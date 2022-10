Cortabitarte explica las funciones de la dirección de Seguridad: "Son muy tasadas. Una que no tengo es competencias en construcción. No tenemos ninguna", asegura. "Tenemos una labor normativa. Otra de las funciones es de habilitación. Damos autorizaciones de circulación previo a que el ministerio autorice la circulación de ese tren. Tenemos también la función de investigación y reconstrucción de accidentes [...] Pero no tenemos la evaluación ni el análisis de ningún riesgo"