Cuenta atrás para la ABAU mientras la implantación de cinco nuevos grados sigue en el aire

Es imposible imaginar el futuro sin robótica o análisis de datos. No es extraño que las tres universidades gallegas quisieran para sí el grado de Inteligencia Artificial. Al final llegaron a un acuerdo para compartirlo, con los dos primeros cursos comunes. Esa carrera, una de las que actualiza el mapa de la oferta de la enseñanza superior en Galicia, se estrenará, en teoría, en septiembre. No obstante, como otras cuatro titulaciones nuevas que iban a echar a andar en otoño, aún no finalizó el proceso de verificación, que es lo que hace oficial la oferta de un título. Y eso que falta menos de mes y medio para el examen de selectividad, en el que los alumnos que compiten por las plazas más disputadas suelen subir la nota con la fase voluntaria, teniendo en cuenta las asignaturas que ponderan más en ese camino.

