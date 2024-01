A ONG Ponte…nas ondas! súmase un ano máis á celebración do Día Mundial da Radio e convida aos centros educativos a enviar programas, podcast ou “radiovisuais” para seren emitidos o 13 febreiro no portal Escolas nas Ondas co Entroido como temática principal.

Aproveitando que, por unha banda, "o día 13 de febreiro coincide neste ano co martes de Entroido (non lectivo)", e que, pola outra, "o entroido é unha das manifestacións do Patrimonio Cultural Galego-Portugués e, por tanto, tamén é unha boa ocasión para encher as ondas de programas co Entroido como tema principal", a iniciativa pioneira da radio educativa lanza unha nova convocatoria para a conmemoración desta efeméride na que, ademais, a UNESCO festexará un século da radio como medio de comunicación baixo o lema: 'Un século informando, entretendo e educando'.

Patrimonio común

"As afinidades entre as festas de inverno de Galicia e o Norte de Portugal son unha evidencia do patrimonio común que compartimos e todas as diversas manifestacións deste ciclo festivo anual poden estar presentes na programación do Día Mundial da Radio desde calquera punto da Eurorrexión", sosteñen desde a ONG Ponte…nas ondas! para propór aos centros educativos galegos e portugueses o envío de podcasts, vídeos ou radiovisuais.

Serán emitidos o día 13 no portal web Escolas nas Ondas para celebrar esta data e para difundir así o modelo Ponte... nas ondas!: educación, patrimonio, comunicación e novas tecnoloxías.

Os traballos gravados poden ser enviados até o día 10 de febreiro ao enderezo web@escolasnasondas.com e desde a ONG comparten unha serie de suxestións para a celebración deste ano https://www.unesco.org/es/days/world-radio/13ideas.