El Patatero, el 'food truck' que «sazona» los mejores eventos y festivales de Galicia con una propuesta 100% sin gluten

Si pensamos en los ingredientes que componen un buen evento, seguro que nos viene a la mente la comida, casi incluso por encima de la música o la buena compañía (que también son imprescindibles). Y es que, ¿acaso una fiesta está completa si falta algo de picar? Sobre todo, en una tierra como Galicia, donde la gastronomía tiene un peso clave en sus tradiciones.

Es por eso que en los últimos años se ha extendido el concepto de los "food trucks", negocios que permiten preparar y servir comida en prácticamente cualquier sitio. A día de hoy, resulta casi impensable organizar un evento y no contar con uno. El Patatero es uno de ellos y puede constatarlo.

Desde su puesta en marcha, el "food truck" El Patatero ha estado presente en los eventos y festivales más populares de Galicia: O Son do Camiño, Resurrection Fest, O Marisquiño, Big Sound Pontevedra y Festival de Ortigueira, entre otros. Su apuesta, la patata fresca de alta calidad, cortada y frita al momento siguiendo el sistema tradicional belga de doble fritura.

Cocina 100% sin gluten

En El Patatero trabajan con una propuesta muy sencilla, especializada y de gran capacidad de servicio, pensada especialmente para festivales y eventos con una alta afluencia de público. ¿A quién no le gusta una buena ración de patatas fritas?

Las patatas de El Patatero son frescas, de origen gallego y se fríen en el momento. / Pedro Mina

Su producto se basa en la patata fresca gallega y preparada al estilo belga en directo, a ojos de la clientela. La receta se puede complementar con diferentes salsas premium o con huevo frito y chorizo gallego.

Además de ser una comida simple pero deliciosa, El Patatero cubre una demanda que, en muchas ocasiones, sigue desatendida en los eventos: brinda una oferta culinaria 100% sin gluten, certificada oficialmente por la Xunta de Galicia y ACEGA. Tanto su cocina como sus salsas son sin gluten y sin lactosa.

Patatas fritas con huevo frito y chorizo gallego de El Patatero. / FDV

«Para nosotros este aspecto se ha convertido en algo especialmente importante. En los grandes festivales en los que participamos comprobamos que todavía existen muy pocas propuestas con una certificación de este tipo y que hay un número importante de personas celíacas que buscan específicamente un punto de restauración seguro, certificado y en el que puedan comer con tranquilidad», explican desde la empresa.

Capacidad para dar el mejor servicio en cada momento

Estos días, los asistentes a los conciertos del ciclo SON E MAR en Vigo (o cualquiera que pasee por el Puerto vigués), podrán probar las patatas de este "food truck", instalado temporalmente en la calle Cánovas del Castillo.

Así luce desde fuera el "food truck" de El Patatero, instalado temporalmente en Vigo. / Pedro Mina

Su experiencia en este y otros festivales ha demostrado que El Patatero está más que preparado para trabajar jornadas intensivas sin dejar de ofrecer un buen servicio. Todo está planeado según el formato, los horarios y las condiciones de cada evento.

Por ejemplo, en el Resurrection Fest procesaron dos toneladas de patatas frescas en cuatro días. Un resultado real que refleja el trabajo de producción, almacenamiento y reposición detrás del servicio.

El Patatero en acción en otro evento este año. / FDV

El "food truck" está homologado y cuenta con seguro de responsabilidad civil y documentación técnica y sanitaria para la acreditación. Asimismo, la freidora de El Patatero funciona mediante una instalación autorizada de propano; de este modo, la energía principal de cocción no depende de la red eléctrica del festival (las necesidades de conexión se concretan en la ficha técnica).

Por todo esto, cada vez más organizadores de eventos, entidades públicas como privadas, e incluso particulares confían en El Patatero para "sazonar" sus fiestas.

Los organizadores de festivales, comisiones de fiestas y concellos que quieran contar con El Patatero en su próximo evento pueden consultar disponibilidad y solicitar una propuesta a través de elpatatero.es. También se pueden realizar consultas para eventos de empresa, bodas y otras celebraciones privadas.