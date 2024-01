La Xunta compromete su apoyo a Maderas Iglesias “nesta nova etapa” para reactivarla

Las sensaciones vuelven a ser positivas en las instalaciones que Maderas Iglesias posee en O Porriño. Como avanzó FARO en primicia en su edición de ayer, la antigua reina de la tarima flotante acaba de ser adjudicada al grupo vasco Surco, a través de su filial Rica Interiors, por 9,4 millones. Ese es el precio que su nueva propietaria pagará para recuperar la huella industrial que por momentos se volvió invisible, como consecuencia de la crisis inmobiliaria, en una localidad que se erigió como referente de la construcción, con una compañía que llegó a exportar su presencia al otro lado del charco.

Todavía hay más de tres semanas de margen para que se formalice la operación, como así lo ha decretado el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, pero Surco ya trabaja a contrarreloj para poner a punto la planta gallega. Representantes de la firma con base en Guipúzcoa ya la visitaron este miércoles para elaborar “un plan de trabajo” y así acelerar su regreso a la producción. También trataron cuestiones relacionadas con el suministro de energía del centro operativo, los proveedores o su futuro organigrama: “El propósito es volver lo antes posible”.

En esa tarea, Surco seguirá contando con el soporte del Gobierno gallego, al que agradeció en declaraciones a este periódico el “importante papel” que jugó en el seno de las negociaciones mantenidas con los bancos acreedores para conseguir su beneplácito. El grupo vasco se refirió concretamente al Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), como parte mediadora, y su responsable, Covadonga Toca, celebró la buena noticia después de su publicación en el Decano.

“A adquisición de Maderas Iglesias por Rica Interiors, empresa do sector industrial, é unha boa noticia. Foi un proceso longo que, nesta ocasión, fructificou. Hai que recoñecer o papel determinante do administrador concursal, da xuiza do Mercantil e, por suposto, do comité de empresa”, señaló. “Foi un traballo intenso no intento por atopar solucións para unha empresa importante de Galicia e para o seu sector industrial. Nesta nova etapa, a Xunta continuará apoiando como fixo ao longo de todo o proceso co obxectivo de reactivar a actividade económica e o emprego”, agregó a renglón seguido.

A través de Rica Interiors, sita en Silleda, Surco adquirirá Maderas Iglesias tras recibir el ok de más del 95% de los créditos con privilegio especial. Abanca (34,2%), ECO IV Acquisition (32,5%), BBVA (15,4%), Sabadell (7,1%) y Bankinter (6,1%) trasladaron su visto bueno a la Justicia, valorando positivamente una propuesta que asciende a 9,4 millones. De ellos, 6,2 se corresponden con el precio cierto que el grupo vasco abonará para hacerse con las instalaciones y cerca de 5,5 irán a parar a las entidades financieras. El resto de la cifra incluye el pasivo contingente ante el eventual despido de los 70 trabajadores que se subrogará de los 170 que mantenía la fábrica, que supone un ahorro equivalente a la concursada por un importe estimado de 2,5 millones, así como la subrogación de su deuda con la seguridad social.

El aterrizaje de Surco –que entre otras cosas renuncia a existencias tasadas en más de 15 millones de euros y a los inmuebles no situados en O Porriño– fue bien recibido por UGT. “Valoramos positivamente la venta de Maderas Iglesias a una empresa industrial del sector. Creemos que es una solución buena”, indicaron fuentes del sindicato, aunque lamentaron “que no pueda ser con el conjunto de la plantilla que estaba trabajando”. Por parte de CC OO también dieron una “valoración positiva”, si bien “no todo son luces y sigue habiendo sombras” como el ERE de extinción que afectará a aproximadamente 100 profesionales, mientras que desde CIG comentaron que no valorarán la operación hasta que culmine.