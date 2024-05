Sen porteiro vixiante nin limpeza axeitada.

O FARO EDUCA pon este espazo ao servizo da voz de docentes e familias. Se queres participar, podes enviar un correo a contacto@faroeduca.es co asunto “E ti? Que pensas?” e o teu nome e apelidos.

Hai só uns días, no CEIP Plurilingüe O Pombal atopámonos con diferentes dependencias dun dos edificios do centro cheas de formigas; non só no chan, senón tamén nos materiais do alumnado (bandexas, lapiseiros, andeis…).

Esta é só unha mostra do prexuízo que supón para o alumnado e para o corpo docente, que tanto a limpeza das aulas e dos aseos, como do centro e do comedor non se estea realizando correctamente.

Un feito que, en reiteradas ocasións, puxemos en coñecemento do servizo de mantemento do Concello de Vigo. A resposta que se nos da é que se está a traballar para resolver esta situación, pero temos constancia de que esta problemática non só se da no noso centro.

Recentemente, a empresa encargada do servizo de limpeza notificou que retoman a limpeza semanal dos patios, que no último mes so se fixo dúas veces supoñendo o empeoramento das condicións de salubridade do centro.

Por outra banda, dende o 11 de outubro non contamos con porteiro-vixiante, polo que o profesorado, ademais da labor docente, ten que levar a cabo algunhas das actividades do mesmo (abrir e pechar o centro, atender a apertura de portas cando veñen suministros, repoñer material hixiénico…) o que vai en detrimento da labor educativa, prioritaria para nós, pero que dadas as casuísticas expostas anteriormente se dificulta notablemente. A día de hoxe, infórmasenos dende o Concello que se nos asigna un porteiro-vixiante dous venres neste mes de maio.

A riqueza da escola pública está na acollida dun alumnado diverso que reflicte a realidade social do momento, acollida que precisa de persoal docente e non docente. Coa redución de persoal, neste caso porteiro-vixiante, e as carencias do servizo de limpeza, non estamos limitados á hora de dar unha resposta educativa de calidade?

*Camino Vázquez é directora do CEIP Plurilingüe O Pombal