La socia vasca de Atunlo se pone en venta y reduce al mínimo sus opciones de futuro

Ya sea con un cuaderno de venta o mediante un teaser (perfil ciego), las empresas interesadas en buscar comprador o la entrada de nuevo capital sacan su mejor perfil en la foto: hay que enumerar y destacar las potencialidades para maximizar el valor y convencer a la otra parte de que la operación tendrá retorno. Es una especie de señuelo. Cuando se ha logrado captar ese interés corresponde al potencial comprador o inversor la elaboración de una due diligence, una auditoría que garantice la veracidad de los datos y le dé soporte de cara a la banca o sus accionistas. Hay múltiples ejemplos en el sector mar-industria gallego: Nueva Pescanova difundió uno de estos cuadernos –el traspaso de la propiedad, con Cooke, no cuajó–, lo hizo Iberconsa o Mascato. Según ha podido constatar FARO en distintas fuentes del sector, lo ha hecho también ahora la armadora vasca Compañía Internacional de Pesca y Derivados (Inpesca), una de las de mayor músculo en España en el segmento de túnidos, con cuatro cerqueros congeladores y un barco auxiliar (macicero). Inpesca busca comprador pero ha detectado un problema para satisfacer su objetivo, y lo tiene en Vigo. La elevadísima deuda de Atunes y Lomos (Atunlo), sociedad en la que tiene el 40% del accionariado, frustra sus planes de ejecutar una transacción por la vía rápida (y rentable).

El capital de Atunlo se divide en tres partes: esa de Inpesca, la viguesa Comercial Pernas (Coper, con otro 40%) y la panameña Marpesca (20%), recién incorporada al grupo. Las acusaciones entre la armadora y la comercializadora que dirigen los hermanos José y Laura Pernas son muy duras, aunque la decisión de los vascos de buscar comprador fue lo que abrió la espita de un conflicto que tiene a Atunlo a un paso de la desaparición. Ayer mismo esquivó una pelota de partido. Como avanzó este periódico, la que –todavía hoy– es la mayor comercializadora de atún de España había decidido solicitar al juzgado de lo Mercantil una prórroga del preconcurso para negociar con los acreedores y sacar adelante su plan de reestructuración, misma estrategia procesal que han seguido ya en Grupo Fandicosta y Actemsa.

La ley concursal establece tres meses de plazo para armar ese acuerdo con los acreedores, pero permite habilitar una prórroga por otros tres. Atunlo pidió al juzgado ese tiempo extra –el periodo ordinario expiraba este miércoles–, pero la solicitud fue impugnada por el experto en reestructuraciones, de la firma Álvarez & Marsal. Este experto fue elegido por Inpesca, según las mismas fuentes (es un actor que no designa el juez, sino la entidad deudora o los acreedores). Sobre la bocina, el reestructurador entregó ayer en el juzgado un informe en el que da el visto bueno a esa prórroga. De no haberlo hecho, a Atunlo solo le quedaba un inexorable camino por recorrer: el concurso-liquidación. De modo que, con efecto inmediato, la compañía prolonga hasta mayo un proceso que no tiene despejada ninguna otra incógnita.

La venta

Como constatan fuentes de primer nivel del mercado, fue en otoño de 2022 cuando la dirección de Inpesca trasladó a Coper su intención de sondear la venta. Encargó para ello un cuaderno de venta a la entidad PKF-Attest. En este momento, y pese a que la familia Lachaga tiene más del 20%, las riendas de la atunera estaban en manos del hijo del expresidente Guillermo Arrien, Jonatan. A cierre de 2022 la deuda contraída por parte de Atunlo con Inpesca, según las cuentas anuales, superaba los 20 millones de euros, sin contar los avales para líneas de financiación o el equity (capital). A día de hoy, y solo con materia prima, ese pasivo rebasa los 50 millones, de acuerdo al entorno de la firma vasca. Una losa que desde Vizcaya apremiaron a rebajar a toda costa para así mejorar su balance y, en consecuencia, su perfil de búsqueda de pretendientes. Con lo que probablemente no contaban ninguna de las partes en el arranque de 2023 era con la abrupta caída en el consumo de túnidos y pertinaz subida de costes, amén del impacto por el alza de tipos. Llegaron los impagos y el cisma societario entre señalamientos por mala gestión (contra la rama de Coper) e incumplimientos en el aprovisionamiento de materia prima (contra Inpesca).

Las claves

1. Una prórroga sobre la bocina El plazo del preconcurso expiraba para Atunlo este miércoles y la solicitud de prórroga había sido impugnada. Ayer fue validada por parte del experto reestructurador, Álvarez & Marsal, elegido por la propia Inpesca.

2. Un proyecto de venta sobre la mesa La armadora vasca, con cuatro atuneros y un buque auxiliar (macicero), encargó a la entidad PKF-Attest la elaboración de un cuaderno de venta para el traspaso de la sociedad. La deuda contraída a su favor por parte de Atunlo supera los 50 millones de euros.

Un escenario enrabietado en el que Atunlo, que ha superado las 1.000 personas en plantilla con 220 millones de facturación consolidada, es un estorbo. Con estas cartas sobre la mesa, y más allá de disponer de esos noventas días de respiración asistida, entre los acreedores no se atisba ninguna señal que permita anticipar que el plan de reestructuración vaya a contar con el respaldo de todos los socios. Y, sobre todo, que Inpesca renuncie a los planes que desgranó FARO: cierre de toda la actividad industrial en Galicia, toma de control de Atunlo sin contrapartida económica –sería a cambio de la deuda en su favor–, traslado de la sede fiscal a País Vasco y de producción a Portugal. Un planteamiento que supondría no solo el cierre de las factorías de Cambados y O Grove (ahora, reducida a la mínima expresión tras dejar el negocio de los lomos de atún precocidos), sino que también dejaría en serio riesgo a la propia Comercial Pernas y su propio entramado empresarial.

Si Atunlo sí logra concitar en torno a su hoja de ruta el apoyo de la mayoría de la masa acreedora –contaba con un 70%, apuntan desde el sector, antes de la impugnación del plan de reestructuración–, irremediablemente la compañía deberá transformarse con la entrada de un nuevo socio industrial, que le provea de apoyo financiero y de materia prima, porque la relación entre Coper e Inpesca es, salvo milagro, irreconducible.