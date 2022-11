El juicio por el accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois en julio de 2013 –donde murieron 80 personas y 145 resultaron heridas– se retoma a las 9:30 de este martes con una intensa jornada en la que declararán cinco testigos, entre ellos dos trabajadores de las empresas que suministraron el sistema de seguridad y dos expertos en el ERTMS, el más seguro, pero que en Alvia descarrilado estaba desconectado porque generaba problemas y retrasos y fue sustituido por el ASFA.

Para hoy está citada, en primer lugar, una trabajadora de las empresas Dimetronics (Siemens) y Thales, que conformaban la unión temporal de empresas proveedora del sistema de seguridad ERTMS.

En directo 27·10·2022 14:46 Termina la sesión de hoy tras más de cinco horas en las que han declarado dos vecinos que auxiliaron al maquinista el día del accidente; el jefe de circulación de la estación de Santiago y el jefe de maquinistas de Ourense, José Ramón Iglesias Mazaira. 27·10·2022 14:44 ¿Cuántas señales entre avanzada y entrada existen de Ourense hasta A Granderia? Mazaira cita más de diez 27·10·2022 14:40 El abogado del maquinista toca ahora el tema de la desconexión del sistema ERTMS: ¿Cree que el ERTMS ubica al maquinista en el punto exacto en el que está? "Sí", afirma ¿Qué señal ordena a un maquinista reducir la velocidad? "Cualquiera restrictiva", ¿Y para una curva? "Una señal de limitación de velocidad". ¿Estaba instalada entonces en la curva?, "No", contesta Iglesias Mazaira. 27·10·2022 14:39 ¿Los maquinistas ya conocían que usted había enviado un informe sobre la curva? "No sé si todos. Unos sí y otros no", contesta. 27·10·2022 14:36 "El uso del teléfono no estaba regulado" El abogado vuelve al uso del teléfono. ¿Le consta que estuviera entonces regulado o evaluado por la empresa?, Mazaira asegura que no. Ahora sí porque se incluyó en el libro de normas. ¿Usted dio algún curso o conoce a alguien que lo diera para el uso de teléfonos?, "No, cursos no se daban" ¿Sabe dónde respondió la llamada el señor Garzón? "No" ¿Dónde se regulado que solo se debía atender a las llamadas urgentes o de emergencia? "No estaba regulado entonces", afirma. 27·10·2022 14:32 Aborda ahora la formación. ¿Le pregunta si es lo mismo hacer la formación por la vía 1 y la vía 2? Contesta que no El abogado le recuerda que Garzón fue formado en la vía 2 y que fue con una locomotora limitada a 140 km/h. Confirma Mazaira que aunque esta formación "sea válida", "no es lo mismo" que hacerla con el mismo tren que se va a utilizar posteriormente. 27·10·2022 14:24 Uso del teléfono y advertencia similar en Puertollano Aborda ahora el abogado del maquinista Francisco Garzón el tema del teléfono, sobre el que le han preguntado en varias ocasiones a Mazaira a lo largo de la sesión de hoy. "Si lo tenemos que llevar activo es el corporativo, porque el personal está prohibido", aclara a preguntas del letrado. El abogado aborda el tema de una curva en Puertollano en la que también se pasaba de 200 km/h a 80 km/h, como de de A Grandeira, y le pregunta si lo que se solicitó en este caso fue lo mismo que él pidió para la de Angrois. Mazaira confirma que sí, aunque en la de Puertollano ya había señales y, por lo tanto, era ya más segura que la de Santiago. 27·10·2022 14:18 El abogado muestra un documento en el que se muestra cómo se han señalizado tres curvas en el tramo de de Ourense a Santiago y no la de A Grandeira y le pregunta a Mazaira ¿Que cree que significa esto?, pregunta en relación a que no se hiciera lo mismo con la de A Grandeira, donde la velocidad pasaba de 200 km/h a 80 km/h: "Quizás que los riesgos no se estudiaron con profundidad", contesta Mazaira. Pide que se exhiba ahora otro documento con señalizaciones permanentes de velocidad por curva en otras zonas de la red ferroviaria. ¿Quién decide si se instalan señales y balizas? "El Adif", contesta Mazaira ¿Cree, de acuerdo con la normativa, que las señales pueden ser ambiguas y tener significados diferentes a la vez? Una señal en vía libre puede decir siga y frene?, le ejemplifica: "No", contesta ¿Cuando le digeron que no hacían nada con su aviso le dijeron en que norma se amparaba? "Que estaba en el cuadro de velocidades máximas del tramo", pero confirma que no le dijeron que norma que lo amparaba. 27·10·2022 14:06 ¿La reducción de velocidad a 80 km/h viene impuesta por la curva?, pregunta el letrado: "Viendo el trazado parece que sí", le responde el jefe de maquinistas de Ourense 27·10·2022 14:04 "Era un riesgo evidente; estaba a la vista" ¿Era un riesgo evidente que estaba a la vista?, comienza preguntando el abogado de Garzón, Manuel Prieto. "Sí, estaba a la vista", afirma tajante Mazaira. "Le podía pasar a cualquier maquinista", añade 27·10·2022 14:03 Pregunta ahora el abogado del maquinista Francisco Garzón 27·10·2022 13:58 Usted ha dicho que el ASFA controla la velocidad máxima, si supera los 200 km/h, ¿Qué ocurre? "Se detiene el tren", contesta. ¿Hay un pitido en cabina?, "sí; sonido y luz y sino actúa se activa el freno de urgencia", contesta. 27·10·2022 13:55 Aquí se nos ha dicho que Garzón Amo tenía varios teléfonos en la cabina y un Ipad... "La norma es que los llevara desconectados. Yo no sé cómo los llevaba", le responde Mazaira. 27·10·2022 13:53 Pregunta ahora el abogado de Andrés Cortabitarte, el exjefe de Seguridad de Adif y uno de los dos acusados junto con el maquinista Francisco Garzón Le cuestiona si conocía otras señales de cambios importantes de velocidad después de haber dicho hoy que la de 200 km/h a 80 km/h de A Grandeira no la había visto nunca. Mazaira asegura que fuera de Galicia lo desconoce. 27·10·2022 13:51 Pregunta ahora el letrado de Renfe por la formación y el uso del móvil: Dice el abogado que hay hasta 10 publicaciones entre diciembre de 2010 y junio de 2013 en las que se hace referencia del uso del móvil. En febrero de 2012 se publicó, por ejemplo, la comunicación de un suceso centrado en el uso del móvil y los peligros:¿Lo recuerda?, "No, yo recuerdo fichas informativas, eso no", contesta. No hay más preguntas 27·10·2022 13:48 El abogado le asegura que ese tema pudo haber sido tratado en las comisiones en las que Mazaira acudió en delegación de su jefe: "Mi experiencia me dice que el señor Lluch, y su jefe, formaban parte de esta comisión y les llegó a ellos también", contesta. A mayores, afirma que él va a la citada comisión con los temas que le manda su jefe. 27·10·2022 13:45 Pregunta ahora el abogado de RENFE Usted era vocal por delegación de su jefe (en la comisión territorial). ¿Qué significa que sea una comisión reivindicativa, como dijo? "Se compone por cada órgano sindical uno o dos vocales y por cada ámbito de Renfe una persona. Es reivindicativa porque se expone todo lo que ellos ven como deficiencias para que cada uno en su ámbito intenten solucionarlo cada uno en su ámbito" ¿Este asunto que nos ocupa podría haberse tratado en esa comisión?, "Sí", afirma Iglesias Mazaira

En su declaración en calidad de acusado, el exdirector de seguridad de Adif Andrés Cortabitarte negó tener competencia sobre análisis de riesgos y, de hecho, descargó responsabilidades, entre otros, en estas empresas, que aportaron un dossier de seguridad sobre su cometido en la línea Ourense-Santiago.

“Que la UTE elabore el dosier de seguridad y luego haya una evaluación independiente no significa que ustedes tengan que aceptar eso sin más”, la llegó a reprender el fiscal, para atribuirle una “actuación pasiva”. “No, no es así. Nosotros no vamos a evaluar al evaluado. Eso es un hecho fundamental. La UTE Siemens-Dimetronic cuando hace el dosier de seguridad lo hace a través de un proceso”, se escudó Cortabitarte.

Para esa jornada también está convocado un empleado de Bombardier, responsable del diseño e instalación del ERTMS embarcado en el tren, el que generó incompatibilidades que llevaron a su desconexión, previa solicitud por parte del jefe de seguridad de Renfe y autorización por parte de Cortabitarte.

Junto a un portavoz del sindicato de maquinistas, también están citados para el martes dos expertos en el ERTMS: Jorge Iglesias y Jaime Tamarit. El primero era director de coordinación técnica en la Dirección de Operaciones e Ingeniería de Red de Alta Velocidad, dependiente de la Dirección General de Operaciones e Ingeniería, durante la puesta en servicio de la línea.

El segundo es exdirector del laboratorio de interoperabilidad ferroviaria del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas del Ministerio de Fomento (Cedex).

Polémica sobre el ERTMS

Jorge Iglesias fue, en concreto, el coordinador del grupo encargado de elaborar las reglas de ingeniería para ERTMS Nivel 1 y 2 y el coordinador técnico para la puesta en servicio de la línea. La dirección general de la que dependía era aquella al frente de la cual estaba Alfonso Ochoa (citado para el jueves) en la época en que se puso en servicio la línea y en el momento del descarrilamiento. Iglesias escribió al presidente de la comisión de investigación del Congreso sobre el siniestro del Alvia para denunciar que se estaba “faltando a la verdad”, en alusión velada a Ochoa.

Trató de desmontar, con su tesis, la teoría –mantenida por Ochoa– de que las reglas de ingeniería de Adif, que él elaboró, obligaban a que el cambio de proyecto de la línea implicase la retirada del sistema de supervisión continua de la velocidad ERTMS de los últimos kilómetros, poco antes de la llegada a la estación compostelana y donde aparece la primera curva (la de A Grandeira) después de un trayecto casi rectilíneo.

Habrá sesión también el jueves 10, día en el que está convocado únicamente una persona, Alfonso Ochoa, que era director general de Operaciones e Ingeniería de Adif en la época en la que la línea se puso en servicio y en la que se produjo el siniestro.