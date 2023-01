10·01·2023 12:45

El perito analiza dos llamadas telefónicas recibidas por el maquinista. Una primera, que no afectó a la circulación, fue "justa", por el motivo y la duración. La segunda, tras la cual se produjo el descarrilamiento, "no tenía que haberse producido". Pero ya recibida por parte del conductor, por el tema del que versaba, no tendría que haber durado más de "30 segundos". "A los 30 segundos podría haber cortado", afirma este exjefe de investigación de Renfe hoy ya jubilado.