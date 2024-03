Rueda será investido el 11 de abril y rechaza “cuotas o amistades” para elegir conselleiros

Alfonso Rueda será investido presidente de la Xunta la segunda semana de abril y tomará posesión en un acto el sábado 13, después de que decidiese aplazar unos días el evento para no coincidir con la boda del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, prevista el 6 del mes que viene, lo que podría complicar la asistencia de muchos cargos del PP a un evento que el partido quiere destacar como avance de un cambio de ciclo y de que Alberto Núñez Feijóo, su jefe de filas, llegará a Moncloa, tras el fiasco del pasado verano, en el que su lista fue la más votada, pero no careció de apoyos suficientes para gobernar.

El presidente del Parlamento gallego, Miguel Santalices, oficializó ayer el calendario para la activación del poder legislativo tras la constitución del hemiciclo el pasado lunes. Ese cronograma incluye la configuración de los grupos parlamentarios y un discurso de investidura de Rueda para el 9 de abril. Dos días después, se producirá el debate entre los grupos y el candidato, pero la mayoría absoluta del PP garantiza su elección el día 11. El sábado 13 tomará posesión y, previsiblemente, la jornada siguiente comunicará la relación de conselleiros, el asunto que realmente genera inquietud en las filas de los actuales miembros del Consello y cargos del PP con posibilidades de acceder al Ejecutivo.

De momento, Rueda solo ha acometido un relevo, el de Ethel Vázquez, la conselleira más veterana hasta el momento, que esta legislatura ocupará el puesto de secretaria de la Mesa del Parlamento, dejando vacante la cartera de Infraestruturas e Mobilidade. No será el único cambio, según insinuó el propio Rueda ayer, durante su intervención en un desayuno-coloquio organizado en Madrid por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD). Reconoció estar dándole “muchas vueltas” a su nuevo equipo, sopesando alguna ampliación de consellerías –como dividir de nuevo Educación y Cultura, según fuentes de la Xunta– y avanzó que elegirá “a los mejores con independencia de cuotas y de amistades”, emulando la vía de su antecesor, que optó por perfiles técnicos poco políticos y acabó con la etapa de cuotas provinciales aplicada por Manuel Fraga para contentar a barones como Baltar o Cacharro Pardo.

Además, arremetió contra la ley de amnistía, aprobada recientemente en el Congreso, pero que será tumbada por el PP en el Senado para que regrese a la Cámara Baja, porque supondrá desigualdad territorial, informa Europa Press. “Unas comunidades tendrán más privilegios que otras”, sostuvo.

También urgió la reforma del sistema de financiación autonómica, que caducó en 2014 con el PP de Mariano Rajoy en Moncloa y que Sánchez prometió varias veces acometer, y censuró la renuncia a aprobar las cuentas para 2024 tras el adelanto electoral en Cataluña, que deja tres citas con las urnas antes del verano: catalanas en abril, vascas en mayo y europeas el 9 de junio. “No es normal no tener presupuestos. Un gobierno sin presupuestos es como un coche sin gasolina. No me imagino a Galicia sin presupuestos”, declaró, recordando que cuando Sánchez lideraba la oposición a Mariano Rajoy le afeó a este no poder aprobar sus cuentas y le pidió elecciones generales.

Finalmente, le exigió a Pedro Sánchez que cumpla algunas promesas electorales del PSOE, como la gratuidad de la Autopista do Atlántico (AP-9) o el impulso al Corredor Atlántico de mercancías por ferrocarril.

Una vez constituido el Parlamento, el plazo legal para la sesión de investidura es de 30 días. En principio, el plan de Rueda era celebrar ese debate tras Semana Santa, pero la boda del alcalde de Madrid el 6 de abril hizo que la pospusiese una semana.

El BNG criticó la decisión. “La sesión de investidura pendiente de la boda del alcalde de Madrid. Parece un titular de El Mundo Today pero no, es real”, criticó la líder nacionalista, Ana Pontón, en su cuenta en la red social X.

Por su parte, el vicepresidente primero en funciones, Diego Calvo, relativizó la importancia de la fecha. “Da igual un sábado u otro”, expuso, informa Efe.