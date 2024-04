La FP que viene: más prácticas y ya en 1º, más inglés y optativas para afinar la capacitación

Los centros de FP ya afrontaron este curso con preocupación cómo se materializaría la cotización a la Seguridad Social de su alumnado en prácticas. Pasado este escollo, ahora les inquieta si habrá empresas suficientes para asumir el incremento de horas prácticas en la nueva FP. Que esa cuestión genera “cierta incertidumbre” lo admite Eugenia Pérez, que comentó los temores a un “trabajo excesivo” o a la falta de empresas suficientes. No obstante, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, resaltó la “gran confianza” y “buena relación” de los sectores productivos, en particular las 12.000 empresas colaboradoras, con la FP gallega. “Creo que no vamos a tener ningún problema”, afirmó. Galicia aprovechará al máximo las prácticas. Según Pérez, la FP gallega “va a ir a un modelo de formación en empresa de máximos”, para que todo aquel alumnado “que pueda, que se considere adecuado, haga el mayor número de horas posibles”. Se remitió al éxito de un sistema, el de FP dual, que “funciona, porque tiene una inserción muy alta”.

“Es fundamental”, explicó, mantener la formación en empresa en el 2º curso y en el último período del curso para “favorecer esa flexibilidad” y “no entorpecer ni a los centros educativos ni la formación de alumnado ni a las propias empresas”. La elección de ese momento no es casual: a esas alturas, el alumnado ya ha adquirido la mayor parte de su formación y la inserción es “mejor”. Así, en 2º se aplicarían las prácticas mínimas obligatorias que marca la ley: 400 horas en un ciclo básico y 500 en medio y superior. Se trata de garantizar al alumnado la formación en empresa “necesaria” para titular.

Pero en 1º la ley también recoge la “posibilidad” de que el alumnado pase por la empresa, aunque hay condiciones: tener más de 16 años, contar con empresas “adecuadas” y que el candidato disponga del “grado de madurez necesario”. Si se dan las circunstancias, el máximo de horas en 1º serían en FP básico 80 horas –unas dos semanas– y 200 en medio y superior. Si no puede estar en la empresa en 1º, Pérez indica que se reforzará la formación en el centro.