"Hai moitas Feiras de ciencias e poucas de letras: a espallar tinta!"

Todos eses traballos que se preparan para clase de lingua, esas historias que escribimos para practicar os diferentes tipos de narradores, os diálogos, as poesías... A onde van? Que podemos facer coas obras das que estamos máis orgullosos?

Para que non queden agachadas nos armarios do colexio, o CEIP de Cedeira promove dende o ano pasado a Feira Literaria “Espallar Tinta”. Faino xunto ao CEIP de Laredo, co que comparten irmandade.

Algúns dos proxectos. / Cedida

“A idea era difundir a escritura en lingua galega. Pensaba en celebrar un encontro no que participasen centros educativos de Redondela e pouco a pouco invitar a colexios de Vigo e localidades cercanas, reunirnos para ensinar con orgullo todos os traballos que facemos en clase, que teñen que ver coa escritura e que nunca ven a luz” conta Jessica Rodríguez, mestra do CEIP de Cedeira e a “cabeza pensante” detrás do evento, que se celebrou este mes de abril na alameda de Redondela.

Con el buscan facer comunidade, que os nenos e nenas dos distintos centros se coñezan, compa rtan os seus traballos e ensinen o que fan: “Sempre se organizan feiras de ciencia e moi poucas de letras, e en galego menos todavía”.

Lendo o conto colaborativo do CEIP de Cedeira. / Cedida

Na actividade, na que participaron centros públicos e concertados da vila, vale calqueira tipo de proxecto, sempre que estea relacionado coa escritura en galego: “Cada centro traballou diferentes temas que están estudando nas clases” explica Ana Regueiro, do CEIP de Laredo. “Por exemplo, nós enfocámolo dende o noso proxecto “A rebolos polo mundo” e levamos diferentes retos lingüísticos: visitamos Xapón, así que preparamos haikus en galego; para Arxentina fixemos tiras cómicas de Mafalda; preparamos xeroglíficos con Exipto, enchemos de notas unha cabina londinense...”.

Outros centros presentaron traballos de aula: o Santa Mariña levou unha maleta con xogos do mundo e carteis de “Se busca” con diferentes animais, xa que están a estudar o vocabulario relativo á natureza. O colexio organizador, Cedeira, colocou unha grilanda de adiviñanzas e leron para todos os asistentes un conto colaborativo que prepararon entre todos os alumnos do centro.

Espallar Tinta xa ten as miras postas en 2025, e esperan poder compartilo con moitos máis centros da zona, apúntaste?