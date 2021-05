Así es el plan de la Xunta para reabrir las discotecas

FARO ha accedido al borrador del Ejecutivo autonómico con el plan que se aplicará cuando se reabran las discotecas. El texto parte de una premisa básica: solo podrán abrir los locales de los municipios que se encuentren en un nivel de riesgo medio-bajo (también habrá que ver cómo se estructuran los niveles de la nueva desescalada); es decir, aquellos cuya incidencia acumulada a 14 días sea inferior a 150 casos por cada 100.000 habitantes. Vigo, con los datos de este jueves, no cumpliría ese requisito. A parte de esa condición sine qua non, el protocolo, todavía no definitivo, plantea una serie de medidas.

Aforo y ventilación

La Xunta deposita en cada establecimiento nocturno el control de los aforos; que en espacios de más de 1.500 m2 deberá ser con un contador continuo. Tendrán que tener la documentación visible y el número de personas dentro del local no podrá superar el 30%, mientras que en terrazas o al aire libre se limita al 50%. El consumo en estos espacios deberá hacerse siempre sentado, con un máximo de cuatro personas por mesa. En cuanto a las pistas de baile, se permite su uso pero su aforo se limitará a 3m2 por cada usuario. Este control de afluencia también se llevará a cabo en los aseos, en los que podrá haber una persona por cada 4m2. Respecto a la ventilación; no deberá superar los 800 ppm de concentración de CO2, el medidor no se puede situar junto a la ventana y los niveles deben de ser visibles.

Registro de clientes

Los hosteleros deberán, ante cada cliente, solicitar toda documentación posible: nombre, apellidos, teléfono, fecha y hora de la entrada; y deberán conservarlos al menos hasta tres meses.

Mascarillas y tabaco

El uso de la mascarilla será obligatoria excepto en el momento de consumir; y en cuanto al tabaco, está permitido fumar –incluidas cachimbas– en las terrazas siempre y cuando haya una distancia de dos metros con otras personas.

Conciertos

En relación a las salas de fiesta o conciertos, estos podrán volver a realizarse, pero quizás no todos los miembros del grupo tengan cabida en los escenarios: primero, deberá de haber un espacio de seguridad entre público y escenario de tres metros; y entre cada miembro del grupo musical una distancia de 1,5 metros.