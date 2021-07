Dudas persistentes de la vacuna

Los expertos no se cansan de repetir que las vacunas contra el COVID-19 no son ‘esterilizantes’, es decir, que previenen de la enfermedad grave, pero no de la infección por SARS-CoV-2, el virus que la ocasiona. Sin embargo, mucha gente cree que, una vez completada la pauta vacunal, no puede contagiarse ni contagiar a los demás, lo que anima a muchas personas a relajar las medidas de prevención. Esta creencia evidencia que a pesar de la alta adhesión a la vacuna que hay en España (un 83% confía en ellas), persisten ciertas dudas y falsas creencias sobre el funcionamiento y eficacia de este fármaco.

Seis meses después del inicio de la campaña de vacunación en España, las dudas sobre las vacunas y sus efectos secundarios continúan siendo una constante, y noticias como que en el Reino Unido, el segundo país con mayor tasa de vacunación del mundo, la variante delta está disparando la mortalidad entre los vacunados o que en Israel, el líder mundial de inmunización, están subiendo los contagios contribuyen a avivarlas. No importa que se trate de una simple cuestión de estadística.

“Hay diversos factores que influyen en la eficacia de la vacuna, como la edad y el sexo” África González - Catedrática de inmunología

África González Fernández, catedrática de Inmunología de la Universidad de Vigo (UVigo) y directora del Área de Inmunología del centro singular de investigación CINBIO, responde a algunas de las dudas más comunes y recuerda que las actuales vacunas contra el COVID-19 no producen una inmunidad esterilizante, es decir, no están diseñadas para evitar la replicación del virus en la mucosa de las vías respiratorias superiores, por lo que una persona vacunada puede infectarse y transmitir la infección, aunque los estudios están evidenciando que su carga viral es menor. Sin embargo, sí protegen de la enfermedad más grave, aunque la científica matiza que ninguna vacuna tiene una eficacia del cien por cien y que hay factores que influyen en la mayor o menor protección que ofrecen.

El fármaco protege de la enfermedad grave del COVID, pero no de la infección | La intensidad de los efectos secundarios no está relacionada ni con su efectividad ni con la gravedad de la patología si se hubiese contraído

“Si ya estamos vacunados, no hace falta mascarilla ni distancia social”, comenta alguien en una reunión entre familiares y/o amigos donde todos han sido vacunados.

Falso. Una persona vacunada podría contagiarse y podría contagiar a sus familiares.

¿Debo seguir utilizando mascarilla y manteniendo la distancia social si ya he recibido las dos dosis?

Sí, por supuesto. Siempre en lugares cerrados y en el exterior deberíamos usar siempre mascarilla (si hay gente próxima y no puedo guardar distancia).

¿Por qué puedo contagiarme y contagiar si estoy vacunado?

Las vacunas no tienen una eficacia del cien por cien. Hay diversos factores que influyen, sobre todo la edad, el sexo, la herencia genética, los fármacos que se estén tomando y otras enfermedades.

Si me vacuno y aun así me contagio y puedo contagiar a los demás, ¿para qué sirve vacunarse? La enfermedad del COVID-19 que se puede producir tras vacunarse sería mucho más leve. Las vacunas previenen de la muerte, enfermedad grave y secuelas de la enfermedad. También se ha visto que disminuyen los contagios en un alto porcentaje, ya que la carga viral que tiene una persona vacunada es mucho menor.

El familiar de un amigo ha fallecido de COVID-19 y estaba vacunado. Hay que analizar con detalle este fallecimiento: Si la persona es de edad avanzada, si realmente ha muerto por el COVID-19 o por otras causas, si la vacunación fue realizada correctamente o si hubo algún problema con los lotes, entre otras cuestiones. Además, hay un porcentaje de personas en quienes la vacuna no va a ser efectiva por lo comentado anteriormente: edad avanzada, sexo, fármacos, herencia, inmunosupresión...

¿Si no he tenido ningún efecto a la vacuna significa que mi sistema inmunitario no ha respondido a esta? No. La respuesta inmunitaria ha podido ser eficaz, pero hay factores que influyen en los efectos secundarios, sobre todo la edad: a mayor edad, los efectos suelen ser menores y en este caso es debido a la inmunosenescencia que sufren. Hay otros aspectos relacionados con el sistema inmunitario innato, con mayor respuesta en algunas personas, que hace que tengan más fiebre, cansancio. etcétera. También influye el tipo de vacuna recibida, y si se trata de la primera o de la segunda dosis.

La intensidad de los efectos adversos de la vacuna es equivalente a la gravedad del COVID-19 si me hubiera contagiado. No tiene nada que ver. De hecho, las personas mayores no suelen indicar efectos secundarios a las vacunas y, sin embargo, son las que se enferman con más gravedad de coronavirus.

He pasado el COVID-19 y presenté síntomas leves o fui asintomático, por lo que cuando me vacune tampoco tendré efectos secundarios (o al contrario: tuve COVID-19 y desarrollé un cuadro moderado o leve, por lo que los efectos de la vacuna van a ser igual de moderados o leves). No tiene nada que ver, al contrario. Si se pasó la enfermedad de forma leve o asintomática, indica que hubo una muy buena respuesta inmunitaria, y es posible que tras la vacuna pueda tener más efectos secundarios. Esto se ha visto en el estudio de combinar vacunas de AstraZeneca y Pfizer, que desarrollaron mayor nivel de respuesta inmunitaria con la vacuna combinada que con la misma pauta, pero también se incrementaron los efectos secundarios .

Hace un mes que he recibido la segunda dosis. Me voy a hacer un test de anticuerpos y en función de su nivel relajo más o menos las medidas de protección. No es recomendable relajar de ninguna forma las medidas. Los anticuerpos que se miden circulantes no reflejan si verdaderamente son neutralizantes en la zona de entrada del virus, y, por tanto, la persona puede contagiarse de COVID y también contagiar. Es posible que la enfermedad sea más leve, pero no hay que relajarse con las medidas de distancia, mascarilla e higiene.

¿Por qué me ha dado más reacción la segunda dosis de la vacuna que la primera? Ocurre sobre todo con las vacunas de Pfizer y Moderna. Suele ser debido a la memoria entrenada del sistema inmunitario. Las células vigilantes que actúan de forma rápida han respondido anteriormente a la primera inyección de la vacuna y están entrenados para responder de forma más intensa. Se liberan sustancias que son las que producen el cansancio, el dolor de cabeza y la fiebre. Esto también se ha observado en personas que pasaron el COVID-19 o incluso que lo hicieron de forma asintomática: al recibir la vacuna pueden tener más efectos secundarios. Por esto se recomienda que aquellos que se infectaron con el SARS-CoV-2 reciban solo una dosis de vacuna si son menores de 65 años tras 6 meses de haber recibido la primera, o las dos dosis de vacuna si son mayores de 65 años, pero también seis meses después de haber recibido la primera.

¿Va a ser necesario recibir una tercera dosis de refuerzo en el caso de las vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca o una segunda en el caso de la de Janssen? Es muy pronto para hablar de una tercera dosis. Se podría plantear en el caso de dos supuestos. Primero, en reinfecciones en personas vacunadas por la misma variante, por disminución de la respuesta y memoria inmunitaria. En este caso, habría que revacunar con una tercera dosis. Por ahora no se ha visto que sea necesaria. Tal vez las personas mayores de 65 años, al sufrir inmunosenescencia, podrían necesitarla, pero es prematuro ahora mismo indicarla. Segundo, en infecciones en personas vacunadas pero por otra variante diferente, para la que las primeras vacunas no fueran eficaces. En este caso, sería una nueva vacuna y habría que ver si se necesitarían una o dos dosis para tener la inmunidad completa. Por ahora, tampoco se ha visto que esto sea necesario, ya que para las variantes circulantes las vacunas siguen ejerciendo una protección adecuada.