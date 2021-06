El área registra más de cien reinfectados y vacunados contagiados y todos asintomáticos

En el área sanitaria de Vigo se han detectado ya más de un centenar de casos de personas que se han reinfectado con el SARS-CoV-2 o que, estando vacunados, se han contagiado. La buena noticia es que, salvo casos muy excepcionales, son todos asintomáticos. Y los poquísimos que sí presentan síntomas son muy leves.

El jefe de Microbiología del Chuvi vaticina, al menos, “unos meses de tranquilidad” con la vacunación | Vigilan la aparición de nuevas variantes que burlen la inmunización

“Hay muchos reinfectados”, señala el jefe del Servicio de Microbiología del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi), el doctor Benito Regueiro, y explica que era “lo esperable”. Se pueden clasificar en tres grandes grupos: gente más joven, no vacunada, que padeció una primera infección –algunos hace ya más de un año– y que ahora vuelven a pasar por ella; gente con una sola dosis de inmunización que, al cabo de unos días, se infecta porque aún no tiene la capacidad de neutralización completa; e, incluso, gente con las dos dosis y se contagia “porque el sistema inmunitario no funciona igual en todas las personas”.

"El virus se seguirá transmitiendo a nivel asintomático, pero en unos niveles muy bajitos prácticamente nos vamos a poder plantear unos meses de tranquilidad después de estar vacunados" Doctor Benito Regueiro - Jefe de Microbiología del Chuvi

“No está pasando nada extraño ni que no esperásemos, pero afortunadamente todos sin clínica”, indica. Y esa última es “la gran novedad”: “La pandemia ahora es asintomática”. Y en eso tiene mucho que ver la vacunación. “Estamos comprobando lo bien que funciona la vacuna”, se congratula el catedrático.

Mirando hacia el futuro más próximo, el doctor Regueiro considera que el COVID “se seguirá transmitiendo a nivel asintomático, pero en unos niveles my bajitos y, prácticamente, nos vamos a poder plantear unos meses de tranquilidad después de estar vacunados”. “Parece que, como es muy grande [el SARS-CoV-2], le cuesta hacer cambios y eso nos va a dar una cierta tranquilidad, que falta hace”, abunda el doctor, al tiempo que advierte que hay que mantener la vigilancia para ver cuánto dura esa calma.

¿Y luego? El microbiólogo dibuja tres escenarios posibles: que el virus desaparezca; que el COVID se convierta en una infección que circule todos los años sin que apenas nos demos cuenta, con algún caso esporádico que llegue al hospital y requiera cuidados intensivos; o que busque una vía de escape a los efectos de la vacuna mediante una nueva variante y haya que revacunar a la gente con otras cepas, como ocurre con la gripe.

¿Y cómo controlan esto? Una de las vías es vigilando las reinfecciones y contagios de vacunados. Han desarrollado una aplicación que, de forma sistemática y en tiempo real, alerta de estos casos entre los nuevos positivos registrados.

Entre todos ellos, hay algunos casos especiales que se secuencian para detectar la posible aparición de estas variantes de escape a la vacunación. Siguen una serie de criterios marcados por la Unión Europea y que han pasado por los filtros del Ministerio de Sanidad y del Servicio Galego de Saúde (Sergas). Son “los que llaman la atención” porque, “en teoría, el paciente debía estar bien protegido” con la pauta inmunización completa y, aún así, desarrolla la infección sin ser asintomática.

Otros positivos que también se secuencian para conocer la variante que los origina son aquellos brotes con un alto porcentaje de pacientes con síntomas.

“Hemos tenido alguno en los que que casi el 40% han tenido que acercarse a urgencias y, algunos, ingresar”

Sucedió en un foco provocado por una de las variantes indias.

Por el momento, “afortunadamente son muy pocos” los que se secuencian en base a esos criterios. Luego, se someten a este complejo estudio otros de forma aleatoria para saber cuáles son las variantes que están circulando.

El doctor Regueiro insiste en que, por el momento, se siguen detectando las variantes ya conocidas, y resalta que este programa para rastrear si hay alguna capaz de burlar la vacunación está “pensado para más adelante”. La conocida como británica sigue ostentando la hegemonía en el área con más del 90% de los casos y el resto siguen pugnando por comerle terreno. Todas las que están surgiendo ahora son parecidas: son más transmisibles, pero no producen síntomas o solo leves y a todas les afecta la vacuna. “Y eso es lo bueno, lo que tranquiliza la situación y está permitiendo levantar restricciones”, concluye el microbiólogo.

Llega la variante de Nueva York con dos casos

El laboratorio de Microbiología del Chuvi sigue sumando variantes del SARS-CoV-2 a su almacén. En los últimas semanas ha detectado, al menos, dos casos de la B.1. 526, que se localizó por primera vez en Nueva York, y que tienen ya secuenciados por completo.

El doctor Benito Regueiro cuenta que, en los últimos días, también han detectado “una variante inglesa con algún gen más”, que ya está circulando por otros sitios. Todos las variantes diferentes que van detectando, las cultivan y las congelan en nitrógeno líquido para tener muestras vivas del virus para investigar, ya sea dentro del complejo o cediéndolas a otros –ya han firmado artículos de colaboración en esta línea–. Ya tienen almacenadas más de diez. Es uno de los laboratorios españoles con mayor variedad.

Once concellos sin casos en la última semana

El descenso de ingresados permite al Cunqueiro juntar en un solo ala sospechas y positivos

Los buenos datos de la evolución de la pandemia en el área sanitaria en la última semana apuntan a que “esto está acabando”, opina el jefe de Microbiología del Servicio Galego de Saúde (Sergas) en Vigo, el doctor Benito Regueiro. Todos los indicadores siguen mejorando y, aunque sigue siendo el farolillo de la comunidad, 11 de sus 26 municipios no han registrado ningún positivo en COVID en los últimos siete días. Son los concellos de Tui, Baiona, A Cañiza, A Guarda, Arbo, Covelo, Crecente, Fornelos, Mondariz, Mondariz Balneario –lleva así desde abril– y Salceda. La incidencia en el conjunto del área está en 102 nuevos diagnósticos por cien mil habitantes a 14 días, lo que se corresponde al riesgo medio de transmisión. Y la progresión de la última semana es buena porque mejora estas cifras. El domingo se detectaron 20 nuevos positivos y dieron el alta a 33 pacientes –y van 23.943–, con lo que los activos bajan a 665. El sábado se superó la barrera de los 25.000 diagnosticados por COVID en el área La ciudad está en un nivel muy similar al del área, con 104 nuevos positivos por cien mil residentes. El único municipio por encima del riesgo edio –más de 150 nuevos casos por cien mil habitantes– es Mos, que permanece en el nivel extremo con 637. Los ingresados con COVID en la red de hospitales del área se redujeron un 42% en la última semana y cayeron a niveles de octubre. Según el último parte de la Consellería de Sanidade, el domingo había 25 hospitalizados, siete de ellos en unidades de cuidados críticos. En el Álvaro Cunqueiro permanecían doce en planta. Gracias a la bajada de los ingresados con COVID, el complejo ha podido concentrar en una sola ala de hospitalización los casos positivos y las sospechas. En concreto, en la 3D con 44 camas.