“Llegué a UCI vacunado y contagiado por segunda vez. No me lo esperaba”

A Alberto Lago Alvarado, un vigués afincado en Madrid, el resultado positivo en una prueba PCR antes de coger el vuelo para reunirse con sus familiares le obligó a pasar las navidades aislado en la capital con su compañero de piso. Asintomáticos. Al haber superado el COVID, con la dosis de Pfizer que le pusieron el 5 de julio se considera que ya tiene la pauta completa y que, a los 7 días, está inmunizado. Así es que, cuando el jueves 15 de julio notó cierto dolor de garganta, lo atribuyó a su sensibilidad al aire acondicionado y cogió el avión que le iba a llevar a disfrutar de las vacaciones junto a su familia. Este joven, de 37 años, no se imaginaba ni por asomo que pudiera estar infectado otra vez y que la enfermedad se fuera a agravar hasta tal punto que acabara diez días en UCI.

“Si no, no hubiera volado”, aseguraba ayer en su primer paseo, tras salir el viernes del hospital y cumplir el plazo de aislamiento. Ha perdido 8 kilos, pero tiene aliento. En su recuperación puede que haya influido que, además, es deportista. Es tan raro su caso que en UCI piensan que el primero pudo ser un falso positivo.

“Por suerte”, al llegar a Vigo, el contacto con sus padres fue “mínimo”. “Venía muy cansado y me fui a dormir. Al día siguiente, me levanté con 39 grados de fiebre y ya no les dejé entrar en la habitación y me encerré”, recuerda. Costó que le hicieran la PCR porque se equivocaron con su teléfono al ser desplazado. Finalmente, se confirmó su positivo. El único, por que sus padres y su hermana –que lo fue a recoger al aeropuerto– fueron negativos. Lo saben porque se pagaron la prueba. Pese a advertir en el centro de salud que sus mayores son personas de riesgo, nunca les llegaron a llamar como contactos estrechos.

Leer más La extraña reinfección de una mujer: pasó el COVID, se había vacunado y vuelve a tener el virus

Alberto sabía que, pese a estar vacunado, se podía reinfectar. Con la fiebre pensó: “Bueno, no pasa nada, muchos lo superan solo con esto”. El problema es que no remitía y el domingo ya le costaba respirar. Fue a Urgencias, donde le atendieron “muy bien”. “Fue muy rápido”, narra. La placa mostró neumonía. “Vaya, soy de los que llegan a desarrollarla”, se sorprendió.

"Creemos que te vamos a tener que entubar y dormirte cinco días, porque tus pulmones están inflamados”

Pasó en planta un par de días, pero no evolucionaba bien. Lo llevaron a la unidad de cuidados intermedios COVID, con la que el Cunqueiro ha logrado evitar muchos ingresos en UCI. No fue su caso. Al día siguiente le comunicaron que iba a críticos. “¡Hostia, ya soy de los que están en UCI!” Y llegó el día en que le dijeron: “Creemos que te vamos a tener que entubar y dormirte cinco días, porque tus pulmones están inflamados”. Ahí fue cuando llegó a plantearse que igual no lo superaba. “Y si me entuban y ya no me despierto”, pasó por su cabeza. Estaba mal. Un simple bostezo le hacía “morir” de dolor.

Alaba la atención "exquisita" en críticos y denuncia errores en planta por saturación

Cree recordar que fue un fisioterapeuta el que propuso ponerlo primero en pronación –boca abajo– porque, en algunos casos, facilita una mejora que evita la entubación. Con él también funcionó. Fue mejorando.