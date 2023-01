Año nuevo y vuelta a la dieta

No martirizarse

Es fundamental no martirizarse, comer un día una hamburguesa o una pizza no es un desliz y no debemos castigarnos por ello, la salud emocional es importantísima en nuestra salud. Además, si la mayor parte del tiempo nuestra alimentación es saludable, una única comida no marca la diferencia. Si uno tiene hambre puede tomar frutos secos, frutas con piel, yogures, cereales integrales y verduras tipo crudités.