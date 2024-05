¿Quo vadis, Conxemar?

En los doce años que llevo en FARO creo que solo me perdí un año la feria de Conxemar. Fue antes de la pandemia, en 2019, y el calamitoso estado de Hijos de J. Barreras –menos mal que Armón nos ha quitado el elemento nostalgia—requería de todos mis esfuerzos en la redacción. Y este año, por primera vez, he tenido la oportunidad de acudir a la feria líder mundial de la pesca, la Seafood Expo Global de Barcelona. Ahora sí puedo comparar ambos eventos con todos los elementos de juicio.

Lo que me encontré allí fue algo colosal, por grande en todas sus dimensiones, y radicalmente distinto a la cita de Vigo. Y también con la preocupación genuina de las pesqueras gallegas más importantes acerca de un eventual traslado de la feria al Ifema de Madrid.

Conxemar es una asociación privada, de escala nacional, que celebra una feria también privada en un recinto público. Por más que la capital española ofrezca más espacios, logística o capacidad hotelera, no hay rincón en el mundo que cuente con el ecosistema socioeconómico vinculado al mar que tiene Vigo. ¿Qué factor diferencial aportaría una Conxemar en Madrid respecto de citas como Fish International (Bremen) o Polfish (Gdańsk)? ¿Es lógico pensar que una ampliación lo resuelve todo si los problemas de alojamiento siguen siendo los mismos? Estas preguntas no son mías, por cierto; me las trasladaron en Barcelona.

Economía Cada jueves, Lara Graña, redactora jefe de Faro de Vigo, analiza las claves de la actualidad económica Me apunto

Como dijo Whitman: Have you learned the lessons only of those who admired you, and were tender with you, and stood aside for you? (¿Has aprendido las lecciones solo de aquellos que te admiraban, eran cariñosos contigo o se echaron a un lado por ti?) De la crítica constructiva se aprende siempre.

Aprendí muchísimo de mi viaje, que fue solo unos días después de mi visita a la factoría de Profand en Zaragoza. Ver cómo los chicos de Wofco sonríen con nervio al pensar en su proyecto con Fandicosta y cómo el equipo de Pescapuerta irrumpe en la cría de langostino fue muy reconfortante. Todas son empresas de aquí, donde la feria de Conxemar tiene –como acertadamente me confió el presidente de una de las top 10—“su génesis”.

Me he pasado de monográfica esta vez. Discúlpame. Pero, ya que estamos, y por si no lo has leído, creo que detallamos con bastante acierto la encrucijada de otra de las nuestras: Atunlo.

Ojalá le salga bien. Feliz semana.