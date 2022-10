Dolor y tensión en Gaiás: el padre de una víctima agrede al exdirectivo del ente público

Ya han pasado más de nueve años desde el trágico descarrilamiento del tren Alvia en la curva de Angrois. Pero las heridas no han cicatrizado y el dolor sigue demasiado presente. El juicio por el accidente ferroviario más grave de la democracia arrancó ayer con la presencia, a las puertas de la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela, de un grupo de víctimas. La plataforma 04155 mostró, en el inicio del que será un largo y complejo proceso, su “dolor” y “rabia” al considerar que en el banquillo finalmente no estarán todos los que tendrían que estar, quienes deberían responder por “decisiones y negligencias” que, afirman, fueron claves en el siniestro. Y la sin duda trascendental jornada no estuvo exenta de tensión. Hasta el punto de que uno de los acusados, el exdirectivo de Adif Andrés Cortabitarte, fue golpeado por la espalda por el padre de una de las víctimas mortales a la salida del juicio.