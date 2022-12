Lo que nos viene en 2023

Si 2021 fue el año en el que la tecnología se utilizó para ganar una lucha heroica contra una pandemia sin precedentes que había arrasado el planeta un año antes, y 2022 el “annus horribilis” de la guerra de Putin en Ucrania, con un aumento considerable en inversión en tecnología militar, 2023 estará dominado por la necesidad de adaptarse cuanto antes a un periodo largo de crisis energética y de materias primas, en el que la sostenibilidad, la eficiencia y la digitalización, ya no serán solo una opción, sino un deber de las empresas en particular, y de toda la sociedad en general. Estas son algunas tendencias en el campo de la tecnología que nos esperan ya a la vuelta de la esquina:

Artificial Inteligence (AI) o Inteligencia Artificial (IA)

Estará en todas partes, y muchas empresas podrán aprovechar su poder para crear productos y servicios más inteligentes, reduciendo el tiempo que los empleados invierten en tareas administrativas o repetitivas, y generando más valor añadido gracias a la facilidad de la IA para analizar grandes volúmenes de datos y sugerir acciones o decisiones inteligentes y lógicas. Con ella podremos dar soporte a proyectos tan ilusionantes como la investigación de nuevos materiales del futuro o el estudio de tratamientos para enfermedades hasta ahora incurables. En la industria de la automoción, la IA ya está teniendo un gran impacto, y progresivamente nos va a permitir acceder a los controles a través de comandos de voz, conectar nuestro vehículo con las señales de tráfico o con otros vehículos, o mejorar la seguridad por medio de algoritmos que detectan conducción distraída, somnolencia, un frenado brusco, el uso de teléfonos móviles o potenciales colisiones.

Virtual Reality (VR) o Realidad Virtual (RV)

Continuará con su avance y despliegue en campos como la arquitectura y el diseño urbano, la educación y formación, el entretenimiento, o el cuidado de la salud. La Realidad Aumentada (RA) también estará muy presente con nuevas aplicaciones, como la que pudieron experimentar recientemente los aficionados que acudieron a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA en Catar, los cuales podían ver en sus smartphones, gracias a la app Stadium Experiencie y con solo enfocar hacia el terreno de juego, las alineaciones de los equipos, los carteles de los jugadores en movimiento como si fuera un videojuego, las repeticiones de las mejores jugadas desde diferentes cámaras, o incluso detalles como el mapa de calor de ataque o la distancia recorrida por cada jugador.

Automatización

La industria seguirá avanzando en la creación de sistemas automatizados, especialmente en torno a la producción y la logística. Muchas fábricas y almacenes ya se han vuelto parcial o totalmente autónomos, y eso conllevará una mayor eficiencia, flexibilidad y fiabilidad. Los robots se volverán más humanos, en apariencia y capacidad, trabajando codo con codo con los humanos, y empezaremos a verlos progresivamente en el mundo real como anfitriones de eventos, conserjes y acompañantes para adultos mayores. Actualmente se están instalando en el mundo más de medio millón de robots al año, con un crecimiento interanual del 30%. Por industria, es en el sector de la electrónica donde más instalaciones robóticas se realizan, y le sigue automoción, metal y maquinaria, plástico y química, y en quinto lugar, alimentación. Respecto al tipo de robots, los dispositivos colaborativos continuarán su avance con un crecimiento del 50% interanual.

NFT o tokens no fungibles (Non Fungible Token en inglés)

Serán más útiles y prácticos en este nuevo año. Pero, empezando por lo básico, ¿qué significa tokens no fungibles? Los tokens son unidades de valor que se le asignan a un modelo de negocio, y “no fungible” significa que es único y no puede ser reemplazado por otra cosa. Por ejemplo, electrodomésticos, ropa, alimentos o libros de tirada masiva, son fungibles, pueden perfectamente ser reemplazados por otro bien de la misma naturaleza. Pero, por el contrario, las obras de arte originales, que pueden ser copiadas o reproducidas pero nunca reemplazadas por otra igual, las ediciones únicas de ejemplares de libros editados hace mucho tiempo, o los hallazgos arqueológicos, son elementos únicos e irremplazables, es decir, no fungibles. NFT es como una evolución del coleccionismo de bellas artes, pero con arte digital, combinado además con tecnología blockchain o de cadena de bloques, para garantizar su autenticidad y ser resistentes a la modificación de datos.

Computación cuántica

En este momento hay una feroz carrera mundial para desarrollar esta tecnología. Los gobiernos de todo el mundo, con EE. UU., China y Reino Unido a la cabeza, están invirtiendo miles de millones de euros para asegurarse que estarán en un lugar privilegiado cuando la computación cuántica comience a mostrar algún valor en el mundo real, como la resolución de problemas computacionalmente imposibles, o avances inimaginables en disciplinas científicas como la medicina, la física, la ingeniería o la química. Pero, si bien las computadoras cuánticas traerán muchos beneficios, es probable que también traigan nuevos riesgos a nivel de seguridad de la información, pues las computadoras cuánticas tendrán el poder de romper el cifrado en el que se confía ampliamente hoy en día para proteger la información, lo que significa que todos los datos, que en este momento son seguros, podrían ser vulnerables a futuros ataques.

Emisiones reducidas gracias al progreso de la Tecnología Verde

Uno de los mayores desafíos que enfrenta el mundo en este momento es frenar nuestras emisiones de carbono para que podamos ganar la batalla a la crisis climática. La transformación de la movilidad personal hacia vehículos eléctricos es una de las medidas más necesarias para acabar con nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Sin embargo, esta transición será complicada, ya que en paralelo es necesario crear una infraestructura para recargar las baterías con energías limpias, procedentes de nuevas instalaciones, que serán más innovadoras y avanzadas. La electricidad procederá de placas solares, aerogeneradores y plantas eólicas marinas. Los combustibles fósiles darán paso al hidrógeno verde, los biocombustibles y el biogás. La biomasa y la geotermia se impondrán como fuentes de energía calorífica. Sin duda, la tecnología verde, aquella que reduce la cantidad de energía utilizada, que recicla materiales y que no produce emisiones nocivas, será el principal impulsor de la mitigación del cambio climático y la transición hacia un mundo sostenible. Pero la tecnología por sí sola no es suficiente, y será necesario también adoptar otras soluciones basadas en la naturaleza y en la reducción de la demanda energética global, para una descarbonización más acelerada del mundo.