wanda Metropolitano) y en el Mallorca Live Festival. La presencia del trío formado por Matt Bellamy, Dominic Howard y Chris Wolstenholme hubiera elevado todavía más el nivel de los conciertos ya programados este 2022 en Vigo, que ya cuentan con un cartel de gran nivel en Castrelos y con muchos artistas importantes en el TerraCeo del Auditorio.

Además, no sería la primera vez que Muse y Xacobeo cruzan sus caminos. En la edición de 2010, el grupo reventó el Monte do Gozo (Santiago de Compostela) con un concierto ante más de 25.000 espectadores en un día en el que también estuvieron The Right Ons, el islandés Jónsi (vocalista de Sigur Ros) y los Pet Shop Boys. Muse es un grupo de rock alternativo puntero a nivel mundial. Tras la publicación de ocho álbumes de estudio y más de 20 millones de copias vendidas, son conocidos por su espectacular puesta en escena que acumuló mas de 1,3 millones de entradas vendidas en su última gira. Son los autores de himnos como "New Born", "Plug in Baby", "Time is Running out" o "Uprising". Han llenado con sus conciertos templos de la música como el estadio de Wembley y actuaron en la apertura de los Juegos Olímpicos de Londres con un tema compuesto específicamente para ese día.

Un festival en el muelle de trasatlánticos

No vendrá Muse por el Xacobeo, pero sí habrá música en Vigo para conmemorar el Año Santo. Marta Fernández-Tapias acaba de adelantar este miércoles que la Xunta organizará un festival de tres días en la explanada del muelle de trasatlánticos del Puerto. Todavía no se saben las fechas, los artistas ni el precio de las entradas de este evento, del que seguro se sabrán novedades en próximas fechas. "En el resto de ciudades gallegas van de la mano con la Xunta, algo normal y lógico, pero que Vigo directamente los conciertos del Xacobeo fueron vetados". concluye la delegada Fernández-Tapias.