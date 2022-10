Varios agentes de la Policía Nacional que intervinieron en Angrois tras el accidente del tren Alvia el pasado 24 de julio de 2013 fueron de las primeras personas que hablaron con Francisco José Garzón Amo, el maquinista, tras el fatal siniestro que se cobró la vida de 80 personas y que dejó más de 140 heridos. Hoy declararon en el macrojuicio que se celebra en la Cidade da Cultura de Santiago.

Según el relato de los agentes que estuvieron con Garzón minutos después del accidente y que declararon hoy, tanto a pie de vía como en el posterior traslado al hospital, el maquinista les llegó a manifestar de forma espontánea que había tenido un despiste: "La he jodido", les dijo. Pero también les remarcó en varias ocasiones que en ese tramo de la vía había problemas de seguridad: "Estaba en shock, triste, preocupado... Hablaba sin que nadie le preguntara. Hablaba de la seguridad de la vía. Dijo que se sentía culpable. Que la culpa había sido suya, pero que la seguridad dela vía no era la adecuada. Que estaba todo en manos del maquinista", rememoró hoy uno de los agentes que lo custodió ese día.

¿Qué ocurrió?

Durante su declaración como testigo ante la jueza Elena Fernández Currás, el comisario de la Policía Judicial de A Coruña —que estaba encargado de la seguridad de las Fiestas del 25 de julio y del día previo— ha contado que estuvo con el conductor los primeros instantes después de que lo retirasen de la locomotora. Según su versión, Garzón, tras preguntarle qué había ocurrido, le contestó: "La he jodido. Es que venía a 190 kilómetros por hora".

El interventor negó la llamada

A mayores, el agente de la Policía Nacional que se encargó de la instrucción del accidente del Alvia y que también testificó hoy, aseguró que en las primeras declaraciones tomadas tras el siniestro, el interventor de Renfe negó hasta "dos veces" la llamada con el maquinista, Francisco Garzón, instantes antes del descarrilamiento y que, según apuntó el maquinista, fue la que le desubicó.

Según ha contestado a preguntas del Ministerio Fiscal y varios de los abogados de las acusaciones, el agente encargado de la instrucción ha comentado que "no le constó" por ninguna de las declaraciones practicadas dicha llamada, sino que tuvo conocimiento de la misma el día 31 de julio, una semana después de los hechos, a través del registro telefónico.

El instructor ha explicado también cómo solicitó información técnica a Renfe y a Adif sobre las condiciones de seguridad del tramo. A ello, tal y como ha relatado ante la jueza Elena Fernández Currás, las empresas públicas contestaron que era el maquinista el que "tenía que saber el cuadro de velocidades" y que existía el conocido como 'pedal del hombre muerto', que el conductor tiene que pulsar de forma continua y, si no lo hace, el tren se detiene.

Agentes que acompañaron al maquinista

También declararon hoy los dos agentes que fueron los encargados de custodiar y llevar ese día al maquinista al hospital. Los abogados centraron sus preguntas en aclarar todo aquello que Garzón les manifestó en este trayecto.

"Se lamentaba de lo que había ocurrido" con frases como: "Madre mía lo que he hecho". Pero también —según el relato de los agentes— decía "que se había despistado, que había perdido las referencias y que pensaba que estaba dos túneles antes". Al mismo tiempo, insistía también —a veces solo y otras a preguntas de los agentes— de la "falta de seguridad de la vía" y que incluso que "era algo rudimentario basarlo todo en él".

Uno de los agentes añadió también que Garzón le reconoció que se había "despistado" a pesar de que hacía ese trayecto "tres veces por semana". Aunque el maquinista "asumía su responsabilidad" y no apuntaba a más responsables, según ha declarado este segundo agente, también asevero que "algún día iba a pasar", porque "no había señalización" .

Conversaciones por teléfono

Uno de los dos agentes que escoltaron a Garzón hasta el coche, para trasladarlo al centro sanitario, relató también ante la jueza que lo vio "en shock", "triste" y "preocupado", y que "hablaba sin que nadie le preguntara".

"Nos decía que se sentía culpable, que la culpa había sido suya, que la seguridad de la vía no era adecuada para la velocidad que podía llevar el tren, que estaba todo en manos del maquinista", ha insistido el tercer policía, a preguntas del fiscal Mario Piñeiro.

El maquinista, según la declaración, afirmó que "en la curva, en teoría, podía ir hasta a 200 kilómetros por hora" y que estaba "todo a expensas de maquinista". Además, culpaba "también a alguien de seguridad de Renfe", por esa llamada con el interventor minutos antes del descarrilamiento.

Tanto antes de llegar al coche como durante el trayecto, Garzón hacía uso de su teléfono móvil y habló con varias personas a las que, según la declaración del agente que le escuchó, les respondía: "He sido yo". Sin embargo, en otra de esas llamadas, se había quejado de la seguridad de la vía.

Quejas del maquinista

También han salido durante el interrogatorio las quejas manifestadas por el propio maquinista durante su declaración durante el juicio como acusado, el pasado 6 de octubre. Según criticó Francisco Garzón, cuando lo llevaron del Hospital de Santiago a calabozo como detenido todavía tenía "tres costillas rotas" y no se podía tumbar durante la noche, por lo que solicitó una silla que —según su versión-—se le negó.

Con todo, a preguntas del abogado defensor del maquinista, el policía secretario de la instrucción ha rechazado que se forzase su salida del centro sanitario —"Únicamente lo trasladamos cuando tiene el alta hospitalaria", ha alegado— y que aquella noche Garzón manifestase alguna queja, porque "así hubiese constado" en el expediente.

Asimismo, se activó "un protocolo para evitar que se autolesionara", porque el detenido "obviamente no estaba en sus mejores circunstancias". La jueza intervino para cortar el rumbo del interrogatorio, porque el trato del conductor del tren en su paso por calabozo "no es el objeto" del juicio.

En directo 25·10·2022 11:56 Mañana se retomará el juicio con la declaración del interventor que hablaba con el maquinista, el empleado de Prosegur que viajaba en el tren como personal de seguridad, un empleado de Renfe que viajaba en el tren y el maquinista que llevó el tren desde Medina del Campo hasta Ourense. 25·10·2022 11:55 Finaliza la sesión. 25·10·2022 11:54 Declara otro de los agentes que se encargó del levantamiento de los cadáveres y que no intervino en la investigación. No hay preguntas 25·10·2022 11:49 Se sienta un nuevo agente de la Policía Nacional que participó el accidente. Asegura al Ministerio Fiscal que no participó en la investigación A preguntas de la acusación particular asegura que en la zona estaban todos en situación de shock. Y que los daños materiales y personales "eran extremos" No hay más preguntas 25·10·2022 11:48 Declara un nuevo agente que participó en los levantamientos en la vía del tren. No hay más preguntas. 25·10·2022 11:44 Declara un sexto agente de la Policía Nacional Policía Científica, explica que participó en el levantamiento de los cadáveres. Admite situaciones de angustia y shock en la zona del accidente a preguntas de la acusación particular. No hay más preguntas 25·10·2022 11:43 No hay más preguntas 25·10·2022 11:41 Pregunta un letrado de la acusación particular sobre el reportaje fotográfico: ¿Antes de llegar a la curva qué tramo de recta analizan? Asegura que se circunscribieron al lugar del accidente del convoy. ¿Cuando llega observó situaciones de sufrimiento, angustia...? "Imagínese. Es una situación muy dramática. Extrema..." 25·10·2022 11:39 Comparece otro de los agentes de la Policía Nacional. Pregunta el Ministerio Fiscal: "Mi intervención fue inicialmente asistir en la evacuación y luego realizar una inspección de los sucedido con reportaje fotográfico" Asegura que no participó en la investigación del accidente 25·10·2022 11:38 Finaliza la declaración del segundo de los agentes que acompañaron al hospital al maquinista. 25·10·2022 11:35 Pregunta el abogado del maquinista: Pregunta si la conversación del maquinista era espontánea . Responde que sí y que la idea de los agentes era mantenerle "estable". Usted interpretó "he sido yo" en la llamada que recibió el maquinista como si fuera su culpa, le cuestiona el abogado "No podría asegurarlo. Pero en aquel momento, a mi entender y dadas las circunstancias, podía ser en ese sentido". 25·10·2022 11:34 Pregunta el abogado de la aseguradora de Renfe sobre si el maquinista se refirió a alguien de Renfe o Adif. "Asegura que no lo recuerda" 25·10·2022 11:30 Pregunta ahora la abogada de Adif sobre las palabras textuales del maquinista: ¿En algún momento les comentó que instantes antes hubiese recibido una llamada? Asegura que "no lo comentó" 25·10·2022 11:26 Hizo referencias a que la seguridad no estaba bien implementada...., le preguntan. "Sí. El culpaba a una persona que yo no sé quién era y no dio nombres tampoco. Y no sé si era de Renfe o Adif..." Puede concretar algo más sobre la falta de señalización. Afirma que "no" y que se "culpabilizaba a sí mismo" y a la "falta de señalización" ¿Observó situaciones de sufrimiento? "Sí, muy complicadas y muy difíciles" 25·10·2022 11:25 Pregunta ahora la acusación particular: ¿Las víctimas estaban traumatizadas o en shock? "Claramente, sí. La situación era... todo el mundo." 25·10·2022 11:24 "Se culpabilizaba de lo ocurrido. Hablaba muchas veces sin que nadie le preguntara. Decía que prefería haber sido él uno de los que no hubieran sobrevivido. Cargaba las tintas contra alguien de seguridad de Renfe" 25·10·2022 11:22 Sobre una llamada que recibió el maquinista estando el coche patrulla: "Descolgó el teléfono y al interlocutor le dijo; 'he sido yo'" El agente recuerda también que en alguna llamada el maquinista se quejó de la falta de seguridad y señalización Ver más

El juicio por el accidente del Alvia se retomó hoy, con la declaración de diez agentes de la comisaría de Santiago que acudieron al lugar del siniestro. Alguno de estos agentes habló con el maquinista, Francisco José Garzón, instantes después del fatal descarrilamiento que causó 80 muertos y 145 heridos.

En miércoles, según el calendario facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, comparecerán el interventor de a bordo, que llamó durante 100 segundos al conductor. Garzón admitió en su comparecencia que la llamada del interventor le hizo perder la conciencia de situación y que cuando se dio cuenta de dónde estaba ya le fue imposible frenar el tren, por lo que entró en la curva de Angrois a 179 kilómetros por hora y descarriló.

Esta jornada también se escuchará el testimonio del otro maquinista, Javier Illanes, que llevó ese tren desde Medina del Campo hasta Ourense y que está personado como acusación particular contra Adif, al creer que era el "garante" de la seguridad.

Al día siguiente tomarán la palabra los vecinos de Angrois que en un primer momento ayudaron al maquinista tras volcar el tren.

Resueltas las declaraciones de los dos únicos acusados, el juicio del Alvia afronta una nueva etapa que otorga el protagonismo a los testigos y a los peritos. Serán unos 80 los convocados hasta el 10 de febrero, a falta de reajustarse –tras las cuestiones previas propuestas por las partes– su número exacto y las fechas de sus comparecencias, pero sobre todo lo que cambiará, con respecto a Francisco Garzón y Andrés Cortabitarte, es la dinámica del proceso, ya que testigos y peritos sí estarán obligados a responder a todas las preguntas que les formulen, sin tiempo prefijado, lo que podría eternizarse. A partir de ahora entra en juego la habilidad, el carácter y la mano izquierda de la jueza para que los interrogatorios sean dinámicos y no caigan en la reincidencia.

A pesar del alto número de comparecientes que deben pasar por sede judicial, un puñado de fechas están marcadas en rojo porque, en principio, se presentan como las más significativas por la relevancia de las personas citadas. Una de ellas es, sin duda, el jefe de Seguridad de la Agencia Ferroviaria Europea (ERA, por sus siglas en inglés), Christopher Carr, que acudirá el 1 de diciembre.

Un informe suyo de 2016 supuso un punto de inflexión sobre la investigación de las causas del accidente del Alvia, hasta entonces centradas en un error humano atribuido en exclusiva la maquinista. Entre sus conclusiones figuraba que la investigación realizada en España por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) no fue independiente y que no se analizaron las causas fundamentales del siniestro, así como otros “elementos clave”, y proponía abrir una nueva investigación, algo que hasta ahora no se ha cumplido por parte de España, a pesar de la persistente demanda de las víctimas.

Los reproches eran numerosos. Como que el análisis de la CIAF se centrara únicamente en la causa directa de siniestro –un despiste del conductor–, pero no profundizara en las “causas fundamentales y subyacentes” ni en “elementos clave” relacionados con la línea o la formación del propio tren. El informe europeo censuraba que la investigación española pusiera el acento en el descarrilamiento en sí, sin aportar una descripción detallada y crítica de la colisión, el impacto y el fuego que le siguieron ni tampoco sacar conclusión alguna.

Peritos judiciales

No menos importante será la intervención de los tres peritos judiciales –industrial, de caminos y de telecomunicaciones–, que comparecerán, respectivamente, los días 11, 12 y 17 de enero. Los tres fueron designados por el juez instructor del caso, por lo que se les supone mucha mayor independencia y objetividad que los demás peritos propuestos por las diversas partes en una causa en la que se juegan las responsabilidades penales y civiles –indemnizaciones– por la muerte de 80 personas y las lesiones de otras 145 con que se saldó el descarrilamiento.

No obstante, los dos primeros peritos –industrial y de caminos– no fueron la primera opción del juez instructor, sino que fueron propuestos por la Xunta de entre sus funcionarios tras rechazar los nombramientos iniciales, alegando una norma que obliga a buscar expertos dentro de la Administración autonómica antes de acudir a una contratación externa. Para el tercero, el de telecomunicaciones, la Xunta no encontró un empleado público que pudiera realizar ese trabajo.

Hasta el 10 de febrero pasarán por la Cidade da Cultura otros muchos testigos y peritos de parte, como los técnicos de Ineco que evaluaron la seguridad de la línea, el director de Seguridad en la Circulación de Adif, el jefe del área de la investigación técnica del accidente o los expertos propuestos por el maquinista (2), la aseguradora de Renfe (2) o Adif (3).

Responsabilidad civil

A partir del 14 de febrero el proceso da otro vuelco, pues acabada la parte penal, se pasa a enjuiciar la responsabilidad civil. Sobre la mesa hay una reclamación de 57 millones de euros en concepto de indemnizaciones. En esa fase declararán las víctimas para determinar el alcance de las lesiones y las secuelas y fijar las compensaciones económicas. Frente a los relatos técnicos de la parte penal, en esta otra primarán los testimonios personales, el dolor, las emociones, la herencia traumática...

Pero todavía no está fijado el calendario de sus comparecencias, aunque se prevé que el proceso se extienda hasta el mes de junio. Luego tocará a la jueza dictar sentencia, que tras las declaraciones de Garzón y Cortabitarte tiene por delante la fase más dura desde el punto de vista funcional, dado que el maquinista solo respondió a las preguntas de su abogado y el exdirectivo de Adif, a su letrado y al fiscal. Pero los demás deben contestar a todas las preguntas y a todas las partes personadas en la causa.