La banca hilvana el acuerdo final para el traspaso de Fandicosta a Wofco: “Está casi rematado”

Worldwide Fishing Company (Wofco) formuló a la banca acreedora una propuesta con dos alternativas para comprar la unidad productiva de Fandicosta SA, en preconcurso de acreedores desde el pasado mes de octubre. La primera, que equivale a una quita del 50%, implica el pago de una tacada de unos 25 millones de euros de deuda; con la segunda, y una quita inferior (30%, aproximadamente), la pesquera que dirigen Borja Tenorio y Alberto Barreiro harían un desembolso más limitado de inicio y, a cambio, asumirían varios préstamos vivos según el calendario de amortización previsto.

El pool de acreedores financieros validó esta hoja de ruta el 21 de febrero, como avanzó FARO, a expensas de acordar entre los propios bancos el reparto del sacrificio final. Y ese acuerdo, imprescindible para que la operación tenga éxito y Fandicosta evite la liquidación, “está muy cercano, casi rematado”, constatan fuentes directas de las entidades. Solo queda un mes de prórroga del preconcurso de acreedores, que expira el 16 de abril.

Al menos uno de los bancos del pool ha informado ya a Wofco de manera formal de su visto bueno, aunque no ha trascendido por cuál de las propuestas de la pesquera se han decantado. “Por la información que manejamos nosotros, no debería haber ningún inconveniente para que se cierre la venta de la unidad productiva. Es esto o el cierre”, abundan otras fuentes financieras. La Xunta, titular del 12,15% del accionariado a través de la sociedad de capital riesgo Sodiga, ha renunciado a su participación –con un capital desembolsado de 3 millones de euros– para facilitar la venta, de modo que no continuará como accionista de la factoría de Moaña una vez pase a manos de Wofco.

Papel del Puerto

La concesión portuaria de la que es beneficiaria Fandicosta fue prorrogada hasta el año 2038, con el compromiso de ejecutar una inversión superior a los 9 millones de euros, que corresponderá ahora a los futuros dueños de la planta. El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Vigo deberá validar también la venta, por cuanto hay una subrogación de los derechos y obligaciones por el uso de esos terrenos de Domaio.

El hecho de que la banca anticipe el acuerdo en el aspecto financiero no quiere decir que los trámites para el traspaso de Fandicosta hayan rematado. Bien al contrario, porque la oferta final de Wofco deberá incorporarse al plan de reestructuración de la compañía, y a su vez entregado a todos los acreedores. Además de a las entidades financieras, las facturas impagadas de la empresa que preside todavía Ángel Martínez Varela incluye a buques de palangre, empresas consignatarias o proveedores de insumos. De manera general, como expone el abogado de un grupo de acreedores, “se requiere la aprobación de dos tercios del pasivo correspondiente a cada clase de crédito” para que el plan prospere definitivamente y quede homologado en el Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra.

Ecosistema

El traspaso de la factoría, de producirse finalmente, permitirá preservar buena parte del ecosistema productivo de la industria de elaborados de productos del mar, que ya se verá irremediablemente dañado por el colapso de Atunes y Lomos (Atunlo). De inmediato, Wofco satisfará su ambición de contar con una planta propia de elaborados, en una infraestructura que le reportará además de un muelle y almacén frigorífico. No tendrá que acometer la inversión prevista en los antiguos terrenos de Aucosa, en Redondela, donde ha proyectado la construcción de sus oficinas centrales, con planta industrial y logística de frío.

También deberán completarse los trámites para la reestructuración de las filiales Peixemar y Casa Botas, por las que se ha entregado una oferta de compra liderada por la propia plantilla y que cuenta con el respaldo económico del presidente del grupo. También esta propuesta recibió, inicialmente, el voto positivo de los bancos.