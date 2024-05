La polémica suscitada por la orgía multitudinaria que se había convocado durante la nueva edición del Viña Rock de Villarobledo ha estado presente en 'TardeAR'. Ana Rosa Quintana ha protagonizado este jueves un momento de tensión con Barëh, el portavoz de esta llamativa convocatoria: "Hola. Buenas tardes, manipuladora".

Después de este peculiar saludo, la presentadora le dijo directamente a Barëh "cómo nos habéis tomado el pelo", ya que, supuestamente la convocatoria pasó a ser unas clases sobre salud sexual. "Yo creo que en el cartel inicial podéis ver las actividades que se hacen. Es público y se puede ver", le respondió Barëh.

"'Si nos organizamos, follamos todo' es el título del cartel, y luego tiene una convocatoria debajo, que es lo que se va a organizar. Ahí explicita que es primero un taller de iniciación a la orgía. Por lo tanto, hemos hablado de sexualidad, consentimiento y otros temas, y luego hemos comida colectivamente un grupo de personas", explicó el chico desde Villarobledo (Albacete).

Barëh volvió a aclarar la convocatoria después de que Ana Rosa dijese que solo había ido "siete personas": "Han habido 45, 50 personas más o menos. De hecho, los propios trabajadores han podido ver que ha habido gente. Y luego, en ningún momento, prometimos una orgía de 7.000 personas. Eso es un derivado del boom que han hecho los medios de comunicación. No es algo discutible. Previamente, en el grupo, eramos 300 personas, que nos habíamos organizado otros años y habiamos hecho talleres, actividades, charlas y habíamos tenido relaciones sexuales o no. Eso dependía ya del número de personas que quisiesen participar o si habían participado".

Ana Rosa le insistó a Barëh diciendo que "habían creado una falsa expectativa", algo que también fue respondido: "En ningún momento le hemos pedido que saquen un cartel de este tipo en los medios de comunicación".

Después de que la conversación pasase por el tabú del sexo y las agresiones sexuales, el momento más tenso de la conexión llegó cuando Ana Rosa Quintana le dijo a Barëh que no aceptaba lecciones, asegurando que le tenía que pedir perdón a Susanna Griso: "La has insultado gravemente".

"¿Cómo hemos cambiado de un tema a otro? No hemos acabado un tema y estás abriendo otro. Por eso no quería hablar contigo", le dijo Barëh a Ana Rosa Quintana, que respondió tajantemente: "Porque dirijo esta tertulia. Soy comunicadora, dirijo este programa. Hago las preguntas que me parecen".

"Si estas en este plan... Yo insisto: me pareces una manipuladora. No tengo ningún problema en decirlo. Me lo pareces a mí y a mucha gente", le expetó Barëh a Ana Rosa Quintana.

La presentadora no se quedó callada ante las palabras del invitado, llegando a cortar la conexión con Villarobledo sin antes contestarle contundentemente: "¿Sabes una cosa? Tengo bastante más educación que tú. Voy a obviar lo que tú me pareces a mí. Buenas tardes".