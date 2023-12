Copo se quedará en los 40.000 metros de Mos por un tercio del valor promedio de su entorno

El pasado mes de septiembre, poco más de un año después de que Grupo Copo amenazase con deslocalizar sus instalaciones al norte de Portugal, la firma y la Comunidad de Montes de Tameiga se reunían por primera vez en 2023 para debatir su futuro en Mos. Por momentos habían crecido las dudas sobre si la multinacional gallega continuaría manteniendo su actividad en el polígono industrial Monte Faquiña, propiedad de los comuneros desde 2017, y ese pensamiento cobró más fuerza al exhibirse públicamente los roces entre ambas partes, que criticaron respectivamente sus posturas una vez retomaron las negociaciones. A ojos de Copo, la propuesta de Tameiga fue considerada un “despropósito”, mientras que Tameiga llegó solicitar la mediación de la Xunta para desatascar el conflicto. No hubo muchas más declaraciones, sus representantes guardaron silencio tras la confrontación y desde Copo aseguraron en declaraciones a FARO a finales de noviembre que antes de que concluyese diciembre tomaría una decisión.

Así ha sido. Después de la tempestad ha llegado la calma, que se ha traducido en un principio de acuerdo alcanzado entre Copo y Tameiga. Conforme avanzó este periódico ayer en su versión digital, la firma y los comuneros han logrado acercar sus posiciones en un documento inicial que recoge los aspectos más importantes del pacto, que en principio será rubricado la semana que viene.

Como indicaron fuentes de la Comunidad de Montes de Tameiga, el punto principal es que esta nueva alianza certifica la permanencia de Copo en Mos durante 25 años más, garantizando el empleo que hasta ahora generaba su actividad en el concello. Las mismas fuentes afirman que este convenio a largo plazo contará con un “canon de aplicación progresiva”. “Con inicio no 2024, a firma abonará o ano que ven unha cifra que se actualizará no 2025 e permanecerá estable ata 2032, momento no que se aplicará o terceiro tramo económico fixo ata o final do contrato”, explicaron.

Según pudo saber FARO, el principio de acuerdo se ha sellado después de que ambas partes sondeasen los precios de los terrenos cercanos y tras realizar Tameiga una rebaja del 66% sobre el valor comercial promedio de su entorno, con el objetivo de que la operación saliera adelante. Por tanto, aunque la cifra total no ha trascendido, Copo pagará un tercio de lo que le costaría arrendar terrenos próximos al polígono industrial Monte Faquiña.

“Facemos un gran esforzo, mais paga a pena”, afirmó César Lago, presidente de la Comunidad de Montes de Tameiga, en relación al volumen de profesionales que Copo emplea en Mos y continuarán trabajando gracias a esta apuesta de futuro: “Sempre dixemos que nós somos de Tameiga e vivimos aquí. Non somos uns xestores que só buscan rendabilidade, procuramos darlle estabilidade ao territorio, ás empresas e aos empregos, por iso propuxemos un novo contrato a longo plazo”.

Cambios en la titularidad

La multinacional gallega, especializada en espumas y otros componentes para el sector del automóvil, mantenía hasta ahora un acuerdo que culminaría en 2025, cuando vencería el contrato que en su día firmó con el Concello de Mos para ocupar el polígono industrial Monte Faquiña, que precedió a otro de otros 25 años y que fue renovado en el 2000. Sin embargo, desde 2017 la titularidad de las 27 hectáreas del Monte Faquiña ocupadas por 26 empresas corre a cargo de la Comunidad de Montes de Tameiga, que había presentado una demanda para reclamar los terrenos.

Ya bajo su gestión, algunas empresas defendieron que sus contratos de alquiler habían sido prorrogados y llegaron a llevar ante los tribunales la intención de los comuneros de subir el precio del alquiler del suelo. Tras una victoria en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Porriño, finalmente la Audiencia Provincial permitió a la Comunidad de Montes de Tameiga negociar las alzas. “La sentencia señala que no se plasmó en ningún documento oficial la prorrogación de los contratos, ni siquiera hay informes técnicos previos y, sobre todo, no se sometió al arbitrio del pleno de Mos”, manifestaron entonces los comuneros.

La superficie a la que afecta el principio de acuerdo alcanzado sigue siendo la misma que en estos momentos ocupa Copo: cerca de 40.000 metros cuadrados. Por parte de Tameiga, “a rúbrica con Copo ratifica a xestión lóxica e responsable que Tameiga está a aplicar. De feito, e contando coa empresa de automoción, a Comunidade de Montes ten chegado a acordos con 23 das 26 empresas que operan actualmente en Monte Faquiña, polígono que se atopa actualmente ao 100% da súa capacidade”.

Los ingresos generados para Tameiga con el importe abonado por Copo, que cuenta con tres naves en este espacio, permitirá seguir desarrollando los proyectos en los que se encuentran inmersos los comuneros. Entre ellos la instalación de nuevas tecnologías renovables con las que planean producir más energía limpia para llevar a las más de 400 familias comuneras de la zona, defendiendo así el patrimonio común.