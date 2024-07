O Concello de Covelo axudará á conciliación no mes de setembro

As familias interesadas en participar no programa “Crianza en Comunidade”, que ofrece horario de mañá e tarde e posibilidade de horas soltas deben inscribirse antes do 20 de agosto.

Esta actividade organízaa o servizo municipal de conciliación financiado con fondos finalistas do Estado procedentes do Ministerio de Igualdade no marco do Plan Corresponsables da Secretaría Xeral de Igualdade.

A actividade desenvolverase no mes de setembro en horario de mañá e de tarde para nenas e nenos de 3 a 13 anos. Así, os días non lectivos 2, 3, 4, 5 e 6 de setembro o servizo desenvolverase en horario de 09:00 a 14:00 horas no edificio multiusos do Concello de Covelo. En horario de tarde terá lugar dende o 2 de setembro de luns a xoves, ámbolos dous incluídos, de 16:00 a 19:00 horas no CEIP Antonio Blanco Rodríguez de Covelo.

O Concello informa que se ofrecerá tamén aula matinal e tardía e a posibilidade de facer uso deste servizo de conciliación familiar e laboral en días soltos respectando sempre as condicións marcadas no programa.

As familias interesadas deberán contactar co Concello no número de teléfono 986 65 00 27 extensión 3. As bases poden consultarse na páxina web do Concello.