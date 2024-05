El clan de los Suescun-Galdeano también entró de lleno en 'Los vecinos de la casa de al lado'. Andrea Bueno cargó duramente contra Maite Galdeano dentro de uno de las casas del nuevo reality de Mitele después de que una seguidora le hiciese la siguiente pregunta: "Cuando has dicho que no te ha gustado ver a tu madre con gentuza, ¿a quién te referías?".

“Con gentuza me refiero a la ‘cara pol**’ de Maite Galdeano. No quiero ver a mi madre al lado de esa tía que dice que parezco la niña del exorcista… ¡Y tú eres más fea que una nevera por detrás y no te digo nada!”, aseguró la exparticipante de la última edición de 'La isla de las tentaciones'. "No la quiero ver con ese tipo de gente, mi madre, como es tan buena, la quiero fuera de ese mundo. No la quiero ver ahí con esa gente", añadió.

Lo cierto es que estas palabras no coincidieron con el sentir de sus compañeros, ya que reaccionaron diciendo que la madre de Sofía Suescun era una persona “graciosa”. De hecho, eso hizo que Andrea volviese al ataque: “Sí, graciosa es… Pero es más fea que una nevera por detrás".

"No me va a decir que soy la niña del exorcista con la cara que tiene, no me da la gana. Que se mire al espejo antes de hablar", comentó la participante del nuevo formato presentado por Cristina Boscá.