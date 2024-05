Más de un centenar de gallegos contrataron a empresas para borrar sus datos de internet

A principios del 2013, cuatro chicas de 16 años fueron detenidas en Lalín por acoso escolar a una niña de su clase. Además de las numerosas vejaciones, humillaciones y agresiones físicas que las adolescentes habían llevado a cabo contra su compañera, al grupo se le acusaba de publicar en la antigua red social Tuenti unas fotos íntimas de la joven cambiándose en los vestuarios del instituto donde estudiaba.

A pesar de que hayan pasado más de diez años de esos hechos, a día de hoy ese tipo de prácticas siguen a la orden del día. Nadie se libra de ser víctima de que alguien vilipendie su imagen en internet. Sin embargo, hay una diferencia sustancial con respecto a entonces: hoy es posible borrar (casi) todo de la red con un clic, o al menos, lo perjudicial. En los últimos tres años, más de 100 gallegos han solicitado borrar contenido personal no deseado de la red. Así lo constata RepScan, una de las empresas españolas especializadas que cada año atienden miles de estos casos en el país.

“Ahora mismo, cuando alguien solicita borrar un contenido, lo más usual es que en 24 horas esté fuera de circulación”, asegura uno de los CEOs y fundadores de la startup, Josep Coll, que explica que la mayoría de particulares que acuden a ellos lo hacen para eliminar fotos o vídeos personales de la red. “Aproximadamente, son en torno al 65% de los clientes”, entre ellos, muchas familias. A estos les siguen las solicitudes de eliminación de datos personales, como direcciones, nombres completos o números de teléfono, y aquellas personas absueltas de asuntos judiciales que quieren borrar contenido de Internet que les perjudique, explica el empresario.

Proceso de eliminación

Pero la labor de RepScan no se limita solo a los particulares, sino que gran parte de su actividad está centrada en las empresas. “Acuden a nosotros para limpiar su reputación online en caso de que algo les afecte o menoscabe”, señala Coll. “El caso más usual que tenemos es gente que ha querido eliminar su ficha de Google My Business para que no aparezcan reseñas negativas”, indica.

Pese a lo que pueda parecer en un primer momento, Coll explica que lo que hace RepScan no es eliminar contenidos de la red como tal, algo para lo que, indica, “no tenemos potestad”. “Nuestra labor tiene dos aspectos diferenciados. En primer lugar, tenemos la capacidad de encontrar ese daño reputacional a través de un buscador que hemos desarrollado con Inteligencia Artificial (IA)”, señala el empresario, que apunta que el siguiente paso a seguir es solicitar su eliminación. “Para que una red social saque algo de circulación, hay que pedirlo. Lo que hemos hecho nosotros ha sido automatizar ese proceso con ayuda de la IA, lo que hace que los plazos sean prácticamente instantáneos. A medida que zanjamos más solicitudes, la máquina optimiza sus metodologías”, explica.

En cuanto a los casos que llegan a las manos de RepScan, Coll confiesa que ha observado “auténticas barbaridades”. “Nos encontramos con muchos casos de extorsiones sexuales muy duras de gente a la que le graban haciendo algo sin consentimiento y le piden dinero”, indica. “También hay antiguos pacientes de cáncer que en su momento hicieron pública en las redes su enfermedad y a los que ahora no contratan porque, a pesar de estar recuperados, según Internet siguen enfermos”, apuntala.

En Galicia, Coll explica que hay un perfil de empresario que suele recurrir a los servicios de limpieza de reputación web de RepScan. “Muchas personas tuvieron que cerrar sus negocios en la pandemia por causa mayor y en Internet son difamadas, por lo que tienen muy complicado volver a crear otra empresa a día de hoy”, señala. “Si no tienes reinserción digital, es muy difícil empezar de cero”, reflexiona el fundador de RepScan.

El botón rojo contra el ciberbullying

Otra de las cosas en las que incide la empresa en cuanto a la reputación digital es en la importancia de proteger a la infancia de los peligros que entraña el contenido no deseado en la red. Una de las últimas iniciativas de RepScan es el botón rojo contra el cyberbullying, que comenzó su puesta en marcha hace unos meses.

“Es una plataforma destinada a colegios y demás instituciones educativas. Consiste en un código QR para que cualquier miembro de la comunidad educativa pueda solicitar de manera urgente la eliminación de un contenido no deseado de la red, como es el caso de fotos íntimas o vejatorias o insultos racistas, en cualquier momento”, señala el CEO, que asegura que ya le ha hecho llegar la propuesta a varios colegios de Galicia.

