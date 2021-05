La hostelería mantiene en ERTE al 70% del personal al ampliarse horarios pero no aforos

La publicación del decreto de la Xunta con la nueva normativa de ampliación de horarios para la hostelería –los bares hasta las 23.00 horas y los restaurantes hasta las 24.00 horas– no sirve, de momento, como gran revulsivo para la recuperación del empleo en un sector tan castigado durante la pandemia.

Gestorías y asesorías apenas tramitan nuevos contratos y apuntan que el sector se reactivará cuando se autorice mayor ocupación | Los empresarios confían en que los nuevos horarios sirvan de incentivo para los hoteles

No es un problema de horarios sino de ocupación y mientras los aforos interiores se mantengan al 30% y las terrazas al 50% es difícil empezar a recuperar, explican desde el propio sector. Miran con optimismo que en Vigo las incidencias a catorce días ya están por debajo de 150 casos y confían que si esto sigue así la próxima semana la Xunta amplíe los aforos: un 75% en terrazas y el 50% en interior. Entonces, apuntan, si empezaría la reactivación del sector.

Galicia levanta fronteras, da otro empujón a la hostelería y blinda la madrugada Leer más

“La ampliación de horarios apenas influye en el incremento del empleo. Mientras sigan las restricciones de aforo no habrá inyección en las contrataciones, aunque con la ampliación de horarios el sector empieza al fin a ver luz al final de túnel. El 70% del personal de la hostelería sigue en ERTE, aunque en algunos casos ya se sacan trabajadores a media jornada o para el fin de semana, como pasó el Día de la Madre”, explica Manuel Vellos de ATC asesores. “De momento, el sector está lleno de incertidumbre ante lo que vaya a ocurrir las próximas semanas y pendiente de las ayudas que puedan llegar de la UE”, apunta el experto.

"Los restaurantes que no tienen terraza aún no saben si les compensará servir cenas con un aforo tan limitado"

Gabriel Sotelo, de la asesoría de empresas Cytem, expone que aunque muchos trabajadores de la hostelería en Vigo están afectados por un ERTE, hubo también muchos despidos a causa de las restricciones del COVID. “En nuestras oficinas apenas hay movimiento en cuanto a contratos de hostelería en este momento. Cafeterías y bares trabajan al mismo ritmo que hace unas semanas y los restaurantes que no tienen terraza aún no saben si les compensará servir cenas con un aforo tan limitado. Aunque lo hagan, posiblemente tirarán con los trabajadores que tienen”.

En su opinión: “En el sector hay gran incertidumbre y miedo a que haya mucha libertad y todo vuelva atrás. ¿Conviene levantar un ERTE ahora si ya se acaban el próximo 31 de mayo, salvo que haya una nueva prórroga? Los empresarios no saben bien qué hacer. No les compensa sacar del ERTE a un trabajador para pagarle un salario que desconocen si van a poder obtener con el negocio a medio gas. También están a la espera de las ayudas de las ayudas que la UE transfirió al estado y no han sido publicadas aún”.

En sentido similar se pronuncia Antonio Sueiro, de Alavista Asesores. “El ocio nocturno sigue cerrado, restaurantes y cafetería con limitaciones... Los empresarios del sector no levantan los ERTE. No es un problema de horario sino de capacidad. Tal vez la semana que viene, si la incidencia del COVID sigue a la baja en Vigo los horarios se amplíen. Con el https://www.farodevigo.es/pontevedra/2021/04/21/vacunacion-ultima-esperanza-ocio-nocturno-48521508.html75% de aforo en terraza y el 50% en interiores las cosas irían mucho mejor. Los gastos de luz, neveras o alquiler son los mismos”, incide Sueiro.

La Xunta solo permitirá abrir los locales de los municipios que se encuentren en un nivel de riesgo medio-bajo Leer más Así es el plan de la Xunta para reabrir las discotecas

En su opinión, los hosteleros no están dispuestos a arriesgar mucho después de lo que ya han sufrido con la pandemia. “Prefieren dar menor servicio a contratar empleados. El principal inconveniente de salir y entrar del ERTE está en el SEPE, pues según el momento del mes que sea se retrasa en el pago. Si espera que las cosas mejores a partir del mes de junio”, matiza Sueiro.

Loading...

"De momento a los restaurante grandes con un tercio de la plantilla les basta, el resto seguirá en ERTE, no hay más remedio"

“Ampliar el horario nos permite empezar a ver una luz al final del túnel. De cara al empleo, de momento a los restaurante grandes con un tercio de la plantilla les basta, el resto seguirá en ERTE, no hay más remedio. Algunos pequeños restaurantes, desgraciadamente, no se pueden adaptar y el aforo es aún muy bajo para reactivar los empleos”, asevera César Sánchez-Ballesteros, presidente de la Federación de Hostelería de Pontevedra Feprohos y de la Asociación de Hospedaje .

“A nosotros, el sector hotelero por ejemplo, nos interesa mucho que se levanten los cierres perimetrales. Entendemos que la movilidad se puede hacer con seguridad y el hecho de que l ampliación del horario de bares y restaurantes es un incentivo para los turistas. Ahora mismo en Vigo hay varios hoteles cerrados y la mayoría con unas ocupaciones tan bajas que casi todos están en números rojos”, indica

Confía en una reactivación del sector, aunque advierte de que debe ir parejo a las vacunaciones y pide “sentido común”: “El virus sigue ahí. Hay que cumplir las normas de seguridad, pero creemos que fue un error cerrar la hostelería de forma indiscriminada. Pudo hacerse de forma controlada y según el tipo de establecimiento”.