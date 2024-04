La incorporación de la mujer al mercado laboral deja a las “amas de casa” en mínimos

El caso de Zeltia y su esposo supone una excepción, pues ambos tomaron la decisión de que fuese él quien abandonase el mercado laboral para centrarse en exclusiva en el cuidado de sus dos hijas en común mientras ella asumía la responsabilidad en exclusiva de generar ingresos económicos. Esta situación es excepcional, pero la contraria cada vez también resulta más infrecuente. Las amas de casa son cada vez menos tras años de progresiva incorporación de la mujer al mundo laboral. De hecho, desde que existen registros, nunca ha habido tan pocas en Galicia. Se trata de 140.000, 13.000 menos que hace un año y casi la mitad de las 267.000 de hace 22 años. En el caso de los amos de casa, el dato es ínfimo.

La cifra de gallegos que renuncian al mercado laboral por labores domésticas suman 158.200, según la Encuesta de Población Activa elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) relativa al primer trimestre de este año. Se trata de la cifra más baja de la historia, aunque muestra una brecha de género que se ha agrandado en los últimos años. De ese dato, 140.800 son mujeres y 17.400 son hombres. La proporción es de ocho a uno cuando hace un año era de seis a uno.

Las estadísticas revelan que las amas de casa van camino de la desaparición, lo que no significa que se transite hacia una igualdad plena en el ámbito de los cuidados. “Sigue existiendo una gran brecha, un gran abismo entre lo que es el trabajo de hombres y mujeres en el campo doméstico, entendiendo por esto todo lo que significa cuidar”, expone Jorge García Marín, sociólogo de la Universidade de Santiago experto en cuestiones de género.

Las estadísticas del INE revelan, en su opinión, el abandono de un sistema en el que uno de los integrantes de la pareja, casi siempre la mujer, renunciaba al mercado laboral para centrarse en la familia, generando así una dependencia económica de su cónyuge varón.

En el primer trimestre de 2002, Galicia contaba con 272.600 personas centradas exclusivamente en labores domésticas, de las que 267.300 eran mujeres. Poco a poco ese dato fue descendiendo hasta las 217.200 de 2012, de las que 191.600 eran mujeres y 25.700 hombres hasta el dato actual.

“En vías de extinción”

“Al ver estos datos, lo que podemos entender es que ser ama de casa deja de ser la principal ocupación, pero creo que el modelo que prevalece es la persona que trabaja fuera de casa y en casa”, aclara.

La figura de la ama de casa tradicional está en decadencia. “Se trata de un modelo que con la incorporación feliz de la mujer al mundo laboral obviamente está en vías de extinción, ya que por ser ama o amo de casa no cotizas y, por tanto, no tienes vida laboral. Es lógico que no exista la figura “profesional” de amo o ama de casa, como en los años 50, donde la gente trabajaba exclusivamente en su casa y el marido, en este caso, era el que traía el salario a casa”, continúa.

La baja natalidad contribuye también a que las mujeres dejen de dar la espalda al mundo laboral para centrarse exclusivamente en el cuidado del hogar, aunque también es verdad que cargan con casi toda la responsabilidad en el cuidado de mayores dependientes.

Para este experto en cuestiones de género, el salto progresivo de la mujer al mundo laboral y su liberación respecto a los roles arcaicos que favorecían su dependencia económica no es tan acusado como parece, pues echa en falta una mayor implicación masculina en las tareas domésticas una vez que ambas partes tienen empleo. “El trabajo de los cuidados y de la casa siempre fue una figura femenina. Lo que no se produce ahora es una vuelta al hogar por parte de los hombres. En todo caso, lo que se produce es una compatibilidad por parte masculina del trabajo fuera de casa con el de casa, que es exactamente lo que está pasando con las mujeres”, indica antes de lamentar el todavía existente diferencial entre géneros.

“Lo que indican las estadísticas del Instituto de la Mujer es que siguen siendo las mujeres las que siguen cargando con mucho más trabajo doméstico. Los hombres seguimos beneficiados de un sistema patriarcal, seguimos disponiendo de mucho más tiempo libre y el campo de lo doméstico sigue siendo mayoritariamente femenino, aunque no quiere decir que no haya hombres no incorporados a esa dinámica y a la conciliación”, añade Jorge García Martín.

Suscríbete para seguir leyendo