“Es inevitable que alguna cosa necesite corrección en los Perte”

El nombramiento de Francisco Blanco Ángel (Gijón, 1969) como secretario general de Industria y Pyme se ha producido en plenas Navidades –tomo posesión de su cargo el 29 de diciembre– y, por lo tanto, con su nuevo destino, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, funcionando a medio gas. Por eso, cuando se realizó esta entrevista el pasado miércoles, el exsenador socialista aún no tenía teléfono móvil corporativo ni asistente personal asignado. No obstante, el economista asturiano, que fue consejero de Industria del Principado entre 2015 y 2017, ya tiene muy claras las prioridades de su nuevo puesto, clave para la transformación energética del sector en España.

–¿Cuáles serán sus primeras tareas como secretario general?

–Tenemos en marcha el proceso de los fondos europeos y estamos a medio camino de los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica). Los del naval y de la descarbonización, muy importantes para Asturias, empiezan ahora.

–De hecho, el del naval se aprobó el 23 de diciembre, cuando se conoció su nombramiento.

–Sí, el plazo para presentar solicitudes comienza el 18 de este mes y termina el 28 de febrero. Tengo buenas expectativas, y todo me hace pensar que astilleros como Armón y Gondán se incorporarán a distintos proyectos.

–Algunos empresarios aseguran que solicitar los fondos es un proceso demasiado complejo.

–Se está produciendo un proceso de aprendizaje en la gestión de los PERTE y es inevitable que alguna cosa necesite corrección. En efecto, es un proceso complejo. La Unión Europea quiere ayudar a la industria a que haga una determinada transformación, pero no de cualquier manera. No se trata de repartir dinero para casi cualquier tipo de inversión, sino de buscar un cambio bastante concreto de tecnología y recursos energéticos. Son ayudas exigentes porque los objetivos son ambiciosos, de modo que se prima mucho más, por ejemplo, la I+D que las inversiones tradicionales en la instalación de una nave o en maquinaria.

–¿Siente vértigo al gestionar millones de euros que pueden resultar decisivos para la supervivencia de muchas empresas?

–El presupuesto de la Secretaría General de Industria y Pyme para 2023, de unos 7.200 millones de euros. Si encima se tiene en cuenta la trascendencia de esos fondos para muchas regiones, pues claro que siento mucha responsabilidad y respeto por mi nueva labor. Pero no hay que verlo solo como un desafío en el sentido negativo, sino también como una oportunidad. Por primera vez en muchos años hay dinero para hacer política industrial. De hecho, nunca ha habido tanto dinero para transformar la industria. Insisto: el presupuesto de la Secretaría General es tres veces superior al de 2018 con el PP.

–¿En qué fase se encuentran los planes del fabricante de coches Stellantis para su planta de Vigo? ¿A qué ayudas podrá acceder?

–Va a haber una segunda convocatoria del PERTE del vehículo eléctrico en el segundo trimestre. Habrá que trabajar para que la empresa se incorpore a él.

–Su jefa, Reyes Maroto, dejará el Ministerio en abril para presentarse a las elecciones del 28 de mayo por el Ayuntamiento de Madrid. En círculos socialistas se apunta a usted como posible sustituto.

–No tengo mucho que decir. Al igual que mi nombramiento como secretario general, y más todavía en el caso de un ministerio, esa decisión depende del presidente del Gobierno. Lógicamente, él tendrá que hacer su composición de lugar y ver lo que le interesa en cada momento. Él verá. Más allá de eso, no tengo nada que decir.

–Pero si se lo ofreciese, ¿usted aceptaría?

–Esas cosas no se pueden ni se deben anticipar. Si le digo la verdad, y aunque parezca una respuesta de manual, tengo por delante una tarea considerable y estoy totalmente centrado en ella. No le dedico mucho tiempo a pensar en ese tema. Evidentemente, a mí también me han llegado esos rumores, pero soy absolutamente sincero: no es algo que tenga en la cabeza, porque tengo muchísimo que hacer. Queda por delante un año de legislatura y tengo que conseguir que me cunda por cuatro.