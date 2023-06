Rueda defiende los cambios en la Xunta para “ganar ímpetu en unos meses intensos”

Galicia cuenta desde ayer con un nuevo gobierno autonómico, una remodelación forzosa debido a la salida hacia Madrid de Francisco Conde y Rosa Quintana, pero con la que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, pretende intensificar su acción de gobierno en poco más de un año como máximo, pues las elecciones autonómicas se prevén para el próximo verano si no las adelanta. “Conservamos la columna vertebral de un gobierno que funciona y lo reforzamos para ganar ímpetu para unos meses que van a ser intensos y complicados”, justificó Rueda tras la despedida de Conde y Quintana y la toma de posesión de los nuevos conselleiros.

Conde dejó la Vicepresidencia primera de la Xunta y la Consellería de Economía, Industria e Innovación. Esta pasa a manos de María Jesús Lorenzana, que cede la cartera de Emprego e Igualdade a Elena Rivo, una de las debutantes en el Consello. Quintana abandona Mar, que asume Alfonso Villares, alcalde de Cervo desde 2007.

Además, Diego Calvo, asciende a vicepresidente primero y mantiene Presidencia, Xustiza e Deportes. Su puesto en la vicepresidencia segunda lo ocupará Ángeles Vázquez, número 3 de la Xunta y todavía conselleira de Medio Ambiente. El resto del equipo se mantiene igual.

El acto de despedida y toma de posesión se celebró en el salón noble del pazo de Raxoi, frente a la Catedral de Santiago, y permitió a Rueda profundizar en la idea de que la salida de Conde y Quintana como números 1 por Lugo y 2 por Ourense al Congreso, respectivamente, es la avanzadilla de un nuevo Gobierno central presidido por su jefe de filas en el PP y antecesor, Alberto Núñez Feijóo, tras las generales fijadas el 23 de julio.

“Creo que las instituciones de España serían mejores si imitasen a las instituciones de Galicia. Espero que con estas despedidas se estén escribiendo las primeras líneas de un Gobierno central que atienda mejor las necesidades de Galicia”, declaró el dirigente autonómico. Más tarde, en la rueda de prensa posterior al Consello, reconoció que sus cambios fueron forzados por Feijóo. “Estaba muy satisfecho con mi gobierno. Son tan buenos que espero que conformen el futuro gobierno de España”, indicó.

Su discurso combinó ese mensaje de que la política gallega colocaba una pica en las Cortes Generales con la salida de Conde y Quintana (más la de Pedro Puy, que abandona la portavocía parlamentaria del PPdeG) hasta el punto de asegurar que “Galicia no pierde dos conselleiros, gana dos defensores en Madrid”, con las demandas a los nuevos conselleiros y a los promocionados. “Voy a ser poco original con los que les voy a pedir: compromiso, lealtad y trabajo. Es lo que tuve hasta ahora. No tuve menos y no puedo pedir menos”, exigió.

Rueda insistió en que la Xunta se comporta como un “equipo” y dio la bienvenida a los nuevos. Comenzó con Elena Rivo, que deja su puesto de vicerrectora del campus de Ourense de la Universidad de Vigo. “No es fácil fichar para la política gente de otros ámbitos”, le reconoció su nuevo jefe. A Alfonso Villares también le dio las gracias por el “sacrificio” de dejar el concello de Cervo, que gobernó con mayoría absoluta desde 2007.

No se olvidó de los promocionados. Calvo, que pasa a vicepresidente primero, “logró afianzarse como un pilar del gobierno en un año”. El ascenso a número 2 de la Xunta es “un reconocimiento al trabajo bien hecho, la lealtad probada”. En el caso de Vázquez, que se convierte en la primera mujer en ser vicepresidenta de la Xunta, Rueda defendió su gestión en “materias muy complicadas”. De Lorenzana, que asume Economía, Industria e Innovación y la gestión de grandes proyectos para la transición energética, sostuvo que estará “a la altura”.

También agradeció su trabajo a Conde, que entró en el gobierno en 2012, y a Quintana, única junto al propio Rueda, que participó en todos los gobiernos de Feijóo desde 2009. Llevarán, dijo, “el sello gallego” en el Ejecutivo que, cree, presidirá Feijóo.

“La igualdad y el empleo son muy importantes para el bienestar social” Elena Rivo - Conselleira de Emprego e Igualdade

Elena Rivo deja la Universidad de Vigo, de la que es vicerrectora del campus de Ourense, para añadir la Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade a su currículum político, que incluye solo haber sido edil de Facenda en el gobierno de Ourense de Manuel Cabezas (PP).

La nueva conselleira resaltó durante una breve intervención la importancia para la sociedad tanto del trabajo como de la igualdad “no solo de género, sino a nivel social y en el ámbito de la diversidad intelectual”. “Empleo e igualdad son muy importantes para el bienestar social”, añadió.

Antes que ella también se despidió Francisco Conde, vicepresidente primero desde 2020 y superconselleiro económico. Tuvo palabras de agradecimiento y justificó su salida por “responsabilidad” para intentar “contribuir a que en Galicia se pueda impuslar un cambio de ciclo en España”. En el PP se da por segura su presencia en el Ejecutivo si Feijóo es presidente.

“No daré un paso atrás aquí, en Madrid o Bruselas en defensa del sector del mar” Alfonso Villares - Conselleiro do Mar

Alfonso Villares es desde ayer nuevo conselleiro do Mar, dejando atrás 26 años como alcalde de Cervo. Ayer prometió seguir la senda de su antecesora, Rosa Quintana, prometiendo “esfuerzo, compromiso y humildad” así como “no dar ni un paso atrás ni en Madrid, ni en Bruselas” en defensa del sector, y “dialogar hasta quedar afónico” para llegar a consensos en su ámbito. “El consenso nos lleva más lejos que el enfrentamiento”, resumió sobre su actitud ante un sector de gran complejidad y exigencia de negociación. También reconoció la dificultad de abandonar su concello, pero alegó que no podía dejar pasar una “oportunidad” de defender Galicia desde la Xunta.

Por su parte, Quintana, que deja la Xunta tras 14 años, aseguró marcharse “con los deberes hechos” y deseó “al nuevo capitán que el buque tengan una singladura tranquila y lleguen todos a buen puerto”.