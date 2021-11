Coronavirus: ¿Cuántos millones de muertos? ¿Y de enfermos?

Según datos de la Universidad Johns Hopkins, hasta el lunes, 1 de Noviembre de 2021, Covid-19 fue la causa de más de cinco millones de muertes en todo el mundo. El equivalente a toda la población de ciudades como Madrid, París, Barcelona y muchas otras. Según muchas fuentes, esos cinco millones no son reales. Han fallecido más. Muchos países no pueden registrar con precisión el número de personas que han muerto a causa del Covid-19, como la India y las naciones africanas.

Los expertos han cuestionado la veracidad de los datos de otros países, como Rusia. El número de muertos diario de Rusia se ha mantenido prácticamente sin cambios desde julio, en un rango estrecho de 700 a poco más de 800. Muchos expertos dudan de la veracidad de los números diarios, en parte porque el número de muertos ha sido relativamente bajo y estable, y desde la época soviética las cifras oficiales de todo tipo no son muy fiables. Según el New York Times, al menos 300.000 personas murieron en Rusia el año pasado durante la pandemia de coronavirus.

El número real de personas fallecidas por Covid-19 podría estar subestimado en algunas naciones por un múltiplo de dos a diez. El número de fallecidos en todo el mundo podría llegar a los diez millones.

El ritmo de las muertes confirmadas parecía haberse desacelerado ligeramente desde que el mundo alcanzó los cuatro millones de fallecidos a principios de julio, a pesar de la rápida propagación de la variante Delta desde entonces. Una señal de que las vacunas podrían estar teniendo influencia en la expansión del virus, al menos en algunas partes del mundo. Se necesitaron nueve meses para que el virus matara a un millón de personas, tres y medio más para llegar a dos millones, otros tres para alcanzar los tres millones y alrededor de dos y medio para superar los cuatro millones.

Estados Unidos lidera el número de fallecidos por COVID, con más de 745.000 muertes confirmadas en total. Las naciones con el mayor número de muertos después de Estados Unidos son, en orden, Brasil, India, México y Rusia.

La tasa mundial de muertes ha aumentado en las últimas semanas después de una tendencia a la baja durante gran parte de septiembre y la primera quincena de octubre, pero aunque el promedio es de más de 7. 000 muertes por día sigue siendo aproximadamente 3. 000 menos que el pico de agosto. La Organización Mundial de la Salud ya dijo hace unas semanas, en un informe sobre la evolución de la pandemia, que las muertes confirmadas habían aumentado en Europa y el sudeste asiático, y disminuido en partes de África, Medio Oriente y Asia. La tasa de mortalidad parece estar disminuyendo en lugares del mundo donde estamos haciendo un buen trabajo contando muertes, que también son lugares del mundo que tienen el mejor acceso a las vacunas. Es muy posible que en muchos países se estén dando aumentos en las tasas de mortalidad, pero no se están estimando.

AUMENTO CONSTANTE

A pesar de que tres cuartas partes de la población adulta de la Unión Europea ha recibido la pauta completa de la vacuna, los casos de coronavirus están aumentando constantemente. Las tasas de vacunación caen en picado en países como Bulgaria y Rumania, y son incluso más bajas en naciones que están fuera de la Unión, como Armenia. Esa brecha en la tasa vacunación persiste incluso ahora cuando las vacunas son más accesibles. Un informe sobre la pandemia del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, publicado en septiembre, afirma que la disparidad en la tasa de vacunación parecía deberse en gran parte a la desinformación, la desconfianza y el escepticismo y a las dificultades de acceso a las vacunas en muchos países del mundo, incluso en Europa.

Según la OMS, las dudas ante las vacunas es un problema serio para las naciones del Caribe, y muchas de ellas también tienen una distribución desigual de dosis y obstáculos logísticos.

Los funcionarios de la OMS están presionado a las naciones ricas para que proporcionen más vacunas a las más pobres. Ellos y otros han denunciado el acaparamiento de vacunas y los programas de refuerzo de vacunación cuando gran parte del mundo aún no ha sido vacunado. En todo el mundo, alrededor del 76 por ciento de las vacunas que se han administrado lo han sido en países de ingresos altos y medio altos, según Our World in Data de la Universidad de Oxford. Solo el 0,6 por ciento de las dosis se han administrado en países de ingresos bajos.

Si conseguimos ampliar el acceso mundial a las vacunas y los nuevos tratamientos farmacéuticos, incluido el medicamento antiviral de Merck, frenarán la expansión del virus.

El número real de muertos no se conocerá hasta dentro de mucho tiempo, puede llevar años entender realmente que está suponiendo a nivel global la Covid-19.